"Криворукий Байден": Трамп звинуватив у війні в Україні Зеленського та свого попередника

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп звинуватив у повномасштабній війні в Україні Володимира Зеленського та свого попередника Джо Байдена. У своєму акаунті в True Social 14 квітня він заявив, що президент України та 46-й президент США "зробили абсолютно жахливу роботу", а сам він "не має жодного стосунку" до вторгнення РФ.

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Американський лідер опублікував допис у власній соцмережі True Social.

"Війна між Росією та Україною — це війна Байдена, а не моя", — написав Трамп.

Він зазначив, що протягом чотирьох років свого попереднього президентського терміну не мав "жодних проблем із тим, щоб запобігти цьому". За словами Трампа, президент РФ Володимир Путін "поважав" його.

"Я не маю нічого спільного з цією війною, але старанно працюю над тим, щоб зупинити смерть і руйнування", — сказав американський лідер.

Він також заявив, що президентські вибори 2020 року були сфальсифіковані, і через те, що до Білого дому прийшов його суперник, сталася "ця жахлива війна".

"Президент Зеленський і криворукий Джо Байден зробили абсолютно жахливу роботу, дозволивши цій пародії розпочатися. Існувало так багато способів запобігти її початку. Але це в минулому. Тепер ми повинні зробити так, щоб це припинилося, і якнайшвидше. Так сумно!" — написав Дональд Трамп.

Нагадаємо, 14 квітня під час спілкування з журналістами Дональд Трамп назвав удар росіян по Сумах "жахливим" і заявив, що "йому сказали, що вони зробили помилку". На уточнювальне питання журналіста, чи вважає він, що РФ вдарила по Сумах ненавмисно, Трамп сказав, що за відповіддю потрібно звернутися "до росіян".

Також 14 квітня президент США у своїй мережі Truth Social розкритикував програму "60 Minutes", яка виходить на каналі CBS. На думку журналістів Associated Press, таку реакцію могло спровокувати інтерв’ю з президентом України Володимиром Зеленським та сюжети про Гренландію.