Турецький безпілотник Akinci має великий арсенал ракет і відповідає стандартам НАТО, що дозволить країнам-покупцям встановлювати свої боєприпаси.

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Bayraktar Akıncı — перший у світі серійний багатоцільовий безпілотник. Мабуть, найінноваційнішим аспектом Akıncı є його здатність використовувати ракети класу "повітря-повітря" (РПП), таких як турецькі РПП Bozdoğan з інфрачервоним наведенням та BVRAAM Gökdoğan ("вистрілив і забув"). Ще одна нова особливість — використання крилатих ракет сімейства SOM дальністю 275+ км, призначених для ураження командних пунктів супротивника, об'єктів ЗРК, укріплених бункерів, кораблів або будь-яких інших цілей, які потребують точного влучення.

Фокус переклав нову статтю Стейна Мітцера та Юста Оліманса про можливості турецького безпілотника Akinci.

Bayraktar Akıncı — перший у світі серійний багатоцільовий безпілотник

SOM стануть в один ряд із сімейством високоточних керованих боєприпасів MAM, Kuzgun, Teber, LGK, KGK та (L)HGK. Ці боєприпаси складаються з комплектів наведення власної розробки, пов'язаних із бомбами Mark-82, Mark-83 та Mark-84 місцевого виробництва. Для розміщення цих боєприпасів на БПЛА Akıncı передбачено до восьми вузлів підвіски під крилом та ще один під фюзеляжем. Останній призначений для розміщення найважчих боєприпасів Akıncı, включаючи (L) HGK-84, NEB-84 та крилаті ракети SOM.

[ + – ] Арсенал Akinci

Слід зазначити, що на момент складання списку продовжуються проєктні та інтеграційні випробування деяких із наведених нижче видів озброєння. Так, цей список можна буде розглядати як повний огляд озброєння Akıncı після того, як кілька типів керованих боєприпасів перевірять під час використання нової платформи. У дужках зазначена ймовірна дальність дії озброєння під час розгортання Bayraktar Akıncı.

Ракети класу "повітря-повітря" (РПП)

ПЗРК Roketsan Sungur ПЗРК з IIR-наведенням [8+ км]

РПП TÜBİTAK SAGE Bozdoğan з IIR-наведенням [30 км]

BVRAAM TÜBİTAK SAGE Gökdoğan [~100 км]

РПП TÜBİTAK SAGE Akdoğan (Все ще в розробці. Створена спеціально для БПЛА)

Крилаті ракети

TÜBİTAK SAGE SOM-A [275+км] (Використовує GPS/INS наведення) [уламково-фугасна боєголовка HE проти стаціонарних цілей]

TÜBİTAK SAGE SOM-B1 [275+км] (Використовує GPS/INS/IIR-наведення) [уламково-фугасна боєголовка HE проти стаціонарних цілей]

TÜBİTAK SAGE SOM-B2 [275+км] (Використовує GPS/INS/IIR-наведення) [тандемна проникаюча боєголовка для укріплених цілей)

TÜBİTAK SAGE SOM-C1 [275+км] (Використовує GPS/INS/IIR-наведення та даталінк) [Уламково-фугасна боєголовка HE для використання проти мобільних цілей] (Все ще в розробці)

TÜBİTAK SAGE SOM-C2 [275+км] (Використовує GPS/INS/IIR-наведення та даталінк) [Тандемна проникаюча боєголовка для використання проти мобільних укріплених цілей] (Все ще в розробці)

TÜBİTAK SAGE SOM-J [275+км] (Використовує GPS/INS/IIR-наведення та даталінк) [Напівбронебійна боєголовка для використання проти морських суден] (Все ще в розробці)

Roketsan ÇAKIR CR [150 км] (Використовує GPS/INS/IIR/RF-наведення та даталінк) [HE/термобарична боєголовка для використання проти наземних цілей]

Roketsan ÇAKIR AS [150 км] (Використовує GPS/INS/IIR/RF-наведення та даталінк) [Напівбронебійна боєголовка для використання проти морських суден].

Roketsan ÇAKIR LIR [150 км] (Використовує GPS/INS/IIR/RF-наведення та даталінк) [Корисне навантаження для радіоелектронної боротьби].

Roketsan ÇAKIR SW [150 км] (Використовується GPS/INS/IIR/RF/роєвий сенсор та даталінк) [Напівбронебійна боєголовка для використання проти морських суден].

