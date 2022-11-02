Тяжело в учении, легко в бою: старичок F-117A еще скажет свое слово

Если ВВС США намерены сохранить свое преимущество над противниками, им стоит усилить и модернизировать свои учебные силы, представляющие противника.

Related video

В настоящее время учебные силы противника, известные как "Агрессоры", состоят всего из двух эскадрилий самых старых, наименее совершенных F-16 и одной эскадрильи с горсткой ранних серийных F-35.

Чтобы удовлетворить даже базовые требования к подготовке, оперативные истребительные подразделения должны либо использовать собственную технику, что приводит к снижению боеготовности и трате драгоценного ресурса планера на имитацию противника, либо тренироваться на сборной солянке старых частных самолетов, не отражающих современные угрозы. ВВС осознают эту проблему и вкладывают деньги в малозаметные БПЛА и дополненную реальность для улучшения обучения и имитации самолетов-агрессоров. Однако эти технологии и необходимая инфраструктура еще не отработаны, а медленные темпы закупок ВВС говорят о том, что до широкого использования этих решений в оперативном флоте пройдет еще как минимум десятилетие.

Фокус перевел новый текст Райана Фишела, посвященный новым идеям для более качественной подготовки ВВС США.

Готовность к борьбе с равным соперником требует проверки тактики и технологий в реалистичных условиях обучения. Точное моделирование угроз является ключом к созданию реалистичной среды.

Важно

Экологически чистое авиатопливо: инвестиция в будущее

Распространение технологии производства малозаметных самолетов позволяет таким противникам, как Китай и Россия, разрабатывать и развертывать самолеты, аналогичные F-35. В частности, китайские ВВС уже развертывают два стелс-истребителя – J-20 и J-31 – и объявили о планах производства стелс-бомбардировщика H-20. Кроме того, есть предположения, что Пекин стремится использовать малозаметные беспилотники для "совместного" применения с пилотируемыми аналогами во время воздушного боя. По мере эволюции угроз ВВС должны следовать примеру противников, чтобы их подготовка оставалась мировым стандартом, и модернизировать платформы, используемые для имитации врага.

Одним из решений этой проблемы является использование ВВС большого количества своих стелс-истребителей F-117A, которые были сняты с вооружения в 2008 году, а затем помещены на хранение, в качестве ближайшего решения для имитации оперативных истребительных подразделений Китая.

Чтобы сократить расходы ВВС, имеющиеся F-117A могут эксплуатироваться подрядчиком по соглашению о предоставлении имущества в собственность правительства и быть разделены на два отдельных отряда. Один отряд, базирующийся на базе ВВС Тиндалл или Сеймур-Джонсон, мог бы обслуживать истребительные эскадрильи восточного побережья, а другой отряд мог бы базироваться на западном побережье. Использование этих самолетов позволит сэкономить ресурс планера нынешних F-35 и F-22, повысить качество подготовки ВВС и снизить затраты на поддержание боеготовности оперативных истребительных подразделений.

[ + – ] F-35 Фото: UK Army

Смягчение тактического и оперативного высокомерия

ВВС часто используют технологии в качестве мерила для оценки серьезности угрозы со стороны противника. Однако технология в военном деле полезна лишь настолько, насколько человек понимает ее ограничения, сильные и слабые стороны – и у каждой технологии есть свои сферы применения. В воздушном бою, как и в любом другом виде боевых действий, человек-противник становится переменной, определяющей разницу между успехом и поражением. ВВС поняли важность реалистичной подготовки во время войны во Вьетнаме. Во время этого конфликта Соединенные Штаты потеряли в боях около 10 тысяч самолетов. Американские летчики-истребители понесли большие потери и имели низкий коэффициент поражения против менее оснащенного и технологически развитого противника. Это резко контрастировало с высоким коэффициентом поражения, достигнутым во время Корейской войны. Неожиданные результаты вызвали опасения, что если НАТО придется сражаться с вооруженными силами Советского Союза, то потери могут быть очень тяжелыми.

