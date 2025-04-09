Батареї зможуть працювати довше завдяки звичайній каві: що зробили вчені (фото)
Вчені з Південної Кореї знайшли спосіб збільшити ємність вторинних, надихнувшись процесом, який використовується в масовому виробництві розчинної кави в стіках.
Деталі дослідження розкрив портал Tech Xplore. У виданні пояснили, що електроди вторинних батарей виготовляють шляхом змішування активних матеріалів, провідних добавок, які допомагають потоку електрики, і сполучних речовин, що діють як свого роду клей.
Існує два методи змішування цих матеріалів: мокрий процес, який використовує розчинники, і сухий процес, що змішує тверді порошки без розчинників. Сухий процес вважається більш екологічним і може збільшити щільність енергії вторинних батарей, однак у нього було багато проблем з однорідним змішуванням.
Щоб розв'язати цю проблему, південнокорейські вчені використовували технологію розпилювального сушіння, яка вже зарекомендувала себе у виробництві розчинної кави, де кавовий концентрат розпилюється і гаряче повітря подається для отримання твердого порошку.
Принцип полягає в тому, що розчинник миттєво випаровується через високу температуру всередині камери, залишаючи тільки однорідно змішаний композитний порошок активних матеріалів і провідних добавок.
Спочатку дослідники змішали активні матеріали та провідні добавки у вигляді рідкої суспензії, а потім розпорошили їх у високотемпературній камері зі скляних трубок. Далі вони перетворили отриманий композитний порошок на електроди високої ємності.Важливо
Сухі електроди, виготовлені з використанням цього методу, досягли поверхневої ємності близько 7 мАгод/см2 , що вдвічі більше, ніж у комерційних електродів (2-4 мАгод/см2 ). На думку вчених, цю технологію можна застосовувати в акумуляторах наступного покоління, таких як твердотільні акумулятори та літій-сірчані акумулятори.
"Завдяки подальшим дослідженням ми плануємо знизити виробничі витрати, поліпшити можливості масового виробництва і підвищити зрілість технології з метою її подальшого передання компаніям", — зазначила старша наукова співробітниця Джихі Юн.
Нагадаємо, американська фірма Re/cell перетворює літій зі старих батарей електромобілів Tesla на джерело живлення для важких дронів і безпілотних літальних апаратів.
Своєю чергою інженери зі США розробили процес виробництва акумуляторів для електромобілів, який значно збільшує швидкість зарядки в холодну погоду.