Баражуючі боєприпаси

STM ALPAGU [дальність ~10 км]

Roketsan ALPAGUT [дальність ~60 км]

TAI Şimşek [дальність 200 км]

Високоточні керовані боєприпаси (PGM)

TÜBİTAK SAGE TOGAN (GPS/INS-наведення інтегроване в 81-мм міномет турецького виробництва)

TÜBİTAK SAGE Bozok [9 км] (Використовує GPS/INS/лазерне наведення)

TÜBİTAK SAGE KAYI 30 [25 км] (Використовує GPS/INS/лазерне наведення)

TÜBİTAK SAGE KAYI 50 [25 км] (Використовує GPS/INS/лазерне наведення)

Roketsan MAM-C [15+км] (Використовує GPS/INS/лазерне наведення)

Roketsan MAM-L [15+км] (Використовує GPS/INS/лазерне наведення)

Roketsan MAM-L + [25+км] (Використовує інфрачервоне наведення та даталінк)

Aselsan LGK-82 [12+км] (Лазерне наведення інтегроване з бомбою Mk.82 турецького виробництва)

Aselsan LGK-84 [12+км] (Лазерне наведення інтегроване з бомбою Mk.84 турецького виробництва)

Roketsan Teber-81 [28 км] (GPS/INS/лазерне наведення інтегроване з бомбою Mk.81 турецького виробництва)

Roketsan Teber-82 [28 км] (GPS/INS/лазерне наведення інтегроване з бомбою Mk.82 турецького виробництва)

Roketsan Laçin [28 км] (GPS/INS/IIR-наведення та даталінк інтегровані з бомбою Mk.82 турецького виробництва)

TÜBİTAK SAGE GÖZDE [28 км] (GPS/INS/лазерне наведення інтегровані з Mk.82 турецького виробництва)

TÜBİTAK SAGE GÖKÇE [28 км] (GPS/INS/лазерне наведення інтегровані з Mk.83 турецького виробництва)

TÜBİTAK SAGE HGK-82 [28 км] (GPS/INS-наведення інтегровані з бомбою Mk.82 турецького виробництва)

TÜBİTAK SAGE HGK-83 [28 км] (GPS/INS-наведення інтегровані з бомбою Mk.83 турецького виробництва)

TÜBİTAK SAGE HGK-84 [28 км] (GPS/INS-наведення інтегровані з бомбою Mk.84 турецького виробництва)

TÜBİTAK SAGE LHGK-84 [28 км] (GPS/INS/лазерне наведення інтегровані з бомбою Mk.84 турецького виробництва)

Roketsan MAM-T [30+км] (Використовує GPS/INS/лазерне наведення)

TÜBİTAK SAGE Kuzgun-SS [40+км] (Використовує радіолокаційне наведення та даталінк INS/GPS/Laser/IIR/CCD-mmW)

Бомба малого діаметра Aselsan MİNBO [100 км] (Використовує GPS/INS наведення)

Бомба малого діаметра Aselsan IIR [100 км] (Використовує інфрачервоне наведення)

TÜBİTAK SAGE KGK-82 [110 км] (GPS/INS та крилове наведення інтегровані з бомбою Mk.82 турецького виробництва)

TÜBİTAK SAGE KGK-SİHA-82 [110 км] (GPS/INS/лазерне та крилове наведення інтегровані з бомбою Mk.82 турецького виробництва) (Все ще в розробці. Спеціально створена для БПЛА)

TÜBİTAK SAGE KGK-83 [110 км] (GPS/INS та крилове наведення інтегровані з бомбою Mk.83 турецького виробництва)

Протибункерні бомби з точним наведенням

TÜBİTAK SAGE SERT-82 [28 км] (проникаюча бомба Mk.82 турецького виробництва, оснащена GPS/INS-наведенням)

TÜBİTAK SAGE SARB-83 [28 км] (проникаюча бомба Mk.83 турецького виробництва з GPS/INS-наведенням)

TÜBİTAK SAGE SARB-83T [28 км] (термобарична проникаюча бомба Mk.83 турецького виробництва з лазерним наведенням)

TÜBİTAK SAGE NEB-84 [28 км] (проникаюча бомба Mk.84 турецького виробництва з GPS/INS наведенням)

TÜBİTAK SAGE NEB-84T [28 км] (термобарична проникаюча бомба Mk.84 турецького виробництва, оснащена GPS/INS наведенням)

Ракети класу "повітря-поверхня" з точним наведенням (ASM)

Roketsan UMTAS [8 км] (Використовує інфрачервоне наведення)

Roketsan L-UMTAS [8 км] (Використовує лазерне наведення)

Roketsan Cirit [8 км] (Лазерне наведення інтегроване в 70-мм ракету турецького виробництва)

TÜBİTAK SAGE Kuzgun-KY [40+км] (Використовує радіолокаційне наведення та даталінк INS/GPS/Laser/IIR/CCD-mmW)

TÜBİTAK SAGE Kuzgun-TJ [180+км] (Використовує INS/GPS/лазерне/інфрачервоне/CCD-mmW радіолокаційне наведення та даталінк)

Країни, зацікавлені у купівлі Bayraktar Akıncı, безперечно, оцінять той факт, що всі ці керовані боєприпаси можуть поставлятися безпосередньо з Туреччини. Крім того, БПЛА відповідає стандартам НАТО для боєприпасів, а це означає, що Україна, Азербайджан і Пакистан зможуть встановити на Akıncı свої боєприпаси власної розробки.

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