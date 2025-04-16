США не підуть на угоду з Росією, поки триває агресія проти України, — Держдеп

США не планують укладати жодних домовленостей із Російською Федерацією і не розглядатимуть скасування санкцій доки не буде досягнуто припинення бойових дій в Україні. Про це 15 квітня заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс під час брифінгу.

Related video

Його текст з’явився на сайті Білого дому.

"Жодних компромісів, жодних переговорів, доки триває ця жахлива війна", — наголосила вона, коментуючи позицію Вашингтона щодо будь-яких можливих домовленостей із Кремлем.

Особливо Брюс акцентувала на нещодавньому ракетному ударі по Сумах, що стався у Вербну неділю, 13 квітня. За її словами, подібні дії лише підсилюють сумніви в тому, що Росію цікавить перемир’я.

"Має виникнути більше запитань щодо того, хто насправді прагне миру й припинення вогню", — сказала Брюс.

Водночас речниця Держдепу зазначила, що США й надалі продовжують працювати над дипломатичними ініціативами, спрямованими на припинення вогню, однак ситуація залишається критично складною. Вона описала війну в Україні як "м’ясорубку", яка не демонструє жодних змін.

Раніше видання The Wall Street Journal повідомляло, що в Білому домі тривають дискусії про те, чи варто посилити санкції проти РФ, щоб посадити її за стіл переговорів. Державний секретар Марко Рубіо та радник президента США Кіт Келлог під час зустрічі з Дональдом Трампом закликали до обережності у відносинах з Кремлем і до більш жорсткої позиції, зокрема в контексті вимог Росії до України про поступки територіями.

Проте, за інформацією джерел WSJ, Трамп підтримує свого спецпредставника Стіва Віткоффа, який після двох візитів до Москви заявив, що Путін готовий до мирної угоди.

Нагадаємо, що державний секретар США Марко Рубіо попередив Москву про можливість введення жорстких санкцій, якщо вона й надалі ігноруватиме мирні ініціативи. Високопосадовець наголосив, що терпіння Вашингтона не безмежне.

Також, ймовірність того, що президент США Трамп зможе зупинити війну в Україні, стрімко знижується. Політик прагнув досягти перемир’я протягом перших 100 днів після повернення до Білого дому, однак не досяг результатів.