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Воєнний фокус

Наступник БМП Bradley: у США представили нову бойову машину піхоти M10 Booker (фото)

БМП M10 Booker
Фото: Відкриті джерела | Американська БМП M10 Booker

Деякі джерела називають машину легким танком через бронювання, масу і озброєння: нова машина оснащена 105-мм гарматою, башта виконана за архітектурою танка Abrams, а маса з додатковим захистом досягає 42 тонни.

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З урахуванням досвіду бойових дій в Іраку та Україні американські військові в червні представили наступника бойової машини Bradley — БМП M10 Booker. Бронемашина являє собою щось середнє між танком Abrams і радянською бойовою машиною піхоти-амфібії на гусеничному шасі БМП-2. Про нову БМП, яка більше схожа на легкий танк йдеться в матеріалі видання 19FortyFive.

Оглядачі пишуть, що бойова машина Bradley у варіантах M2 і M3 сумлінно служила в якості основної бойової броньованої машини і бойової машини піхоти (БМП) армії США з 1981 року. Однак машина все ж починає застарівати і ставати більш вразливою, що і було виявлено під час бойових дій в Іраку та Україні. Тому в Пентагоні задумалися про гідного наступника, яким стала БМП M10 Booker.

M10 Booker — нова опора піхоти

Бронювання, бойове спорядження та екіпаж

Деякі джерела вважають його легким танком Mobile Protected Firepower (MPF). І хоча армія офіційно не дотримується такої термінології, бронювання машини, особливо в лобовій проекції, досить потужне як для класу БМП. Поки що тип і характеристики броні невідомі, зате доступна бойова маса машини, яка перевищила початкові обмеження і вийшла на рівень 38 т. При цьому встановлення додаткових засобів, таких як накладна броня або комплекс активного захисту, може довести цей параметр до 42 т.

БМП M10 Booker Fullscreen

Екіпаж M10 Booker складається з трьох осіб, включно з командиром, навідником і заряджаючим. Архітектура вежі заснована на танку M1 Abrams з використанням системи управління вогнем M1A2 Sep V3 і оснащена далекобійним панорамним прицілом CITV.

Озброєння

Основне озброєння M10 Booker складається зі 105-мм гармати XM35, створеної на базі американської M35, і 7,62-мм кулемета, встановленого співвісно. 105-мм гармата може вести вогонь підкаліберними снарядами (APDS) і кумулятивними (HE) з максимальною дальністю стрільби 1,8 км для APDS і 4 км для HE.

Двигун і ходова

Машина оснащена сучасним дизельним двигуном MTU потужністю 800 к.с. і системою трансмісії Allison, що забезпечує чудове співвідношення потужності та ваги, а також гідропневматичною підвіскою. Вона може рухатися з максимальною швидкістю по шосе 65 км/год і має максимальний запас ходу в 305 км, при цьому автономна робота досягає до 24 годин. Використано шестикоткову ходову частину з індивідуальною гідропневматичною підвіскою. Провідні колеса попереду.

Незважаючи на пристойні ходові характеристики, машина має недолік — з огляду на свою масу БМП не може плавати.

БМП M10 Booker Fullscreen

Раніше повідомлялося про модернізацію БМП Bradley, в результаті якої машина може отримати назву XM30. Вона буде озброєна 50-мм гарматою, кулеметами та протитанковими ракетами, і буде захищена інтегрованими системами активного захисту і засобами управління сигнатурою.