Цена нового Xiaomi удивила - эксперты рассказали сколько будет стоить флагман (фото)

Новинка от Xiaomi может составить конкуренцию лучшим камерофонам с передовым набором из четырех камер высокого разрешения.

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Xiaomi, третий по величине производитель телефонов в мире, запустил свой новый флагманский смартфон Xiaomi 15 Ultra в четверг, 27 февраля. Базовая модель будет продаваться по цене от 894 долларов США. Об этом пишет Reuters.

Новинка оснащена 1-дюймовым сверхбольшим сенсором основной камеры с 200-мегапиксельным перископическим телеобъективом для решения проблемы съемок при слабом освещении.

Издание GSMArena раскрыло детали о технических характеристиках смартфона.

Xiaomi 15 Ultra Фото: Weibo

Корпус:

Размеры: 161,3 x 75,3 x 9,4 мм

Вес: 226 г или 229 г

SIM-карта: Nano-SIM + eSIM

Пыленепроницаемость и водонепроницаемость: IP68 (погружение до 1,5 м в течение 30 мин.)

Дисплей:

Тип: LTPO AMOLED, 120 Гц, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, пиковая яркость 3200 нит

Размер: 6,73 дюйма

Разрешение: 1440 x 3200 пикселей, соотношение 20:9 (плотность ~522 пикселя на дюйм)

Защита: Xiaomi Shield Glass 2.0

ОС и чипсет:

ОС: Android 15

Чипсет: Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 нм)

Центральный процессор: восьмиядерный

Графический процессор: Qualcomm Adreno 830

Ранее мы писали о том, что Xiaomi 15 Ultra будет не хуже Samsung Galaxy S25 Ultra. По словам информатора Йогеша Брара, Xiaomi 15 Ultra будет оснащен основной камерой на 50 МП с 1-дюймовым сенсором Sony LYT-900.