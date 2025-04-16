"Война Байдена" может стать "войной Трампа": как новый курс США угрожает Украине, — The Economist

Шансы президента США Дональда Трампа завершить полномасштабную войну в Украине с каждым днем уменьшаются. Политик планировал достичь прекращения огня в течение первых 100 дней своего возвращения к власти, но этот срок истекает уже в этом месяце, а результата нет.

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Об этом пишет издание The Economist.

Сам Трамп все чаще называет войну "конфликтом Байдена", опасаясь, что она "приклеится" к нему самому. А аналитики отмечают, что американский президент стал жертвой России — ведь президент демонстрирует мягкое отношение к Москве и все больше критики в адрес Киева. Как отмечается в материале, он начал вести себя "как добровольный союзник России".

Хотя Трамп и заявлял несколько раз о готовности к жестким действиям в отношении Кремля, реальных шагов не предпринимает. Например, санкционное давление на РФ осталось без изменений: сохраняются ограничения, введенные Джо Байденом, однако новых ограничений нынешний президент не вводит.

Кроме того, отмечается постепенное налаживание дипломатических каналов между США и РФ. В частности, 10 апреля в Стамбуле состоялась встреча представителей обеих стран для обсуждения перезапуска посольств, также был проведен обмен пленными.

Действия Трампа наносят ощутимый ущерб Украине. В марте он временно останавливал поставки оружия и разведданных в Киев. Также США под его руководством ввели 10% пошлины на некоторые украинские товары, но Россию пошлинами не затрагивали.

Особое беспокойство вызывает молчание Трампа относительно дальнейшей военной поддержки Украины. Одобренные ранее поставки, инициированные администрацией Байдена, исчерпаются уже в ближайшие месяцы.

Символичным стал также уход США из Жешува — стратегического хаба в Польше, откуда координировалась военная помощь для Украины. А во время встречи контактной группы "Рамштайн" в Брюсселе 11 апреля глава Пентагона Пит Хегсет участвовал лишь онлайн, что аналитики считают еще одним сигналом снижения американского присутствия.

Вашингтон всячески демонстрирует осторожность, а вот европейские партнеры наоборот — наращивают поддержку Украины. Однако, по данным дипломатических источников, часть советников Трампа выражает недовольство такими шагами Европы, мол, им "надоело" наблюдать за ее активностью.

По мнению бывшего советника Совета национальной безопасности США Дэвида Шимера, Европа должна действовать решительнее. Он призывает страны ЕС активнее делиться оружием, поддерживать украинский ОПК, договариваться с Трампом о закупках американских ПВО для Украины и использовать замороженные российские активы для финансирования оборонных нужд.

"Россия демонстрирует решимость вести войну дальше. А Соединенные Штаты, похоже, хотят отойти от российско-украинского конфликта. Украина вынуждена будет бороться, несмотря ни на что", — объясняет эксперт.

Он считает, что европейцам пора усилить помощь Украине, чтобы создать давление на Путина и вынудить его к серьезным переговорам.

Напомним что, заявление спецпредставителя Дональда Трампа Брайана Уиткоффа о якобы условиях "мирного урегулирования", которые предусматривают передачу России пяти украинских регионов, вызвало громкий резонанс. Инициатива вызвала возмущение как в Украине, так и среди союзников, а президент Владимир Зеленский уже официально прокомментировал ее, резко отвергнув любые территориальные уступки агрессору.

Также, президент США Дональд Трамп обвинил действующего украинского лидера Владимира Зеленского и 46-го президента США Джо Байдена в развязывании полномасштабной войны в Украине. Он заявил, что оба лидера "провалились", а он лично не имеет никакого отношения к началу российской агрессии.