"Водні" акумулятори потіснять літій-іонні: ніколи не вибухають і коштують дешевше

Група дослідників, які співпрацюють з кількома інститутами в США, розробила акумулятор на водній основі, який забезпечує стабільність у 2000 циклів.

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Про це пише Tech Xplore. На відміну від традиційних літій-іонних акумуляторів, "водні" батареї не спалахують, однак у них є проблеми зі щільністю енергії. У новому дослідженні інженери-хіміки наблизилися до вирішення цієї проблеми.

Вчені поліпшили транспортування іонів і стабільність двофазних електролітів за допомогою іонофорів літію. Їм вдалося створити водно-органічний двошаровий електроліт, що призвело до зниження опору і змішування неводної та водної фаз завдяки літофільним іонофорам.

Стратегія проектування двофазного електроліту літій-іонофора Фото: Nature Nanotechnology

Це дало змогу новому "водному" акумулятору досягти низького імпедансу (2,7 Ω см-2), а також підвищило термін його служби до 2000 циклів. Батарея також працює при напрузі 0,0-4,9 В, таким чином пропонуючи більш чистий і безпечний продукт, ніж інші типи акумуляторів. Це робить її більш придатною для переробки.

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Це прорив: термін служби акумуляторів вдалося збільшити в 7 разів

Дослідники вважають, що їхня робота допоможе скоротити розрив між традиційними літій-іонними батареями і водними акумуляторами, які є більш економічними. При цьому вони зазначили, що необхідно виконати ще багато роботи, перш ніж акумулятори на водній основі будуть широко використовуватися.

Нагадаємо, команда вчених із Канади розробила сітковий водний акумулятор, що використовує як електроліт морську воду.

Зі свого боку вчені з Південної Кореї збільшили ємність вторинних батарей, надихнувшись процесом, який використовується у виробництві кави.