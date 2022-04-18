Великі перегони. Які заходи мають вжити США, щоб не відстати від КНР

З часів радянського супутника Сполучені Штати не мали справи з суперником, чий технологічний розвиток міг би перевершити їхній власний.

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Під впливом технологічних досягнень Китаю президент Байден закликає Конгрес направити йому Закон про інновації, який дозволяє влити федеральне фінансування в науково-технічні дослідження та виробництво напівпровідників.

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Фокус переклав новий текст Брендона Кірка Вільямса, присвячений технологічним перегонам між США і КНР, що набирають обертів.

Вище за Піднебесну. Перегони між США та КНР набирають обертів

Космічні перегони та технологічні досягнення, які під час холодної війни фінансував оборонний сектор, надихають законодавців знову зробити уряд головним двигуном інновацій у нову епоху геополітичної конкуренції.

Конгрес та адміністрація Байдена проводять промислову політику забезпечення конкурентоспроможності в галузі науки та технологій. Вони сподіваються, що, ранжирувавши галузі та технології за їхньою стратегічною важливістю, вони продовжать довгу історію державного стимулювання розвитку США у 21 столітті.

Історично саме ця стратегія державного управління та фінансування забезпечила Сполученим Штатам місце в авангарді глобальних технологічних інновацій, оскільки з 1945 року в країні почалися революційні зміни в галузі інформації, охорони здоров'я та озброєнь.

Минуле Америки — ключ до науково-технічної переваги над Китаєм

Коріння урядового стимулювання розвитку науки й технологій сягає 19 століття. У 1824 році в "Американській системі" речник палати представників Генрі Клей пропонував перетворити роз'єднані Сполучені Штати на державу взаємозв'язків.

На момент написання дводенної промови Клея, що займала 40 сторінок, американська економіка з її розрізненою та нефункціональною інфраструктурою перебувала в тіні Європи. Щоб подолати ці слабкості, уряд направив податки на імпорт для стимулювання індустріалізації та розвитку інфраструктури.

"Американська система" досягла своїх цілей, і уряд застосовував цю схему інвестування під час розширення країни на захід протягом усього 19 століття. Федеральний уряд спонсорував коледжі, залізниці та поселення, щоб стимулювати економічне зростання та появу нових знань по всій розширеній країні.

Під час Першої світової війни участь федерального уряду в економіці переконала покоління демократичних політиків, реформаторів та економістів, що державні витрати можуть стимулювати інновації та економічне зростання. Вони повернулися до цієї ідеї у 1930-х роках, коли Сполучені Штати охопила Велика депресія. Політики та економісти продовжували просувати ідею державних витрат та інвестицій для стимулювання інновацій під час Другої світової війни.

У 1930-ті роки уряд фінансував будівництво мостів, гребель та аеродромів. Потім, у 1940-х роках, пішли інвестиції воєнного часу у військові бази, порти та національні лабораторії. Цей досвід Нового курсу та Другої світової війни призвів до збільшення штату уряду та затвердив його роль як двигуна зростання інфраструктури та технологій.

Але навіть після століття державної участі в розвитку місцевої та національної інфраструктури знадобилися Мангеттенський проєкт та перше масове виробництво пеніциліну у 1940-х роках, щоб закріпити за Сполученими Штатами місце лідера науково-технічного прогресу в галузі озброєнь, енергетики та охорони здоров'я. Федеральні інвестиції та робочі руки іммігрантів вивели Сполучені Штати на безпрецедентні передові позиції в науці.

Науковий радник Франкліна Д. Рузвельта Ванневар Буш закликав президента відстоювати науку як "нескінченний рубіж". Однак, хоча пропозиція Буша про створення Національного наукового фонду реалізована у 1950 році, політики не поспішали виділяти федеральні кошти на науку та технології.

Лише раптова холодна війна спонукала уряд вливати гроші в ці галузі.

Запуск радянського супутника в 1957 році викликав шок в Америці, започаткувавши космічні перегони й змусивши політиків діяти. Занепокоєння, спричинене запуском супутника, призвело до створення NASA та прийняття у 1958 році Закону про освіту в галузі національної оборони для субсидування освіти в галузі науки, технології, інженерної справи та математики з метою зміцнення кадрового потенціалу країни. Закон виділяв 1 мільярд доларів платників податків на гранти й стипендії для вивчення науки й техніки, а також краєзнавства та інших дисциплін, що раніше не фінансували.

