Новая эра воздушных боев: чем будут сражаться разведывательные дроны Украины и РФ (видео)

Беспилотные самолеты повторяют историю развития пилотируемых времен Второй мировой войны. В их арсенале могут появиться пулеметы, ракеты, сетки, а также другие летательные аппараты.

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Разведывательные дроны Украины и России время от времени встречаются в небе, а в последнее время начали даже драться, хотя для этого не предназначены. Фокус проанализировал, какое оружие они могут получить для воздушных боев.

Накануне россияне опубликовали видеозаписи, на которых украинские БпЛА, предположительно, модели "Колдун", атаковали российские беспилотники Zala и "Орлан" методом тарана. Результат атаки неизвестен, россияне утверждают, что их аппараты сбить не удалось.

Украинские пилоты могут идти на риск, чтобы ВС РФ не получили важную информацию, но возникает вопрос целесообразности именно такого "оружия", учитывая сомнительную эффективность. Согласно тендеру, проведенному коммунальным предприятием "Днепровская муниципальная энергосервисная компания" Днепровского городского совета в августе 2024 года, один "Колдун" стоит 347 250 грн.

На сайте производителя отмечается, что беспилотные комплексы "Колдун" предназначены для ведения разведки, а значит не имеют боевой части для поражения каких-то целей. То есть в случае неудачного тарана операторы ВСУ могут сильно повредить собственный борт, а вражеский полетит дальше. В связи с этими зафиксированными случаями украинцы уже задумались, чем можно вооружить разведывательные дроны, чтобы при случае эффективнее атаковать российские аппараты в небе, не рискуя потерять дорогостоящую технику.

Пулеметы: повторение эволюции самолетов

Эксперты уже неоднократно замечали, что крылатые беспилотники повторяют путь развития пилотируемой авиации, поэтому вполне могут получить оружие для борьбы друг с другом. Например, украинский военный эксперт Сергей Бесрестнов, известный под псевдонимом "Флеш", предположил, что совсем скоро на такие аппараты поставят легкие пулеметы под патрон калибра .22 LR.

Пользователи социальных сетей даже предложить несколько моделей пулеметов, которые могут подойти для такой цели. Например, уменьшенную реплику M1917 Browning, переделанную компанией Tippman под маленький калибр .22 LR. Она питается из ленты и может иметь воздушное или водяное охлаждение ствола. Оригинальные реплики сейчас довольно редки и продаются на аукционах, например, в 2019 году один из экземпляров ушел с молотка за $14 950.

Реплика M1917 Browning под калибр .22 LR

Еще один вариант: пулемет системы Гатлинга от той же компании. Это уже относительно новая модель, поэтому достать ее будет значительно проще. Минусом является большее количество стволов, а значит и вес.

Пулемет системы Гатлинга

Чтобы такое оружие могли использовать беспилотники, нужно обязательно позаботиться об электрической системе перезарядки. Она понадобится не только для замены лент, но и на случай осечки патронов.

Ранее Фокус уже анализировал вопрос дронов со стрелковым оружием на борту. Глава наблюдательного совета компании SkyAssist Игорь Криничко тогда объяснил: для эффективной работы нужно правильное соотношение веса БПЛА к пулемету, иначе отдача будет останавливать его в полете. Другая проблема — низкая точность стрельбы в полете. Чтобы повысить ее, нужна хорошая система наведения, которая значительно повысит себестоимость дрона.

Еще одно решение в этой сфере один из российских заводов начал реализовать на квадрокоптерах. Как пояснил Сергей Бескрестнов в своем посте, в передней части этого оружия установлен ствол для стрельбы картечью, а из задней части при этом отстреливается контрзаряд, убирающий отдачу.

"Когда-то так работали первые пушки на самолетах", — отметил эксперт. Вероятно, такие средства будут работать и на разведывательных беспилотниках-самолетах.

