Ціна нового Xiaomi здивувала — експерти розповіли скільки коштуватиме флагман (фото)

Новинка від Xiaomi може скласти конкуренцію найкращим камерофонам із передовим набором із чотирьох камер високої роздільної здатності.

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Xiaomi, третій за величиною виробник телефонів у світі, запустив свій новий флагманський смартфон Xiaomi 15 Ultra у четвер, 27 лютого. Базова модель буде продаватися за ціною від 894 доларів США. Про це пише Reuters.

Новинка оснащена 1-дюймовим надвеликим сенсором основної камери з 200-мегапіксельним перископічним телеоб'єктивом для вирішення проблеми зйомок при слабкому освітленні.

Видання GSMArena розкрило деталі про технічні характеристики смартфона.

Xiaomi 15 Ultra Фото: Weibo

Корпус:

Розміри: 161,3 x 75,3 x 9,4 мм

Вага: 226 г або 229 г

SIM-карта: Nano-SIM + eSIM

Пилонепроникність і водонепроникність: IP68 (занурення до 1,5 м протягом 30 хв.)

Дисплей:

Тип: LTPO AMOLED, 120 Гц, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, пікова яскравість 3200 ніт

Розмір: 6,73 дюйма

Роздільна здатність: 1440 x 3200 пікселів, співвідношення 20:9 (щільність ~522 пікселя на дюйм)

Захист: Xiaomi Shield Glass 2.0

ОС і чипсет:

ОС: Android 15

Чипсет: Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 нм)

Центральний процесор: восьмиядерний

Графічний процесор: Qualcomm Adreno 830

Раніше ми писали про те, що Xiaomi 15 Ultra буде не гіршим за Samsung Galaxy S25 Ultra. За словами інформатора Йогеша Брара, Xiaomi 15 Ultra буде оснащений основною камерою на 50 МП з 1-дюймовим сенсором Sony LYT-900.