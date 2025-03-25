Дешевший і безпечніший за звичайні: вчені створили акумулятор на морській воді (відео)
За словами дослідників, акумулятори на основі морської води витримують 380 000 циклів зарядки та можуть замінити традиційні літій-іонні батареї.
Команда дослідників із Канади під керівництвом професора Сяолея Вана розробила сітковий водний акумулятор, що використовує як електроліт морську воду. Про це пише портал Interesting Engineering.
Сучасні літій-іонні акумулятори, широко використовувані в електромобілях і портативній електроніці, досягають межі своїх можливостей. Зокрема, вони не підходять для великомасштабного зберігання енергії, необхідного для електромереж. Як альтернативу вчені розглядають акумулятори на морській воді.
Як зазначають у виданні, раніше розвиток водних акумуляторів стримувався головним чином відсутністю відповідних матеріалів для анодів — компонентів акумулятора, через які витікає електрика.
Команда Сяолея Вана вирішила цю проблему, розробивши новий тип анодного матеріалу. Цей матеріал поєднує в собі полімерні наноаркуші з вуглецевими нанотрубками, що дає йому змогу зберігати різні іони, зокрема й ті, які містяться в морській воді.
Одна з головних переваг нової конструкції анода — його товщина, що забезпечує велику ємність зберігання енергії. За словами вчених, ці аноди дуже довговічні і здатні витримувати до 380 000 циклів зарядки. Крім того, вони можуть працювати в екстремальних умовах, включно зі швидким заряджанням і розряджанням або низькими температурами.Важливо
Очікується, що водні акумулятори на основі нового анода зможуть зберігати надлишки енергії, що виробляється сонячними панелями і вітряними турбінами, знижуючи навантаження на енергомережу. Наразі вчені працюють над вдосконаленням і масштабуванням цієї технології.
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