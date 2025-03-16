Заряджаються на 100% за 10 хвилин: у Китаї поліпшили акумулятори для електромобілів

Нова літій-залізо-фосфатна батарея Farasis може заряджатися від 10% до 80% всього за 8,55 хвилин, що на 16,8% швидше за попередню модель.

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Китайська компанія Farasis Energy представила технологію акумуляторів, що підтримує надшвидку зарядку. Про це пише портал CnEVPost з посиланням на заяву віце-президента Farasis Цзяна Вейрана на нещодавньому форумі в Шанхаї.

Повідомляється, рішення включає систему літій-залізо-фосфатних акумуляторів, яка підтримує надшвидку зарядку 6C, і систему літій-потрійних акумуляторів, яка підтримує надшвидку зарядку 5C.

В умовах надшвидкого заряджання за температури 30°C час, необхідний для заряджання від 10% до 80%, скоротився з 11,8 хвилин до 10,2 хвилин (13,5%) для потрійної літій-іонної батареї 5C і з 10,28 хвилин до 8,55 хвилин (16,8%) для літій-залізо-фосфатної батареї 6C. Це швидше, ніж акумулятор Golden Battery, здатний заряджатися на 80% за 9 хвилин.

Презентація нової технології в Шанхаї

Як пояснюють у виданні, "C" — це коефіцієнт заряду батареї. Відповідно, позначення "6C" говорить про те, що акумулятор теоретично можна повністю зарядити за одну шосту години — 10 хвилин.

У Farasis поліпшили конструкцію акумулятора за допомогою розробленої всередині компанії імітаційної моделі ROM. Це допомогло великим батареям швидкої зарядки 6C на системному рівні.

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За даними компанії, модель ROM оптимізує межі конструкції акумулятора за рахунок спрощення однофакторних умов для отримання основних параметрів, що підвищує ефективність і продуктивність конструкції.

Нагадаємо, китайська компанія Beita Pharmatech у співпраці з Північно-Західним педагогічним університетом розробила ядерну батарею на основі вуглецю-14 (C-14) під назвою Candle Dragon One, що обіцяє теоретичний термін служби в тисячі років.