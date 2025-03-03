Перетворить смартфон на фотоапарат: Xiaomi представила модульну камеру на магніті (фото)

Магнітна камера Xiaomi безшовно кріпиться до задньої панелі смартфона, покращуючи якість зображення навіть при слабкому освітленні.

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Головний виконавчий директор компанії Xiaomi Лей Цзюнь представив інноваційну магнітну зовнішню камеру, розроблену для серії смартфонів Xiaomi 15. Про це пише портал XiaomiTime.

Магнітна камера Xiaomi

Повідомляється, що нова камера перевершує за характеристиками типові рішення для смартфонів. Модуль покликаний об'єднати телефони з обладнанням професійного рівня. Зокрема, він підійде для нещодавно представленого Xiaomi 15 Ultra.

Телефон з модульною камерою Xiaomi Фото: Скриншот

Завдяки датчику M43 аксесуар істотно покращує якість фото. Яскравий об'єктив з діафрагмою F1.4 забезпечує розмиття фону і чудову роботу при слабкому освітленні. Об'єктив із фіксованим фокусом і фокусною відстанню 35 мм забезпечує природну перспективу, ідеальну для вуличної фотографії та портретів.

Одна з особливостей модуля — безшовна інтеграція із серією Xiaomi 15. Камера кріпиться на магнітах до задньої панелі смартфона, встановлюючи пряме з'єднання. Ця конструкція усуває необхідність в окремих батареях або процесорних блоках у самій камері.

На сьогодні модульна магнітна камера Xiaomi перебуває на стадії прототипу без оголошеної дати випуску.

Нагадаємо, низка моделей смартфонів Xiaomi більше не отримуватимуть оновлення операційної системи до версій HyperOS 2.1 і 2.2. Усі вони залишаться в поточній версії HyperOS.