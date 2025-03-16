Заряжаются на 100% за 10 минут: в Китае улучшили аккумуляторы для электромобилей

Новая литий-железо-фосфатная батарея Farasis может заряжаться от 10% до 80% всего за 8,55 минут, что на 16,8% быстрее предыдущей модели.

Related video

Китайская компания Farasis Energy представила технологию аккумуляторов, поддерживающую сверхбыструю зарядку. Об этом пишет портал CnEVPost со ссылкой на заявление вице-президента Farasis Цзяна Вэйрана на недавнем форуме в Шанхае.

Сообщается, решение включает систему литий-железо-фосфатных аккумуляторов, которая поддерживает сверхбыструю зарядку 6C, и систему литий-тройных аккумуляторов, которая поддерживает сверхбыструю зарядку 5C.

В условиях сверхбыстрой зарядки при температуре 30°C время, необходимое для зарядки от 10% до 80%, сократилось с 11,8 минут до 10,2 минут (13,5%) для тройной литий-ионной батареи 5C и с 10,28 минут до 8,55 минут (16,8%) для литий-железо-фосфатной батареи 6C. Это быстрее, чем аккумулятор Golden Battery, способный заряжаться на 80% за 9 минут.

Презентация новой технологии в Шанхае

Как объясняют в издании, "C" — это коэффициент заряда батареи. Соответственно, обозначение "6C" говорит о том, что аккумулятор теоретически можно полностью зарядить за одну шестую часа — 10 минут.

В Farasis улучшили конструкцию аккумулятора с помощью разработанной внутри компании имитационной модели ROM. Это помогло большим батареям быстрой зарядки 6C на системном уровне.

Важно

В 10 раз больше энергии для БПЛА: разработан прорывной литий-воздушный аккумулятор

По данным компании, модель ROM оптимизирует границы конструкции аккумулятора за счет упрощения однофакторных условий для получения основных параметров, что повышает эффективность и производительность конструкции.

Напомним, китайская компания Beita Pharmatech в сотрудничестве с Северо-Западным педагогическим университетом разработала ядерную батарею на основе углерода-14 (C-14) под названием Candle Dragon One, которая обещает теоретический срок службы в тысячи лет.