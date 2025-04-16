"Війна Байдена" може стати "війною Трампа": як новий курс США загрожує Україні, — The Economist

Шанси президента США Дональда Трампа завершити повномасштабну війну в Україні з кожним днем зменшуються. Політик планував досягти припинення вогню протягом перших 100 днів свого повернення до влади, але цей строк спливає вже цього місяця, а результату немає.

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Про це пише видання The Economist.

Сам Трамп усе частіше називає війну "конфліктом Байдена", побоюючись, що вона "приклеїться" до нього самого. А аналітики відзначають, що американський президент став жертвою Росії – адже президент демонструє м’яке ставлення до Москви й дедалі більше критики на адресу Києва. Як наголошується в матеріалі, він почав поводитися "як добровільний союзник Росії".

Хоча Трамп і заявляв декілька разів про готовність до жорстких дій щодо Кремля, реальних кроків не вживає. Наприклад, санкційний тиск на РФ залишився без змін: зберігаються обмеження, запроваджені Джо Байденом, однак нових обмежень нинішній президент не впроваджує.

Крім того, відзначається поступове налагодження дипломатичних каналів між США і РФ. Зокрема, 10 квітня в Стамбулі відбулася зустріч представників обох країн для обговорення перезапуску посольств, також був проведений обмін полоненими.

Дії Трампа завдають відчутної шкоди Україні. У березні він тимчасово зупиняв постачання зброї та розвідданих до Києва. Також США під його керівництвом ввели 10% мита на деякі українські товари, але Росію митами не зачіпали.

Особливе занепокоєння викликає мовчання Трампа щодо подальшої військової підтримки України. Схвалені раніше поставки, ініційовані адміністрацією Байдена, вичерпаються вже найближчими місяцями.

Символічним став також відхід США з Жешува – стратегічного хабу в Польщі, звідки координувалася військова допомога для України. А під час зустрічі контактної групи "Рамштайн" у Брюсселі 11 квітня глава Пентагону Піт Хегсет брав участь лише онлайн, що аналітики вважають ще одним сигналом зниження американської присутності.

Вашингтон всіляко демонструє обережність, а от європейські партнери навпаки — нарощують підтримку України. Проте, за даними дипломатичних джерел, частина радників Трампа висловлює невдоволення такими кроками Європи, мовляв, їм "набридло" спостерігати за її активністю.

На думку колишнього радника Ради національної безпеки США Девіда Шимера, Європа має діяти рішучіше. Він закликає країни ЄС активніше ділитися зброєю, підтримувати український ОПК, домовлятися з Трампом щодо закупівель американських ППО для України та використовувати заморожені російські активи для фінансування оборонних потреб.

"Росія демонструє рішучість вести війну далі. А Сполучені Штати, схоже, хочуть відійти від російсько-українського конфлікту. Україна змушена буде боротися, незважаючи ні на що", — пояснює експерт.

Він вважає, що європейцям час посилити допомогу Україні, щоб створити тиск на Путіна і змусити його до серйозних переговорів.

Нагадаємо що, заява спецпредставника Дональда Трампа Браяна Віткоффа щодо нібито умов "мирного врегулювання", які передбачають передачу Росії п’яти українських регіонів, викликала гучний резонанс. Ініціатива спричинила обурення як в Україні, так і серед союзників, а президент Володимир Зеленський вже офіційно прокоментував її, різко відкинувши будь-які територіальні поступки агресору.

Також, президент США Дональд Трамп звинуватив чинного українського лідера Володимира Зеленського та 46-го президента США Джо Байдена у розв’язанні повномасштабної війни в Україні. Він заявив, що обидва лідери "провалилися", а він особисто не має жодного відношення до початку російської агресії.