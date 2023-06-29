Преемник БМП Bradley: в США представили новую боевую машину пехоты M10 Booker

Некоторые источники называют машину легким танком из-за бронирования, массы и вооружения: новая машина оснащена 105-мм орудием, башня выполнена по архитектуре танка Abrams, а масса с дополнительной защитой достигает 42 тонны.

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С учетом опыта боевых действий в Ираке и Украине американские военные в июне представили преемника боевой машины Bradley — БМП M10 Booker. Бронемашина представляет собой что-то среднее между танком Abrams и советской боевой машиной пехоты-амфибии на гусеничном шасси БМП-2. О новой БМП, которая больше похожа на легкий танк говорится в материале издания 19FortyFive.

Обозреватели пишут, что боевая машина Bradley в вариантах M2 и M3 добросовестно служила в качестве основной боевой бронированной машины и боевой машины пехоты (БМП) армии США с 1981 года. Однако машину все же начинает устаревать и становиться более уязвимой, что и было выявлено в ходе боевых действий в Ираке и Украине. Поэтому в Пентагоне задумались о достойном преемнике, коим стала БМП M10 Booker.

M10 Booker — новая опора пехоты

Бронирование, боевое снаряжение и экипаж

Некоторые источники считают его легким танком Mobile Protected Firepower (MPF). И хотя армия официально не придерживается такой терминологии, бронирование машины, особенно в лобовой проекции, достаточно мощное как для класса БМП. Пока тип и характеристики брони неизвестны, зато доступна боевая масса машины, которая превысила изначальные ограничения и вышла на уровень 38 т. При этом установка дополнительных средств, таких как накладная броня или комплекс активной защиты, может довести этот параметр до 42 т.

Экипаж M10 Booker состоит из трех человек, включая командира, наводчика и заряжающего. Архитектура башни основана на танке M1 Abrams с использованием системы управления огнем M1A2 Sep V3 и оснащена дальнобойным панорамным прицелом CITV.

Вооружение

Основное вооружение M10 Booker состоит из 105-мм пушки XM35, созданной на базе американской M35, и 7,62-мм пулемета, установленного соосно. 105-мм пушка может вести огонь подкалиберными снарядами (APDS) и кумулятивными (HE) с максимальной дальностью стрельбы 1,8 км для APDS и 4 км для HE.

Двигатель и ходовая

Машина оснащен современным дизельным двигателем MTU мощностью 800 л.с. и системой трансмиссии Allison, обеспечивающей превосходное соотношение мощности и веса, а также гидропневматической подвеской. Она может двигаться с максимальной скоростью по шоссе 65 км/ч и имеет максимальный запас хода в 305 км, при этом автономная работа достигает до 24 часов. Использована шестикатковая ходовая часть с индивидуальной гидропневматической подвеской. Ведущие колеса впереди.

Несмотря на приличные ходовые характеристики, машина имеет недостаток — ввиду своей массы БМП не может плавать.

Ранее сообщалось о модернизации БМП Bradley, в результате которой машина может получить название XM30. Она будет вооружена 50-мм пушкой, пулеметами и противотанковыми ракетами, и будет защищен интегрированными системами активной защиты и средствами управления сигнатурой.