Важно

Зверь с востока. Советский легендарный МиГ-25 на службе Болгарии

Неудовлетворительные результаты были обусловлены многими факторами, включая технологические сбои и низкую квалификацию пилотов при использовании новых самолетов и систем. Ракеты типа "воздух-воздух" работали хуже, чем ожидалось, а пилоты истребителей ВВС использовали устаревшие формации и тактику Корейской войны, которым обучали в престижной школе летчиков-истребителей во время войны во Вьетнаме.

Причина этого была глубоко укоренена во влиянии культуры на обучение. На протяжении 1950-х и 1960-х годов ВВС под руководством Стратегического воздушного командования подчеркивали важность и вероятность ядерной войны, а также культуру безопасности полетов с "нулем дефектов", при которой сохранение сил в мирное время было приоритетом номер один. Инновации для ВВС сводились к технологиям. Пилоты снижали риск, строго следуя контрольным спискам и избегая любых опасных полетов, таких как тренировки низко над землей или ближний воздушный бой.

Высокий уровень потерь истребителей ВВС во Вьетнаме был отражен в ряде исследований и отчетов, в результате которых выяснилось несколько причинных факторов. Однако отсутствие реалистичной подготовки и испытательной среды привлекло достаточное внимание лишь после больших потерь Израиля в войне Судного дня 1973 года. Группа боевых ветеранов ВВС, известная как "железные майоры", выступила за создание профессиональных сил, имитирующих противника, и реалистичной среды обучения. Они утверждали, что технологии, хотя и полезны, имеют свои пределы, и ничто не мешает противнику адаптироваться к американским тактическим и технологическим инновациям. Поэтому пилоты должны были не только тренироваться против непривычных самолетов противника, но и быть тактически знакомыми с жизнью в "экстремальных условиях" полетов на больших и малых высотах и агрессивного маневрирования, чтобы выжить в бою.

Важно

Красная заря: Вьетнам разрабатывает боевой БПЛА чтобы дать отпор Китаю

Сочетание усилий сторонников реформ и потерь во Вьетнаме действительно привело к изменениям, начавшихся с Red Flag – крупных учений, разработанных для реалистичного моделирования задач масштабных воздушных операций. Школа истребителей ВВС также была полностью перестроена, чтобы создать инструкторский корпус, который мог реалистичнее обучать учебные подразделения.

Для пилотов самым большим нововведением стало создание "Агрессоров" – профессиональных сил имитации противника, являющихся экспертами в области технических средств и тактики борьбы с угрозами. Изначально для них был выбран самолет Т-38, по своим характеристикам сопоставимый с МиГ-21. По мере совершенствования советских самолетов ВВС использовали F-16 и F-15 для имитации МиГ-29 и Су-27 – двух самых современных российских истребителей на момент окончания холодной войны. Использование реалистичных угроз и реалистичных условий обучения стало основным фактором, повлиявшим на превосходные результаты ВВС в войне в Персидском заливе.

Сокращение бюджета и война с терроризмом

В ходе глобальной войны с терроризмом флот "Агрессоров" был сокращен и оставался в основном статичным по своим возможностям. Решение о сокращении числа платформ противника вытекало из бюджетных решений, принятых после распада Советского Союза, а также уменьшения общего числа эскадрилий ВВС.

По мере роста тревоги из-за равных противников ВВС вновь попытались увеличить количество эскадрилий "Агрессоров". Однако на данный момент существует только три таких эскадрильи, и они эксплуатируют одни из самых старых самолетов во флоте с наименее способными датчиками. В их распоряжении всего 11 устаревших самолетов F-35A, которые в настоящее время используются для имитации новейших китайских и российских истребителей.

