"Американець, який вирішив, що ця війна і його війна": тіло бійця ГУР із США повернули додому (відео)

У США повернули тіло 41-річного бійця ЗСУ Корі Навроцького, який загинув під час рейду Інтернаціонального легіону ГУР на територію Брянської області. Вдома його зустріли понад 200 людей, серед яких були ветерани, сусіди та рідні.

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Про це пише розвідувальна спільнота In Factum.

"Це важливо. І це заслуговує на пам’ять. Колишній морпіх США Корі Навроцький загинув 27 жовтня 2024 року, а додому він повернувся лише цієї суботи — під нічне небо над Лансдейлом, штат Пенсильванія, у труні, загорнутій у прапор із зірками", — пише автор публікації.

Відомо, що Корі був 41 рік, 20 з них він провів у морській піхоті США, брав участь у операціях в Кувейті, Іраку та Афганістані. Нагороджений "Бронзовою Зіркою" та двома "Пурпуровими серцями".

Американець мав позивний "Fat Stacks".

У 2021 році пішов у відставку, а у вересні 2024-го — доєднався до Сил оборони. Через два місяці він провів свій останній бій, у якому загинув із трьома побратимами.

Тіло американця не віддавали, а його маму росіяни зацькували у соцмережах. Після складних переговорів його таки повернули під час одного з обмінів тілами.

Зустрічали труну понад 200 осіб — ветерани, сусіди і родина — з руками на серці. І на колінах.

"Сержант Корі "Fat Stacks" Навроцький — американець, який вирішив, що ця війна — і його війна. Що свобода — не про географію. А зло — не про кордони.Честь. Відвага. Жертва", — написав In Factum.

Нагадаємо, що пресслужба Повітряних сил Збройних сил України 12 квітня повідомляла, що у бою загинув 26-річний український льотчик F-16.