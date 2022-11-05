Турецкий беспилотник Akinci обладает большим арсеналом ракет и отвечает стандартам НАТО, что позволит странам-покупателем устанавливать свои боеприпасы.

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Bayraktar Akıncı – первый в мире серийный многоцелевой беспилотник. Пожалуй, самым инновационным аспектом Akıncı является его способность использовать ракеты класса "воздух-воздух" (РВВ), таких как турецкие РВВ Bozdoğan с инфракрасным наведением и BVRAAM Gökdoğan ("выстрелил и забыл"). Еще одна новая особенность – использование крылатых ракет семейства SOM дальностью 275+ км, предназначенных для поражения командных пунктов противника, объектов ЗРК, укрепленных бункеров, кораблей или любых других целей, требующих точного попадания.

Фокус перевел новую статью Стейна Митцера и Юста Олиманса о возможностях турецкого беспилотника Akinci.

Bayraktar Akıncı – первый в мире серийный многоцелевой беспилотник

SOM встанут в один ряд с семейством высокоточных управляемых боеприпасов MAM, Kuzgun, Teber, LGK, KGK и (L)HGK. Эти боеприпасы состоят из комплектов наведения собственной разработки, сопряженных с бомбами Mark-82, Mark-83 и Mark-84 местного производства. Для размещения этих боеприпасов на БПЛА Akıncı предусмотрено до восьми узлов подвески под крылом и еще один под фюзеляжем. Последний предназначен для размещения самых тяжелых боеприпасов Akıncı, включая (L)HGK-84, NEB-84 и крылатые ракеты SOM.

[ + – ] Арсенал Akinci

Следует отметить, что на момент составления списка продолжаются проектные и интеграционные испытания некоторых из перечисленных ниже видов вооружения. Таким образом, данный список можно будет рассматривать как полный обзор вооружения Akıncı после того, как несколько типов управляемых боеприпасов будут проверены при использовании с новой платформы. В скобках указана предполагаемая дальность действия вооружения при развертывании Bayraktar Akıncı.

Ракеты класса "воздух-воздух" (РВВ)

ПЗРК Roketsan Sungur ПЗРК с IIR-наведением [8+ км]

РВВ TÜBİTAK SAGE Bozdoğan с IIR-наведением [30 км]

BVRAAM TÜBİTAK SAGE Gökdoğan [~100 км]

РВВ TÜBİTAK SAGE Akdoğan (Все еще в разработке. Создана специально для БПЛА)

Крылатые ракеты

TÜBİTAK SAGE SOM-A [275+км] (Использует GPS/INS наведение) [осколочно-фугасная боеголовка HE против стационарных целей]

TÜBİTAK SAGE SOM-B1 [275+км] (Использует GPS/INS/IIR-наведение) [осколочно-фугасная боеголовка HE против стационарных целей]

TÜBİTAK SAGE SOM-B2 [275+км] (Использует GPS/INS/IIR-наведение) [тандемная проникающая боеголовка для укрепленных целей)

TÜBİTAK SAGE SOM-C1 [275+км] (Использует GPS/INS/IIR-наведение и даталинк) [Осколочно-фугасная боеголовка HE для использования против мобильных целей] (Все еще в разработке)

TÜBİTAK SAGE SOM-C2 [275+км] (Использует GPS/INS/IIR-наведение и даталинк) [Тандемная проникающая боеголовка для использования против мобильных укрепленных целей] (Все еще в разработке)

TÜBİTAK SAGE SOM-J [275+км] (Использует GPS/INS/IIR-наведение и даталинк) [Полубронебойная боеголовка для использования против морских судов] (Все еще в разработке)

Roketsan ÇAKIR CR [150 км] (Использует GPS/INS/IIR/RF-наведение и даталинк) [HE/термобарическая боеголовка для использования против наземных целей]

Roketsan ÇAKIR AS [150 км] (Использует GPS/INS/IIR/RF-наведение и даталинк) [Полубронебойная боеголовка для использования против морских судов].

Roketsan ÇAKIR LIR [150 км] (Использует GPS/INS/IIR/RF-наведение и даталинк) [Полезная нагрузка для радиоэлектронной борьбы].

Roketsan ÇAKIR SW [150 км] (Используется GPS/INS/IIR/RF/роевой сенсор и даталинк) [Полубронебойная боеголовка для использования против морских судов].