[ + – ] Запуск радянського супутника в 1957 році викликав шок в Америці, започаткувавши космічні перегони і змусивши політиків діяти

Супутник також спонукав президента Дуайта Д. Ейзенхауера влити гроші в дослідження та розробки (НДДКР) для Агентства перспективних оборонних дослідницьких проєктів (DARPA) та інших організацій, що займаються інноваціями. Так інвестиції підживлювали нові винаходи. Саме DARPA фінансувало технології, на основі яких створено Інтернет, системи глобального позиціонування та віртуальних помічників, таких як Siri від Apple.

Сплеск фінансування тривав недовго: закінчення космічних перегонів та війна у В'єтнамі призвели до скорочення державної підтримки НДДКР.

Починаючи з кінця 1970-х років, фінансування НДДКР бере на себе бізнес. У 1980-х цей процес лише набрав обертів. Інвестиції з боку бізнесу йшли в ногу зі зростанням корпоративної могутності та глобалізацією.

Після холодної війни підтримку конгресом науково-технічних досліджень критикували за нібито нераціональне витрачання коштів платників податків. Представник Ламар Сміт розкритикував Національний науковий фонд за фінансування досліджень. Починаючи з 1980-х років асигнування на науку та технології стали улюбленою мішенню в бюджетних баталіях Конгресу.

До 2019 року федеральні витрати різко впали до менш ніж 20% (у піковому 1964 фінансування НДДКР становило майже 70%). Нині НДДКР на 70% фінансує приватний сектор, який створює передові технології для інформаційної революції, яка в останні десятиліття рухала економіку США.

Після того, як агентство DARPA проклало шлях для інформаційної революції, спонсоруючи дослідження, що привели до створення Інтернету, уряд практично відмовився від своєї ролі головного рушія інновацій. In-Q-Tel та інші урядові установи трохи заповнили цю прогалину, але все ж таки державних структур, що фінансують інноваційні розробки та створюють нову модель державно-приватного партнерства, вкрай мало.

Одним із головних завдань, що стоять сьогодні перед урядом, є перерозподіл інтересів державного та приватного секторів та зміцнення ролі держави в технологічних галузях майбутнього. Досі залишаються розбіжності між інтересами технологічних компаній та федерального уряду. Найвідоміший такий випадок стався у 2018 році, коли Google припинила співпрацю з Project Maven Міністерства оборони США. Google прислухалася до своїх співробітників, обурених бойовим застосуванням Project Maven, хоча це рішення припинити співпрацю з військовими йшло всупереч з історією Кремнієвої долини.

Попри те, що приватні компанії в Кремнієвій долині вигадали міф про свою незалежність, саме державно-приватне партнерство створило багато звичних нам технологій. Створення нових моделей державно-приватного партнерства матиме вирішальне значення для використання переваг державного фінансування НДДКР у галузі науки та техніки, а також досягнення економічної вигоди.

Закон про інновації критикують як ліві, так і праві. Демократичні соціалісти Америки засудили його за використання промислової політики як зброю проти Китаю, а безліч антивоєнних організацій та аналітичний центр Інституту Квінсі розкритикували законопроєкти за підживлення китайського націоналізму. Редакція правого Wall Street Journal завалилася на законопроєкти за імітацію промислової політики Китаю.

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Проте така промислово-технологічна політика вже давно відіграє важливу роль у затвердженні економічної конкурентоспроможності та науково-технічного лідерства Сполучених Штатів. Саме федеральне фінансування призвело до появи державно-приватних партнерств, які лягли в основу інформаційної революції, що визначає майбутні технологічні та промислові перетворення.

Шлях до прийняття та погодження Закону про інновації буде тернистим. Попри зусилля лідера більшості в Сенаті Чарльза Шумера та підтримку обох партій, керівництву демократів та Байдену доведеться витратити свій політичний капітал, який вислизає, на пошук компромісу та прийняття законопроєкту. Час закінчується.

З часів радянського супутника Сполучені Штати не мали справи з суперником, чий технологічний розвиток міг би перевершити їхній власний. Саме прагнення Китаю залишатися на вершині науково-технічних інновацій змусило Конгрес ухвалити законопроєкти про конкурентоспроможність. Але навіть якщо Китай так і не зробить великого прориву на рівні Супутника, Закон про інновації спрямує дорогоцінний час та фінансування на конкурентні перегони, які визначать напрямок розвитку у 21 столітті.

[ + – ] З часів радянського супутника Сполучені Штати не мали справи з суперником, чий технологічний розвиток міг би перевершити їхній власний Фото: "Газета"

Про автора

Брендон Кірк Вільямс — доктор наук Університету Каліфорнії-Берклі з історії холодної війни. Він спеціалізується на кібербезпеці та нових технологіях.