FPV-дрон с ружьем против БпЛА Фото: Telegram

Ракеты: дорого-много

Некоторые украинцы предлагают ставить на большие дроны ракетные комплексы Javelin или "Стугна". Впрочем, Игорь Криничко считает, что целесообразнее разрабатывать ракеты специально для беспилотников, учитывая особенности их конструкции. Чтобы они попадали, нужны технологии самонаведения, ведь поразить подвижную цель в воздухе довольно трудно. По мнению Игоря, украинские разработчики способны создать такие ракеты, если будут иметь достаточное количество времени и денег.

Что же имеем сейчас? В мире уже есть беспилотники, способные запускать ракеты. Например, турецкий Bayraktar Akıncı способен использовать ракеты класса "воздух-воздух", например, Bozdoğan с инфракрасным наведением и BVRAAM Gökdoğan, а также крылатые ракеты семейства SOM дальностью 275+ км.

Bayraktar Akıncı с ракетами, которые могут запускать Фото: Baykar Defense

Меньшие дроны тоже способны применять такое мощное оружие. Так в 2023 году большой коптер SARISA SRS-1X от греческой компании Spirit Aeronautical Systems (SAS Technology) успешно запустил ракету Hydra калибра 70 мм во время испытаний. Насколько точно он умеет поражать цели, пока не известно.

SARISA SRS-1X запускает ракету Hydra 70

Сети: ловись дрон большой и маленький

Сетки давно рассматриваются как перспективное средство против беспилотников на войне в Украине. Еще в 2023 году Украина приобрела за 152 млн гривен шесть комплексов под названием "Ловцы Шахедов" для защиты объектов критической инфраструктуры. Глава Минцифры Михаил Федоров тогда сообщил, что система призвана сбивать летательные аппараты весом до 500 кг, такие как ударные Shahed-136 и разведывательные "Орлан-10", которые использует Россия. "Ловцы шахедов" включают радары, которые могут обнаруживать БПЛА на площади в 5 квадратных километров, средства "глушилки" для блокировки их сигналов управления, а также дроны-перехватчики Fortem DroneHunter F700, стреляющие сетками.

Последние летают со скоростью до 100 км/ч и охотятся на вражеские беспилотники на высоте до 5,5 км. Каждый из охотников имеет две сетки, которые опутывают пропеллеры вражеских дронов и осторожно спускают их на землю с помощью парашюта. Эффективность таких комплексов оценить трудно, ведь с тех пор правительство никак не отчитывалось об их успехах.

Разработчик систем автоматизированного обучения бойцов, известный в Facebook как Paolo Lumiere, считает, что системы метания сеток можно успешно применять против дронов-разведчиков благодаря большей площади поражения и меньшим требованиям к точности по сравнению со стрелковым оружием.

Работа Fortem DroneHunter F700

FPV-дроны на защите "матки"

В конце сентября Сергей Бескрестнов сообщил о новой украинской разработке в виде большого ударного БпЛА, который защищают небольшие коптеры-камикадзе типа FPV. Маленький аппарат защищает от угроз с земли и воздуха, в том числе от других FPV-коптеров, чтобы "матка" долетела до цели и успешно ее атаковала.

Примерно в то же время россияне начали подвешивать FPV-дроны на крылатые беспилотники. Зафиксировано как минимум два случая, когда такой метод применяли для нанесения ударов. "Матка" в таком случае служит ретранслятором сигнала, что позволяет FPV-камикадзе пролететь значительно дальше — около 40 км.

Украинские военные заметили такую систему на разведывательном БпЛА SuperСam ВС РФ. Эксперт предположил, что таким образом оккупанты хотят защитить разведчиков от так называемых "зенитных дронов" Сил обороны. Он отметил: подобным образом во время Второй мировой войны бомбардировщик могли сопровождать два истребителя. И это снова пример, когда беспилотная авиация повторяет путь пилотируемых самолетов.

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