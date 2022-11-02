Важко в навчанні, легко в бою: старий F-117A ще скаже своє слово

Якщо ВПС США мають намір зберегти свою перевагу над противниками, їм варто посилити та модернізувати свої навчальні сили, які представляють супротивника.

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Наразі навчальні сили противника, відомі як "Агресори", складаються всього з двох ескадрилій найстаріших, найменш досконалих F-16 та однієї ескадрильї з жменькою ранніх серійних F-35.

Щоб задовольнити навіть базові вимоги до підготовки, оперативні винищувальні підрозділи повинні або використовувати власну техніку, що призводить до зниження боєздатності і витрати дорогоцінного ресурсу планера на імітацію противника, або тренуватися на збірній солянці старих приватних літаків, що не зображають сучасні загрози. ВВС усвідомлюють цю проблему та вкладають гроші в малопомітні БПЛА та доповнену реальність для покращення навчання та імітації літаків-агресорів. Однак ці технології та необхідна інфраструктура ще не відпрацьовані, а повільні темпи закупівель ВПС говорять про те, що до широкого використання цих рішень в оперативному флоті мине ще, як мінімум, десятиліття.

Фокус переклав новий текст Раяна Фішела, присвячений новим ідеям для якіснішої підготовки ВПС США.

Готовність до боротьби з рівним суперником потребує перевірки тактики та технологій у реалістичних умовах навчання. Точне моделювання загроз є ключем до створення реалістичного середовища.

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Поширення технології виробництва малопомітних літаків дозволяє таким супротивникам, як Китай та Росія, розробляти та розгортати літаки, аналогічні F-35. Зокрема, китайські ВПС вже розгортають два стелс-винищувачі — J-20 та J-31 — та оголосили про плани виробництва стелс-бомбардувальника H-20. Крім того, є припущення, що Пекін прагне використовувати малопомітні безпілотники для "спільного" застосування з пілотованими аналогами під час повітряного бою. У міру еволюції загроз ВПС повинні наслідувати приклад противників, щоб їх підготовка залишалася світовим стандартом, і модернізувати платформи, що використовуються для імітації ворога.

Одним із рішень цієї проблеми є використання ВПС великої кількості своїх стелс-винищувачів F-117A, знятих з озброєння у 2008 році, а потім поміщених на зберігання як найближче рішення для імітації оперативних винищувальних підрозділів Китаю.

Щоб скоротити витрати ВПС, наявні F-117A може експлуатувати підрядник за угодою про надання майна у власність уряду та їх поділять на два окремі загони. Один загін, що базується на базі ВПС Тіндалл або Сеймур-Джонсон, міг би обслуговувати винищувальні ескадрильї східного узбережжя, а інший загін міг би базуватися на західному узбережжі. Використання цих літаків дозволить заощадити ресурс планера нинішніх F-35 та F-22, підвищити якість підготовки ВПС та знизити витрати на підтримку боєздатності оперативних винищувальних підрозділів.

[ + – ] F-35 Фото: UK Army

Пом'якшення тактичної та оперативної зарозумілості

ВПС часто використовують технології як мірило для оцінки серйозності загрози з боку противника. Однак технологія у військовій справі корисна лише настільки, наскільки людина розуміє її обмеження, сильні та слабкі сторони — і кожна технологія має свої сфери застосування. У повітряному бою, як і будь-якому іншому вигляді бойових дій, людина-противник стає змінною, що визначає різницю між успіхом і поразкою. ВПС зрозуміли важливість реалістичної підготовки під час війни у В'єтнамі. Під час цього конфлікту Сполучені Штати втратили у боях близько 10 тисяч літаків. Американські льотчики-винищувачі зазнали великих втрат і мали низький коефіцієнт ураження проти менш оснащеного та технологічно розвиненого супротивника. Це різко контрастувало з високим коефіцієнтом ураження, досягнутим під час Корейської війни. Несподівані результати викликали побоювання, що якщо НАТО доведеться боротися зі збройними силами Радянського Союзу, втрати можуть бути дуже важкими.

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Незадовільні результати зумовлені багатьма факторами, включаючи технологічні збої та низьку кваліфікацію пілотів під час використання нових літаків та систем. Ракети типу "повітря-повітря" працювали гірше, ніж очікувалося, а пілоти винищувачів ВПС використовували застарілі формації та тактику Корейської війни, яким навчали у престижній школі льотчиків-винищувачів під час війни у В'єтнамі.

Причина цього була глибоко вкорінена у вплив культури на навчання. Протягом 1950-х і 1960-х років ВПС під керівництвом Стратегічного повітряного командування наголошували на важливості та ймовірності ядерної війни, а також культурі безпеки польотів з "нулем дефектів", за якої збереження сил у мирний час було пріоритетом номер один. Інновації для ВПС зводилися до технологій. Пілоти знижували ризик, суворо дотримуючись контрольних списків та уникаючи будь-яких небезпечних польотів, таких як тренування низько над землею або ближній повітряний бій.