Эскадрильи "Агрессоров" ВВС, базирующиеся на авиабазе Неллис в Неваде и авиабазе Эйельсон на Аляске, нередко используются только на крупных учениях в Неваде и на Аляске или для обучения в школе вооружений ВВС. Это означает, что средний летчик-истребитель может тренироваться с ними всего раз в год или реже – что эквивалентно нескольким часам в год. ВВС ищут способы облегчить подготовку истребителей, имитирующих врага.

Существует два основных метода, но у каждого из них есть существенные недостатки.

Первый, наиболее широко используемый способ, – органическая имитация противника. Это означает, что истребительные эскадрильи имитируют противника с помощью своих собственных истребителей и пилотов. Такая практика широко распространена из-за своей простоты. Проблема заключается в том, что она подрывает боеготовность подразделения, поскольку летчикам первой линии приходится уделять время полетам в роли противника вместо того, чтобы совершенствоваться в тактике, необходимой для победы над этим противником или защиты от него. Эта практика также приводит к ненужному износу ресурса планера.

Каждое действующее подразделение истребителей имеет проект оперативных возможностей, который определяет, к каким миссиям подразделение должно готовиться. В подразделениях также имеется программа подготовки летного состава, в которой определено количество миссий и вылетов, которые каждый человек должен совершать в месяц, чтобы соответствовать стандартам квалификации. Когда эскадрильи используют свои собственные самолеты и пилотов для имитации самолетов противника, это увеличивает общее количество необходимых вылетов эскадрильи, что ускоряет усталость планера.

Важно

Жил был министр обороны, или Как организовывать варгеймы и чем они полезны для реальной войны

Например, если эскадрилья должна совершить 16 вылетов за один день, примерно половина из них может быть выполнена в качестве противника, в результате чего останется только 8 вылетов, способствующих повышению боеготовности подразделения. С точки зрения стоимости цена подготовки пилота для выполнения основной миссии в таком случае вдвое превышает стоимость одного часа. Даже на учениях крупных сил, таких как Red Flag, количество "Агрессоров" ВВС настолько ограничено, что оперативные подразделения часто вынуждены отказываться от тренировочных вылетов и пилотов, чтобы выполнить роль противника. При наличии лишь ограниченного количества вылетов подразделениям часто трудно достичь минимального уровня квалификации или выполнить требуемое количество повышений квалификации. Это дорого обходится, поскольку дорогостоящие самолеты, такие как F-22 и F-35, должны летать почти в два раза больше, чтобы получить лишь половину объема подготовки пилотов.

Что еще хуже, многие фронтовые самолеты нуждаются в модификациях и техническом обслуживании, которые могут потребовать недель или даже месяцев простоя. Тем не менее, эскадрильи по-прежнему обязаны поддерживать готовность, поэтому самолеты, не проходящие модификацию, летают гораздо чаще, что, в свою очередь, приводит к увеличению числа поломок и простоев. В результате возникает порочный круг, который несправедливо нагружает подразделения технического обслуживания, и без того испытывающие острую нехватку персонала, и одновременно снижает оперативную готовность.

Второй метод, созданный в том числе для решения проблем с имитацией авиации противника, заключается в использовании подрядчиков. В 2019 году ВВС объявили о заключении контракта стоимостью 6,4 миллиарда долларов под названием "Программа контрактной авиационной поддержки боевых ВВС" для частной промышленности с целью выполнения роли противника с помощью ряда самолетов третьего поколения, таких как A-4 и L-159.

Эта программа направлена на обеспечение поддержки подразделений, нацеленных на подготовку пилотов истребителей, и не обязательно используется для передовых подразделений. Она удовлетворяет жизненно важную потребность базового уровня подготовки, когда курсанты все еще учатся одновременно летать и работать с датчиками, и для этого достаточно любого симулированного противника. Однако для опытных пилотов ВВС использование этих старых самолетов мало соответствует требованиям подготовки к бою "высокого класса". Отсутствие высококлассных противников стало одной из основных причин, по которой ВВС решили не продлевать контракт с частным подрядчиком на авиабазе Неллис в прошлом году.

