Які смартфони Xiaomi пора відправити на звалище: вони більше не отримають нові функції

Оновлення отримають, насамперед, нові моделі смартфонів, які надійшли на ринок у 2023 році та пізніше.

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Ось список пристроїв від китайського бренду Xiaomi, які більше не отримуватимуть оновлення до версій операційної системи HyperOS 2.1 і 2.2, пише Xiaomi Time.

Наступні моделі смартфонів Xiaomi залишаються в поточній версії HyperOS:

Xiaomi 11 Series

Redmi Note 12 Series (Redmi Note 12 5G, Note 12 Pro 5G, Note 12 Pro+ 5G-моделі)

Xiaomi 11 Lite 5G NE

POCO M5

POCO X5

POCO F4

Xiaomi Pad 6

HyperOS 2.1 вносить значні поліпшення в систему Xiaomi, концентруючись на налаштуванні системи та поліпшенні анімації. Власники таких сумісних пристроїв отримають кращі переходи і загальне поліпшення користувацького досвіду завдяки такому поліпшенню.

Детальна інформація про операційну систему HyperOS 2.2 досі не розголошувалася виробником. Проте, інсайдерські звіти показали, що оновлення може бути запущено в березні цього року. Його отримають, насамперед, нові моделі смартфонів, які надійшли на ринок у 2023 році та пізніше.

Раніше ми писали про п'ять смартфонів за ціною від 15 000 грн. До рейтингу були включені телефони POCO X7 Pro, OnePlus Ace 5, Xiaomi 14T, Samsung Galaxy S24 FE і Google Pixel 8a.