Високий рівень втрат винищувачів ВПС у В'єтнамі відбитий у низці досліджень та звітів, у яких з'ясувалося кілька причинних факторів. Однак відсутність реалістичної підготовки та випробувального середовища привернула достатню увагу лише після великих втрат Ізраїлю у війні Судного дня 1973 року. Група бойових ветеранів ВПС, відома як "залізні майори", виступила за створення професійних сил, що імітують супротивника, та реалістичного середовища навчання. Вони стверджували, що технології, хоч і корисні, мають свої межі, і ніщо не заважає противнику адаптуватися до американських тактичних та технологічних інновацій. Тому пілоти мали не лише тренуватися проти незвичних літаків супротивника, а й бути тактично знайомими з життям в "екстремальних умовах" польотів на великих та малих висотах та агресивного маневрування, щоб вижити у бою.

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Поєднання зусиль прихильників реформ та втрат у В'єтнамі справді призвело до змін, що розпочалися з Red Flag — великих навчань, розроблених для реалістичного моделювання завдань масштабних повітряних операцій. Школу винищувачів ВПС також повністю перебудували, щоб створити інструкторський корпус, який міг реалістичніше навчати навчальні підрозділи.

Для пілотів найбільшим нововведенням стало створення "Агресорів" — професійних сил імітації супротивника, які є експертами у галузі технічних засобів та тактики боротьби із загрозами. Спочатку для них обрали літак Т-38, який за своїми характеристиками можна порівняти з МіГ-21. У міру вдосконалення радянських літаків ВПС використовували F-16 та F-15 для імітації МіГ-29 та Су-27 — двох найсучасніших російських винищувачів на момент закінчення холодної війни. Використання реалістичних загроз та реалістичних умов навчання стало основним фактором, що вплинув на чудові результати ВПС у війні у Перській затоці.

Скорочення бюджету та війна з тероризмом

Під час глобальної війни з тероризмом флот "Агресорів" скоротили, тож він залишався переважно статичним за своїми можливостями. Рішення про скорочення числа платформ супротивника випливало з бюджетних рішень, прийнятих після розпаду Радянського Союзу, а також зменшення загальної кількості ескадрилей ВВС.

У міру зростання тривоги через рівних противників ВПС знову спробували збільшити кількість ескадрилей "Агресорів". Однак наразі існує лише три таких ескадрильї, і вони експлуатують одні з найстаріших літаків у флоті з найменш боєздатними датчиками. У їхньому розпорядженні лише 11 застарілих літаків F-35A, які нині використовують для імітації новітніх китайських та російських винищувачів.

Ескадрильї "Агресорів" ВПС, що базуються на авіабазі Нелліс у Неваді та авіабазі Ейельсон на Алясці, нерідко використовуються тільки на великих навчаннях у Неваді та на Алясці або для навчання в школі озброєнь ВПС. Це означає, що середній льотчик-винищувач може тренуватися з ними лише раз на рік або рідше — що еквівалентно кільком годинам на рік. ВПС шукають способи полегшити підготовку винищувачів, що імітують ворога.

Існує два основних методи, але в кожного є істотні недоліки.

Перший, найбільш широко використовуваний спосіб — органічна імітація противника. Це означає, що винищувальні ескадрильї імітують супротивника за допомогою власних винищувачів і пілотів. Така практика поширена через свою простоту. Проблема полягає в тому, що вона підриває боєздатність підрозділу, оскільки льотчикам першої лінії доводиться приділяти час польотам у ролі противника замість того, щоб удосконалюватися в тактиці, необхідній для перемоги над цим противником або захисту від нього. Ця практика також призводить до непотрібного зношування ресурсу планера.

Кожен робочий підрозділ винищувачів має проєкт оперативних можливостей, який визначає, до яких місій підрозділ має готуватися. У підрозділах також є програма підготовки льотного складу, в якій визначено кількість місій та вильотів, які кожна людина має здійснювати за місяць, щоб відповідати стандартам кваліфікації. Коли ескадрильї використовують власні літаки і пілотів для імітації літаків противника, це збільшує загальну кількість необхідних вильотів ескадрильї, що прискорює втому планера.

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Наприклад, якщо ескадрилья повинна здійснити 16 вильотів за один день, приблизно половина з них може бути виконана як противник, в результаті залишиться тільки 8 вильотів, що сприяють підвищенню боєздатності підрозділу. З погляду вартості, ціна підготовки пілота для виконання основної місії в такому випадку вдвічі перевищує вартість однієї години. Навіть на навчаннях великих сил, таких як Red Flag, кількість "Агресорів" ВПС настільки обмежена, що оперативні підрозділи часто змушені відмовлятися від тренувальних вильотів та пілотів, щоб виконати роль супротивника. За наявності лише обмеженої кількості вильотів підрозділам часто важко досягти мінімального рівня кваліфікації чи виконати необхідну кількість підвищень кваліфікації. Це дорого обходиться, оскільки дорогі літаки, такі як F-22 та F-35, мають літати майже вдвічі більше, щоб отримати лише половину обсягу підготовки пілотів.