Немедленное решение

После долгих лет службы истребители F-117A Stealth Fighter были официально сняты с вооружения в 2008 году. Хотя несколько самолетов все еще летают, большинство из них находятся на хранении и могут быть возвращены в летное состояние в течение короткого времени. F-117A – обманчиво простой планер, и его можно использовать для имитации угроз с низким радиолокационным сечением.

Это свойство нынешний парк истребителей F-5, F-16 и F-15 просто не способно воспроизвести. В отличие от F-117A, старые истребители также легко обнаруживаются современными радарами. Пилотам необходимо практиковаться в обнаружении стелс-самолетов, что довольно трудно и требует постоянной тактической эволюции и практики. Тактика, которая сработала бы против обычных самолетов, может не сработать против малозаметных воздушных судов, которыми сейчас располагает Китай.

F-117A представляет собой один из самых инновационных образцов авиационной техники, известных широкой публике. Он появился на свет, когда 36-летний математик компании Lockheed по имени Денис Оверхолсер наткнулся на техническую статью, написанную главным советским ученым в Московском институте радиотехники.

Важно

Великая гонка. Какие меры должны принять США, чтобы не отстать от КНР

Хотя советское руководство отвергло ценность документа, Оверхолсер использовал его для точного расчета отражательной способности радаров для различных форм. Из-за низкой вычислительной мощности ранних компьютеров дизайн состоял из двухмерных форм – результат мы знаем сегодня как F-117A. Чтобы снизить стоимость производства, F-117A был разработан с использованием легкодоступных компонентов, таких как система управления полетом от F-16 и нефорсажная версия двигателей F/A-18. Стоимость эксплуатации и модернизации F-117A тоже невысока, учитывая, что многие запасные части, необходимые для поддержания его в рабочем состоянии, поставляются с самолетов, все еще находящихся на вооружении ВМС и ВВС США.

[ + – ] F-117A представляет собой один из самых инновационных образцов авиационной техники, известных широкой публике

Для уменьшения нагрузки на персонал и обслуживание F-117A можно вернуть в строй и эксплуатировать в соответствии с соглашением о передаче имущества в собственность правительства, что позволит подрядчику использовать самолет, в то время как правительство сохраняет право собственности. Это особенно выгодно, поскольку ВВС испытывают нехватку пилотов-истребителей в течение последних 16 лет. Вместо того, чтобы привлекать к управлению F-117A пилотов, находящихся на действительной военной службе, ВВС могли бы найти подрядчиков для частичного решения проблемы с пилотами. Более мощные, малозаметные планеры позволят оперативным эскадрильям истребителей качественно тренироваться, в то время как нынешние частные авиаподрядчики, имитирующие противника, сосредоточатся на базовой подготовке пилотов.

Несомненно, такие проекты, как концепция беспилотных самолетов противника, позволят снять некоторые из этих проблем и создать более подготовленные военно-воздушные силы. У беспилотной "вражеской авиации" большой потенциал – от увеличения количества имитируемых угроз до использования искусственного интеллекта, бросающего вызов нашим текущим оперативным и тактическим концепциям. Однако в ближайшей перспективе эти БПЛА будет сложно интегрировать в большинство учебных воздушных пространств, используемых оперативными подразделениями. Будущие решения, такие как интегрированные тренажеры или даже дополненная реальность, разумеется, весьма полезны, но у них есть реалистичные ограничения. Технологиям нужно время, чтобы созреть. ВВС же нужны возможности в нужном количестве уже сейчас.

Вдохнув новую жизнь в F-117A, можно заполнить критический пробел в потенциале сил ВВС, имитирующих противника, пока созревают другие технологии, такие как беспилотная авиация противника. В конечном итоге это увеличит потенциал и возможности оперативного флота, а также повысит боеготовность.

Об авторе

Райан Фишел – пилот F-15E и кавалер Креста летных заслуг.