Барражирующие боеприпасы

STM ALPAGU [дальность ~10 км]

Roketsan ALPAGUT [дальность ~60 км]

TAI Şimşek [дальность 200 км]

Высокоточные управляемые боеприпасы (PGM)

TÜBİTAK SAGE TOGAN (GPS/INS-наведение интегрировано в 81-мм миномет турецкого производства)

TÜBİTAK SAGE Bozok [9 км] (Использует GPS/INS/лазерное наведение)

TÜBİTAK SAGE KAYI 30 [25 км] (Использует GPS/INS/лазерное наведение)

TÜBİTAK SAGE KAYI 50 [25 км] (Использует GPS/INS/лазерное наведение)

Roketsan MAM-C [15+км] (Использует GPS/INS/лазерное наведение)

Roketsan MAM-L [15+км] (Использует GPS/INS/лазерное наведение)

Roketsan MAM-L + [25+км] (Использует инфракрасное наведение и даталинк)

Aselsan LGK-82 [12+км] (Лазерное наведение интегрировано с бомбой Mk.82 турецкого производства)

Aselsan LGK-84 [12+км] (Лазерное наведение интегрировано с бомбой Mk.84 турецкого производства)

Roketsan Teber-81 [28 км] (GPS/INS/лазерное наведение интегрировано с бомбой Mk.81 турецкого производства)

Roketsan Teber-82 [28 км] (GPS/INS/лазерное наведение интегрировано с бомбой Mk.82 турецкого производства)

Roketsan Laçin [28 км] (GPS/INS/IIR-наведение и даталинк интегрированы с бомбой Mk.82 турецкого производства)

TÜBİTAK SAGE GÖZDE [28 км] (GPS/INS/лазерное наведение интегрированы с Mk.82 турецкого производства)

TÜBİTAK SAGE GÖKÇE [28 км] (GPS/INS/лазерное наведение интегрированы с Mk.83 турецкого производства)

TÜBİTAK SAGE HGK-82 [28 км] (GPS/INS-наведение интегрированы с бомбой Mk.82 турецкого производства)

TÜBİTAK SAGE HGK-83 [28 км] (GPS/INS-наведение интегрированы с бомбой Mk.83 турецкого производства)

TÜBİTAK SAGE HGK-84 [28 км] (GPS/INS-наведение интегрированы с бомбой Mk.84 турецкого производства)

TÜBİTAK SAGE LHGK-84 [28 км] (GPS/INS/лазерное наведение интегрированы с бомбой Mk.84 турецкого производства)

Roketsan MAM-T [30+км] (Использует GPS/INS/лазерное наведение)

TÜBİTAK SAGE Kuzgun-SS [40+км] (Использует радиолокационное наведение и даталинк INS/GPS/Laser/IIR/CCD-mmW)

Бомба малого диаметра Aselsan MİNBO [100 км] (Использует GPS/INS наведение)

Бомба малого диаметра Aselsan IIR [100 км] (Использует инфракрасное наведение)

TÜBİTAK SAGE KGK-82 [110 км] (GPS/INS и крыльевое наведение интегрированы с бомбой Mk.82 турецкого производства)

TÜBİTAK SAGE KGK-SİHA-82 [110 км] (GPS/INS/лазерное и крыльевое наведение интегрированы с бомбой Mk.82 турецкого производства) (Все еще в разработке. Специально создана для БПЛА)

TÜBİTAK SAGE KGK-83 [110 км] (GPS/INS и крыльевое наведение интегрированы с бомбой Mk.83 турецкого производства)

Противобункерные бомбы с точным наведением

TÜBİTAK SAGE SERT-82 [28 км] (проникающая бомба Mk.82 турецкого производства, оснащенная GPS/INS-наведением)

TÜBİTAK SAGE SARB-83 [28 км] (проникающая бомба Mk.83 турецкого производства с GPS/INS-наведением)

TÜBİTAK SAGE SARB-83T [28 км] (термобарическая проникающая бомба Mk.83 турецкого производства с лазерным наведением)

TÜBİTAK SAGE NEB-84 [28 км] (проникающая бомба Mk.84 турецкого производства с GPS/INS наведением)

TÜBİTAK SAGE NEB-84T [28 км] (термобарическая проникающая бомба Mk.84 турецкого производства, оснащенная GPS/INS наведением)

Ракеты класса "воздух-поверхность" с точным наведением (ASM)

Roketsan UMTAS [8 км] (Использует инфракрасное наведение)

Roketsan L-UMTAS [8 км] (Использует лазерное наведение)

Roketsan Cirit [8 км] (Лазерное наведение интегрировано в 70-мм ракету турецкого производства)

TÜBİTAK SAGE Kuzgun-KY [40+км] (Использует радиолокационное наведение и даталинк INS/GPS/Laser/IIR/CCD-mmW)

TÜBİTAK SAGE Kuzgun-TJ [180+км] (Использует INS/GPS/лазерное/инфракрасное/CCD-mmW радиолокационное наведение и даталинк)

Страны, заинтересованные в покупке Bayraktar Akıncı, несомненно, оценят тот факт, что все эти управляемые боеприпасы могут поставляться непосредственно из Турции. Кроме того, данный БПЛА соответствует стандартам НАТО для боеприпасов, а это означает, что Украина, Азербайджан и Пакистан смогут установить на Akıncı свои боеприпасы собственной разработки.

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