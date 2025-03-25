Дешевший і безпечніший за звичайні: вчені створили акумулятор на морській воді (відео)

За словами дослідників, акумулятори на основі морської води витримують 380 000 циклів зарядки та можуть замінити традиційні літій-іонні батареї.

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Команда дослідників із Канади під керівництвом професора Сяолея Вана розробила сітковий водний акумулятор, що використовує як електроліт морську воду. Про це пише портал Interesting Engineering.

Розроблено акумулятор на основі морської води

Сучасні літій-іонні акумулятори, широко використовувані в електромобілях і портативній електроніці, досягають межі своїх можливостей. Зокрема, вони не підходять для великомасштабного зберігання енергії, необхідного для електромереж. Як альтернативу вчені розглядають акумулятори на морській воді.

Як зазначають у виданні, раніше розвиток водних акумуляторів стримувався головним чином відсутністю відповідних матеріалів для анодів — компонентів акумулятора, через які витікає електрика.

Команда Сяолея Вана вирішила цю проблему, розробивши новий тип анодного матеріалу. Цей матеріал поєднує в собі полімерні наноаркуші з вуглецевими нанотрубками, що дає йому змогу зберігати різні іони, зокрема й ті, які містяться в морській воді.

Одна з головних переваг нової конструкції анода — його товщина, що забезпечує велику ємність зберігання енергії. За словами вчених, ці аноди дуже довговічні і здатні витримувати до 380 000 циклів зарядки. Крім того, вони можуть працювати в екстремальних умовах, включно зі швидким заряджанням і розряджанням або низькими температурами.

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Очікується, що водні акумулятори на основі нового анода зможуть зберігати надлишки енергії, що виробляється сонячними панелями і вітряними турбінами, знижуючи навантаження на енергомережу. Наразі вчені працюють над вдосконаленням і масштабуванням цієї технології.

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