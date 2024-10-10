Міноборони у 2024 році дозволило до експлуатації у ЗСУ понад 140 нових зразків БПЛА

В Україні виробляють безпілотні комплекси за широкою номенклатурою. З усіх безпілотників, дозволених для використання у Силах оборони, майже половина була кодифікована лише упродовж третього кварталу.

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Із січня до вересня 2024 року в Україні кодифікували та дозволили для використання у Силах оборони понад 140 вітчизняних безпілотних авіаційних комплексів (БПАК). Про це повідомляє Міноборони.

Також дозвіл для роботи отримали 33 наземних роботизованих комплексів (НРК) українського виробництва.

Начальник Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки полковник Володимир Рочняк зазначив, що українські зброярі швидко реагують на потреби фронту, адже на полі бою роль безпілотних систем стрімко зростає.

Виробники військової техніки активно розвивають виробництво авіаційних БПЛА різного призначення — камікадзе, бомбери, розвідники, корегувальники та різного за типом, тобто як літакового, так і коптерного. За дальністю виготовлені дрони також поділяються на тактичні, оперативні та стратегічні.

Наземні роботизовані комплекси, зі свого боку, виконують широкий спектр завдань: ударні, розвідувальні, логістичні, евакуаційні, інженерні тощо.

Серед дозволених для використання у Силах оборони України є безпілотні комплекси, стійкі до РЕБів, радіопрозорі, малошумні, з системами донаведення і самознищення тощо, додав Володимир Рочняк.

Він зазначив, що з усіх безпілотників, дозволених для використання цього року, понад 40% було кодифіковано упродовж третього кварталу, що говорить про пожвавлення зброярського виробництва.

У 2023 році було кодифіковано 60 БПАК і 9 НРК вітчизняного виробництва.

Нагадаємо, на початку жовтня експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що Україна хоч і нарощує виробництво зброї, військової техніки і дронів, проте все ще потребує значної західної допомоги у протистоянні російській агресії.

У ексклюзивному інтерв'ю Фокусу гендиректор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас повідомив, що бронеавтомобіль "Варта-2" наступного року піде у серійне виробництво. Машина на 3 тонни легша за попередника, проте вона має більший рівень захисту.