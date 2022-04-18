Великая гонка. Какие меры должны принять США, чтобы не отстать от КНР

Со времен советского спутника Соединенные Штаты не имели дела с соперником, чье технологическое развитие могло бы превзойти их собственное.

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Под влиянием технологических достижений Китая президент Байден призывает Конгресс направить ему Закон об инновациях, позволяющий влить федеральное финансирование в научно-технические исследования и производство полупроводников.

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Фокус перевел новый текст Брэндона Кирка Уильямса посвященный набирающей обороты технологической гонке между США и КНР.

Выше Поднебесной. Гонка между США и КНР набирает обороты

Космическая гонка и технологические достижения, которые во время холодной войны финансировал оборонный сектор, вдохновляют законодателей снова сделать правительство главным двигателем инноваций в новую эпоху геополитической конкуренции.

Конгресс и администрация Байдена проводят промышленную политику обеспечения конкурентоспособности в области науки и технологий. Они надеются, что, ранжировав отрасли и технологии по их стратегической важности, они продлят долгую историю государственного стимулирования развития США в 21 веке.

Исторически именно эта стратегия государственного управления и финансирования обеспечила Соединенным Штатам место в авангарде глобальных технологических инноваций, поскольку с 1945 года в стране начались революционные изменения в области информации, здравоохранения и вооружений.

Прошлое Америки – ключ к научно-техническому превосходству над Китаем

Корни правительственного стимулирования развития науки и технологий уходят в 19 век. В 1824 году в "Американской системе" спикер палаты представителей Генри Клей предлагал превратить разобщенные Соединенные Штаты в государство взаимосвязей.

На момент написания двухдневной речи Клея, занимавшей 40 страниц, американская экономика с ее разрозненной и нефункциональной инфраструктурой пребывала в тени Европы. Чтобы побороть эти слабости, правительство направило налоги на импорт для стимулирования индустриализации и развития инфраструктуры.

"Американская система" достигла своих целей, и правительство применяло эту схему инвестирования в ходе расширения страны на запад на протяжении всего 19 века. Федеральное правительство спонсировало колледжи, железные дороги и поселения, чтобы стимулировать экономический рост и производство новых знаний по всей расширяющейся стране.

Во время Первой мировой войны участие федерального правительства в экономике убедило поколение демократических политиков, реформаторов и экономистов, что государственные расходы могут стимулировать инновации и экономический рост. Они вернулись к этой идее в 1930-х годах, когда Соединенные Штаты охватила Великая депрессия. Политики и экономисты продолжали продвигать идею государственных расходов и инвестиций для стимулирования инноваций во время Второй мировой войны.

В 1930-е годы правительство финансировало строительство мостов, плотин и аэродромов. Затем, в 1940-х годах, последовали инвестиции военного времени в военные базы, порты и национальные лаборатории. Этот опыт Нового курса и Второй мировой войны привел к увеличению штата правительства и утвердил его роль как двигателя роста инфраструктуры и технологий.

Но даже после столетия государственного участия в развитии местной и национальной инфраструктуры понадобились Манхэттенский проект и первое массовое производство пенициллина в 1940-х годах, чтобы закрепить за Соединенными Штатами место лидера научно-технического прогресса в области вооружений, энергетики и здравоохранения. Федеральные инвестиции и рабочие руки иммигрантов вывели Соединенные Штаты на беспрецедентные передовые позиции в науке.

Научный советник Франклина Д. Рузвельта Ванневар Буш призвал президента отстаивать науку как "бесконечный рубеж". Однако, хотя предложение Буша о создании Национального научного фонда было реализовано в 1950 году, политики не спешили выделять федеральные средства на науку и технологии.

Лишь внезапная холодная война побудила правительство вливать деньги в эти отрасли.

Запуск советского спутника в 1957 году вызвал шок в Америке, положив начало космической гонке и заставив политиков действовать. Беспокойство, вызванное запуском спутника, привело к созданию NASA и принятию в 1958 году Закона об образовании в области национальной обороны для субсидирования образования в области науки, технологии, инженерного дела и математики с целью укрепления кадрового потенциала страны. Закон выделял 1 миллиард долларов налогоплательщиков на гранты и стипендии для изучения науки и техники, а также краеведения и других ранее не финансировавшихся дисциплин.

