Заряжаются на 100% за 10 минут: в Китае улучшили аккумуляторы для электромобилей
Новая литий-железо-фосфатная батарея Farasis может заряжаться от 10% до 80% всего за 8,55 минут, что на 16,8% быстрее предыдущей модели.
Китайская компания Farasis Energy представила технологию аккумуляторов, поддерживающую сверхбыструю зарядку. Об этом пишет портал CnEVPost со ссылкой на заявление вице-президента Farasis Цзяна Вэйрана на недавнем форуме в Шанхае.
Сообщается, решение включает систему литий-железо-фосфатных аккумуляторов, которая поддерживает сверхбыструю зарядку 6C, и систему литий-тройных аккумуляторов, которая поддерживает сверхбыструю зарядку 5C.
В условиях сверхбыстрой зарядки при температуре 30°C время, необходимое для зарядки от 10% до 80%, сократилось с 11,8 минут до 10,2 минут (13,5%) для тройной литий-ионной батареи 5C и с 10,28 минут до 8,55 минут (16,8%) для литий-железо-фосфатной батареи 6C. Это быстрее, чем аккумулятор Golden Battery, способный заряжаться на 80% за 9 минут.
Как объясняют в издании, "C" — это коэффициент заряда батареи. Соответственно, обозначение "6C" говорит о том, что аккумулятор теоретически можно полностью зарядить за одну шестую часа — 10 минут.
В Farasis улучшили конструкцию аккумулятора с помощью разработанной внутри компании имитационной модели ROM. Это помогло большим батареям быстрой зарядки 6C на системном уровне.Важно
По данным компании, модель ROM оптимизирует границы конструкции аккумулятора за счет упрощения однофакторных условий для получения основных параметров, что повышает эффективность и производительность конструкции.
Напомним, китайская компания Beita Pharmatech в сотрудничестве с Северо-Западным педагогическим университетом разработала ядерную батарею на основе углерода-14 (C-14) под названием Candle Dragon One, которая обещает теоретический срок службы в тысячи лет.