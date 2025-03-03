Превратит смартфон в фотоаппарат: Xiaomi представила модульную камеру на магните (фото)

Магнитная камера Xiaomi бесшовно крепится к задней панели смартфона, улучшая качество изображения даже при слабом освещении.

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Главный исполнительный директор компании Xiaomi Лэй Цзюнь представил инновационную магнитную внешнюю камеру, разработанную для серии смартфонов Xiaomi 15. Об этом пишет портал XiaomiTime.

Магнитная камера Xiaomi

Сообщается, что новая камера превосходит по характеристикам типичные решения для смартфонов. Модуль призван объединить телефоны с оборудованием профессионального уровня. В частности, он подойдет для недавно представленного Xiaomi 15 Ultra.

Телефон с модульной камерой Xiaomi Фото: Скриншот

Благодаря датчику M43 аксессуар существенно улучшает качество фото. Яркий объектив с диафрагмой F1.4 обеспечивает размытие фона и превосходную работу при слабом освещении. Объектив с фиксированным фокусом и фокусным расстоянием 35 мм обеспечивает естественную перспективу, идеальную для уличной фотографии и портретов.

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Одна из особенностей модуля – бесшовная интеграция с серией Xiaomi 15. Камера крепится на магнитах к задней панели смартфона, устанавливая прямое соединение. Эта конструкция устраняет необходимость в отдельных батареях или процессорных блоках в самой камере.

На сегодняшний день модульная магнитная камера Xiaomi находится на стадии прототипа без объявленной даты выпуска.

Напомним, ряд моделей смартфонов Xiaomi больше не будут получать обновления операционной системы до версий HyperOS 2.1 и 2.2. Все они останутся в текущей версии HyperOS.