[ + – ] Запуск советского спутника в 1957 году вызвал шок в Америке, положив начало космической гонке и заставив политиков действовать

Спутник также побудил президента Дуайта Д. Эйзенхауэра влить деньги в исследования и разработки (НИОКР) для Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) и других организаций, занимающихся инновациями. Таким образом инвестиции подпитывали новые изобретения. Именно DARPA финансировало технологии, на основе которых был создан Интернет, системы глобального позиционирования и виртуальных помощников, таких как Siri от Apple.

Всплеск финансирования продолжался недолго: окончание космической гонки и война во Вьетнаме привели к сокращению государственной поддержки НИОКР.

Начиная с конца 1970-х годов финансирование НИОКР берет на себя бизнес. В 1980-х этот процесс лишь набрал обороты. Инвестиции со стороны бизнеса шли в ногу с ростом корпоративной мощи и глобализацией.

После холодной войны поддержку конгрессом научно-технических исследований критиковали за якобы нерациональное расходование средств налогоплательщиков. Представитель Ламар Смит подверг критике Национальный научный фонд за финансирование исследований. Начиная с 1980-х годов ассигнования на науку и технологии стали излюбленной мишенью в бюджетных баталиях Конгресса.

К 2019 году федеральные расходы резко упали до менее чем 20% (в пиковом 1964 году финансирование НИОКР составляло почти 70%). Сейчас НИОКР на 70% финансируется частным сектором, создающим передовые технологии для информационной революции, которая в последние десятилетия двигала экономику США.

После того как агентство DARPA проложило путь для информационной революции, спонсируя исследования, которые привели к созданию Интернета, правительство практически отказалось от своей роли главного движителя инноваций. In-Q-Tel и другие правительственные учреждения немного восполнили этот пробел, но все же государственных структур, финансирующих инновационные разработки и создающих новую модель государственно-частного партнерства, крайне мало.

Одной из главных задач, стоящих сегодня перед правительством, является перераспределение интересов государственного и частного секторов и укрепление роли государства в технологических отраслях будущего. До сих пор сохраняются разногласия между интересами технологических компаний и федерального правительства. Самый известный такой случай произошел в 2018 году, когда Google прекратила сотрудничество с Project Maven Министерства обороны США. Google прислушалась к своим сотрудникам, возмущенным боевым применением Project Maven, хотя это решение прекратить сотрудничество с военными шло вразрез с историей Кремниевой долины.

Несмотря на то, что частные компании в Кремниевой долине придумали миф о своей независимости, именно государственно-частное партнерство создало многие привычные нам технологии. Создание новых моделей государственно-частного партнерства будет иметь решающее значение для использования преимуществ государственного финансирования НИОКР в области науки и техники, а также достижения экономической выгоды.

Закон об инновациях критикуют как левые, так и правые. Демократические социалисты Америки осудили его за использование промышленной политики в качестве оружия против Китая, а множество антивоенных организаций и аналитический центр Института Куинси раскритиковали законопроекты за подпитку китайского национализма. Редакция правого Wall Street Journal обрушилась на законопроекты за имитацию промышленной политики Китая.

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Однако такая промышленно-технологическая политика уже давно играет важную роль в утверждении экономической конкурентоспособности и научно-технического лидерства Соединенных Штатов. Именно федеральное финансирование привело к появлению государственно-частных партнерств, которые легли в основу информационной революции, определяющей будущие технологические и промышленные преобразования.

Путь к принятию и согласованию Закона об инновациях будет тернистым. Несмотря на усилия лидера большинства в Сенате Чарльза Шумера и поддержку обеих партий, руководству демократов и Байдену придется потратить свой ускользающий политический капитал на поиск компромисса и принятие законопроекта. Время на исходе.

Со времен советского спутника Соединенные Штаты не имели дела с соперником, чье технологическое развитие могло бы превзойти их собственное. Именно стремление Китая оставаться на вершине научно-технических инноваций вынудило Конгресс принять законопроекты о конкурентоспособности. Но даже если Китай так и не совершит крупного прорыва на уровне Спутника, Закон об инновациях направит драгоценное время и финансирование на конкурентную гонку, которая определит направление развития в 21 веке.

[ + – ] Со времен советского спутника Соединенные Штаты не имели дела с соперником, чье технологическое развитие могло бы превзойти их собственное Фото: "Газета"

Об авторе

Брэндон Кирк Уильямс – доктор наук Университета Калифорнии-Беркли по истории холодной войны. Он специализируется на кибербезопасности и новых технологиях.