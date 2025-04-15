Це прорив: акумулятор від українського стартапу працює 30 років на відходах (відео)

Український стартап SorbiForce, який базується в Аризоні (США), створив прототип інноваційної органічної батареї на основі сільськогосподарських відходів.

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Про нову технологію пише портал Interesting Engineering.

Акумулятор SorbiForce

За словами розробників, вони створили першу у світі по-справжньому екологічну батарею. Крім сільськогосподарських відходів, вони використовували тільки вуглець, воду і сіль. Команда прийшла до цієї ідеї після того, як зрозуміла, що сільське господарство щорічно виробляє до 2,1 мільярда тонн відходів.

"Ми справді вхопилися за цю ідею про те, що відходи — це цінність, і що з відходів можна витягти капітал підприємства", — зазначив Кевін Дролет, директор з маркетингу компанії.

Акумулятор SorbiForce використовує три фізичні процеси для перенесення електронів через надпористий вуглецевий шар у ядрі, переміщаючи їх від катода до анода. Після закінчення терміну служби до 95% батареї можна розкласти на органіку, а інші компоненти використовувати повторно.

Термін служби такої батареї перевищує 600 циклів. На відміну від літій-іонних акумуляторів, елементи SorbiForce не несуть загрози вибуху, теплового розгону або токсичних витоків, навіть якщо їх розрізати навпіл.

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"Що дійсно цікаво в нашій технології, так це те, що надпористі вуглецеві матеріали насправді стають кращими з віком. Термін служби батареї може становити до 30 років, якщо ви зможете додавати більше води", — наголосив Дролет.

Як зазначають у компанії, порівняно з літій-іонними акумуляторами їхні капітальні витрати набагато нижчі, оскільки сіль та інші матеріали дуже доступні. Наразі стартап намагається залучити 5 мільйонів доларів США як початкове фінансування. Випуск пілотних моделей від 60 кВт-год до 150 кВт-год заплановано на другу половину 2025 року.

Нагадаємо, група дослідників, які співпрацюють із кількома інститутами у США, розробила акумулятор на водній основі, який забезпечує стабільність у 2000 циклів.