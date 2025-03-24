У 10 разів міцніший за звичайні: Xiaomi представила "куленепробивний" акумулятор (відео)

За словами фахівців, нове покриття знижує ризик проколів батареї, які можуть призвести до пожеж у разі ДТП.

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Засновник і генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь продемонстрував ефективність куленепробивного покриття акумулятора для електромобіля SU7 Ultra, кинувши з висоти кавуни, покриті новим матеріалом. Про це пише газета South China Morning Post.

Лей Цзюнь тестує покриття для акумуляторів SU7 Ultra

На оприлюдненому в мережі відео Лей Цзюнь кидає три кавуни з даху шестиповерхового будинку на околиці Пекіна. Усі кавуни були вкриті шаром сірого "куленепробивного" матеріалу, який, як стверджується, було нанесено на дно батареї електромобіля SU7 Ultra. На відео кавуни приземлилися на землю абсолютно цілими.

У Xiaomi стверджують, що покриття забезпечує "стійкість до розривів, подряпин і проколів більш ніж у 10 разів вищу, ніж традиційні покриття з ПВХ". За словами експерта в автомобільній галузі, воно може значно знизити ризик проколів батареї, які можуть призвести до пожеж у разі аварій.

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Компанія не розкриває конкретного складу матеріалу, проте деякі користувачі мережі припустили, що це може бути різновид полісечовини, відомої своїми водонепроникними характеристиками.

У виданні зазначили, що Xiaomi почала продажі SU7 Ultra в лютому за ціною 529 900 юанів (73 000 доларів США), що стало новим стратегічним кроком компанії на конкурентному ринку автомобілів класу люкс у Китаї.

Нагадаємо, раніше Лей Цзюнь представив інноваційну магнітну зовнішню камеру, розроблену для серії смартфонів Xiaomi 15.