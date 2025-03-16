Заряджаються на 100% за 10 хвилин: у Китаї поліпшили акумулятори для електромобілів
Нова літій-залізо-фосфатна батарея Farasis може заряджатися від 10% до 80% всього за 8,55 хвилин, що на 16,8% швидше за попередню модель.
Китайська компанія Farasis Energy представила технологію акумуляторів, що підтримує надшвидку зарядку. Про це пише портал CnEVPost з посиланням на заяву віце-президента Farasis Цзяна Вейрана на нещодавньому форумі в Шанхаї.
Повідомляється, рішення включає систему літій-залізо-фосфатних акумуляторів, яка підтримує надшвидку зарядку 6C, і систему літій-потрійних акумуляторів, яка підтримує надшвидку зарядку 5C.
В умовах надшвидкого заряджання за температури 30°C час, необхідний для заряджання від 10% до 80%, скоротився з 11,8 хвилин до 10,2 хвилин (13,5%) для потрійної літій-іонної батареї 5C і з 10,28 хвилин до 8,55 хвилин (16,8%) для літій-залізо-фосфатної батареї 6C. Це швидше, ніж акумулятор Golden Battery, здатний заряджатися на 80% за 9 хвилин.
Як пояснюють у виданні, "C" — це коефіцієнт заряду батареї. Відповідно, позначення "6C" говорить про те, що акумулятор теоретично можна повністю зарядити за одну шосту години — 10 хвилин.
У Farasis поліпшили конструкцію акумулятора за допомогою розробленої всередині компанії імітаційної моделі ROM. Це допомогло великим батареям швидкої зарядки 6C на системному рівні.Важливо
За даними компанії, модель ROM оптимізує межі конструкції акумулятора за рахунок спрощення однофакторних умов для отримання основних параметрів, що підвищує ефективність і продуктивність конструкції.
Нагадаємо, китайська компанія Beita Pharmatech у співпраці з Північно-Західним педагогічним університетом розробила ядерну батарею на основі вуглецю-14 (C-14) під назвою Candle Dragon One, що обіцяє теоретичний термін служби в тисячі років.