Що ще гірше, багато фронтових літаків потребують модифікацій і технічного обслуговування, які можуть вимагати тижнів або навіть місяців простою. А проте ескадрильї, як і раніше, зобов'язані підтримувати готовність, тому літаки, що не проходять модифікацію, літають набагато частіше, що, зі свого блоку, призводить до збільшення числа поломок і простоїв. У результаті виникає порочне коло, яке несправедливо навантажує підрозділи технічного обслуговування, які і без того відчувають гостру нестачу персоналу, і одночасно знижує оперативну готовність.

Другий метод, створений зокрема для розв'язння проблем з імітацією авіації супротивника, полягає у використанні підрядників. У 2019 році ВПС оголосили про укладання контракту вартістю 6,4 мільярда доларів під назвою "Програма контрактної авіаційної підтримки бойових ВПС" для приватної промисловості з метою виконання ролі противника за допомогою низки літаків третього покоління, таких як A-4 та L-159.

Ця програма спрямована на забезпечення підтримки підрозділів, націлених на підготовку пілотів винищувачів та не обов'язково використовується для передових підрозділів. Вона задовольняє життєво важливу потребу базового рівня підготовки, коли курсанти все ще навчаються одночасно літати та працювати з датчиками, і для цього достатньо будь-якого симульованого супротивника. Однак для досвідчених пілотів ВПС використання цих старих літаків мало відповідає вимогам підготовки до бою високого класу. Відсутність висококласних противників стала однією з основних причин, через яку ВПС вирішили не продовжувати контракт із приватним підрядником на авіабазі Нелліс минулого року.

Негайне рішення

Після довгих років служби винищувачі F-117A Stealth Fighter офіційно зняті з озброєння у 2008 році. Хоча кілька літаків все ще літають, більшість з них перебуває на зберіганні і може бути повернута в льотний стан протягом короткого часу. F-117A — оманливо простий планер, і його можна використовувати для імітації загроз з низьким перетином радіолокації.

Цю властивість нинішній парк винищувачів F-5, F-16 та F-15 просто не здатна відтворити. На відміну від F-117A, старі винищувачі також легко виявляють сучасні радари. Пілотам необхідно практикуватися у виявленні стелс-літаків, що досить важко і потребує постійної тактичної еволюції та практики. Тактика, яка спрацювала б проти звичайних літаків, може не спрацювати проти малопомітних повітряних суден, які зараз має Китай.

F-117A є одним з найінноваційних зразків авіаційної техніки, відомих широкому загалу. Він народився, коли 36-річний математик компанії Lockheed на ім'я Денис Оверхользер натрапив на технічну статтю, написану головним радянським ученим у Московському інституті радіотехніки.

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Хоча радянське керівництво відкинуло цінність документа, Оверхользер використав його для точного розрахунку відбивної здатності радарів для різних форм. Через низьку обчислювальну потужність ранніх комп'ютерів дизайн складався з двомірних форм — результат ми знаємо сьогодні як F-117A. Щоб знизити вартість виробництва, F-117A розроблений з використанням доступних компонентів, таких як система управління польотом від F-16 і нефорсажна версія двигунів F/A-18. Вартість експлуатації та модернізації F-117A теж невисока, враховуючи, що багато запасних частин, необхідних для підтримки його в робочому стані, поставляються з літаків, які все ще знаходяться на озброєнні ВМС і ВПС США.

[ + – ] F-117A є одним із найінноваційних зразків авіаційної техніки, відомих широкому загалу

Для зменшення навантаження на персонал та обслуговування F-117A можна повернути в дію та експлуатувати відповідно до угоди про передачу майна у власність уряду, що дозволить підряднику використовувати літак, тоді як уряд зберігає право власності. Це особливо вигідно, оскільки ВПС зазнають нестачі пілотів-винищувачів протягом останніх 16 років. Замість того, щоб залучати до управління F-117A пілотів, що знаходяться на дійсній військовій службі, ВПС могли б знайти підрядників для часткового розв'язання проблеми з пілотами. Потужніші, малопомітні планери дозволять оперативним ескадрильям винищувачів якісно тренуватися, тоді як нинішні приватні авіапідрядники, що імітують супротивника, зосередяться на базовій підготовці пілотів.

Безперечно, такі проєкти, як концепція безпілотних літаків противника, дозволять зняти деякі з цих проблем та створити підготовленіші військово-повітряні сили. Безпілотна "ворожа авіація" має великий потенціал — від збільшення кількості імітованих загроз до використання штучного інтелекту, що кидає виклик нашим теперішнім оперативним і тактичним концепціям. Однак у найближчій перспективі ці БПЛА буде складно інтегрувати більшість навчальних повітряних просторів, використовуваних оперативними підрозділами. Майбутні рішення, такі як інтегровані тренажери або навіть доповнена реальність, зрозуміло, дуже корисні, але вони мають реалістичні обмеження. Технологіям потрібен час, щоб дозріти. ВВС потрібні можливості в потрібній кількості вже зараз.

Вдихнувши нове життя в F-117A, можна заповнити критичний прогалину в потенціалі сил ВПС, що імітують противника, поки дозрівають інші технології, такі як безпілотна авіація противника. Зрештою це збільшить потенціал та можливості оперативного флоту, а також підвищить боєздатність.

Про автора

Райан Фішел — пілот F-15E та кавалер Хреста льотних заслуг.