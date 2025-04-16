"Американец, который решил, что эта война и его война": тело бойца ГУР из США вернули домой (видео)

В США вернули тело 41-летнего бойца ВСУ Кори Навроцкого, который погиб во время рейда Интернационального легиона ГУР на территорию Брянской области. Дома его встретили более 200 человек, среди которых были ветераны, соседи и родные.

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Об этом пишет разведывательное сообщество In Factum.

"Это важно. И это заслуживает памяти. Бывший морпех США Кори Навроцкий погиб 27 октября 2024 года, а домой он вернулся только в эту субботу — под ночное небо над Лансдейлом, штат Пенсильвания, в гробу, завернутом во флаг со звездами", — пишет автор публикации.

Известно, что Кори был 41 год, 20 из них он провел в морской пехоте США, участвовал в операциях в Кувейте, Ираке и Афганистане. Награжден "Бронзовой Звездой" и двумя "Пурпурными сердцами".

У американца был позывной "Fat Stacks".

В 2021 году ушел в отставку, а в сентябре 2024-го — присоединился к Силам обороны. Через два месяца он провел свой последний бой, в котором погиб с тремя собратьями.

Тело американца не отдавали, а его маму россияне затравили в соцсетях. После сложных переговоров его таки вернули во время одного из обменов телами.

Встречали гроб более 200 человек — ветераны, соседи и семья — с руками на сердце. И на коленях.

"Сержант Кори "Fat Stacks" Навроцкий — американец, который решил, что эта война — и его война. Что свобода — не про географию. А зло — не о границах. Честь. Отвага. Жертва", — написал In Factum.

Напомним, что пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины 12 апреля сообщала, что в бою погиб 26-летний украинский летчик F-16.