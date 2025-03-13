Прослужит более 5000 лет: в Китае представили инновационный ядерный аккумулятор

По словам ученых, ядерная батарея Candle Dragon One продемонстрировала в десять раз большую плотность энергии, чем у обычных литий-ионных аккумуляторов.

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Китайская компания Beita Pharmatech в сотрудничестве с Северо-Западным педагогическим университетом разработала ядерную батарею на основе углерода-14 (C-14) под названием Candle Dragon One, которая обещает теоретический срок службы в тысячи лет. Об этом пишет портал ESS News.

Как объясняют в издании, ядерные батареи преобразуют энергию распада радиоактивных изотопов в электроэнергию. Пока технология находится на начальной стадии. Так, в декабре 2024 года ученые из Управления по атомной энергии Великобритании и Университета Бристоля заявили о создании первой в мире алмазной батареи на основе C-14.

Прототип Candle Dragon One стал еще одним крупным достижением в технологии ядерных батарей. Аккумулятор имеет композитную структуру, объединяющую радиоактивные изотопы C-14 с полупроводниками из карбида кремния. Размещение источника C-14 в оболочке из карбида кремния обеспечивает полное поглощение излучения, исключая риски утечки и гарантируя безопасность.

В ходе тестирования в изотопной лаборатории Beita Pharmatech батарея выдержала 35 000 импульсов светодиодного света. Исследователи также интегрировали аккумулятор с устройствами хранения энергии для питания радиочастотных чипов Bluetooth, что позволило успешно передавать и принимать сигналы.

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Испытания, проведенные Институтом физических наук Хэфэя, показали эффективность преобразования энергии, превышающую 8%, и плотность энергии 2,2 Вт·ч/г, что примерно в десять раз больше, чем у обычных литий-ионных аккумуляторов. Аккумулятор обеспечивает ток короткого замыкания 282 нА, напряжение холостого хода 2,1 В и максимальную выходную мощность 433 нВт.

"Учитывая период полураспада C-14 в 5700 лет, аккумулятор теоретически обеспечивает непрерывное питание на протяжении тысячелетий", — отметили в издании.

Вице-президент и директор по исследованиям и разработкам Beita Pharmatech Цай Динлун утверждает, что ядерная батарея работает в экстремальном диапазоне температур от -100°C до 200°C, с темпом снижения производительности менее 5% в течение 50-летнего срока службы.

В перспективе эта технология может быть полезная в таких сферах:

медицинские имплантаты;

интеллектуальные системы;

глубоководных, полярных или космических миссий.

Несмотря ряд преимуществ, текущая выходная мощность ядерных батарей подходит только для мелкомасштабных устройств. Чтобы полностью раскрыть коммерческий потенциал технологии ученым предстоит улучшить ее производительность.

Напомним, исследователи из Японского национального института материаловедения (NIMS) и Университета Сэйкэй смогли в 10 раз увеличить выходную мощность литий-воздушных аккумуляторов, которые можно использовать на беспилотниках.