Какие смартфоны Xiaomi пора отправить на свалку: они больше не получат новые функции

Обновления получат, прежде всего, новые модели смартфонов, которые поступили на рынок в 2023 году и позже.

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Вот список устройств от китайского бренда Xiaomi, которые больше не будут получать обновления до версий операционной системы HyperOS 2.1 и 2.2, пишет Xiaomi Time.

Следующие модели смартфонов Xiaomi остаются в текущей версии HyperOS:

Xiaomi 11 Series

Redmi Note 12 Series (Redmi Note 12 5G, Note 12 Pro 5G, Note 12 Pro+ 5G-модели)

Xiaomi 11 Lite 5G NE

POCO M5

POCO X5

POCO F4

Xiaomi Pad 6

HyperOS 2.1 вносит значительные улучшения в систему Xiaomi, концентрируясь на настройке системы и улучшении анимации. Владельцы таких совместимых устройств получат лучшие переходы и общее улучшение пользовательского опыта благодаря такому улучшению.

Подробная информация об операционной системе HyperOS 2.2 до сих пор не разглашалась производителем. Тем не менее, инсайдерские отчеты показали, что обновление может быть запущено в марте этого года. Его получат, прежде всего, новые модели смартфонов, которые поступили на рынок в 2023 году и позже.

Ранее мы писали о пяти смартфонах по цене от 15 000 грн. В рейтинг были включены телефоны POCO X7 Pro, OnePlus Ace 5, Xiaomi 14T, Samsung Galaxy S24 FE и Google Pixel 8a.