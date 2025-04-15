5 территорий в обмен на мир: что и почему предлагает посланник Трампа для Украины

Заявление спецпредставителя Трампа Виткоффа о том, что Россия претендует на 5 регионов Украины, как условие для заключения мира, вызвало негативную реакцию в обществе. Ответил уже и президент Зеленский. Фокус с политологами разбирал, что скрывает за собой новая дипломатическая инициатива США.

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Во вторник, 15 апреля представители Демократической партии представили в Конгрессе США законопроект, призванный усилить поддержку Украины в войне с Россией, а также ввести более жесткие санкции против РФ, сообщает Reuters. По словам информированных источников агентства, данный законопроект является попыткой давления на Белый дом с тем, чтобы он занял более четкую линию на стороне Киева, поскольку Трамп осуществляет примирительную позицию в отношении Москвы и это вызывает "растущую обеспокоенность в Конгрессе".

Почему Трамп говорит, что российско-украинская война не его

Между тем сам Трамп перед началом встречи с президентом Сальвадора Наибом Букеле в понедельник, 14 апреля подтвердил, что поставил дедлайн для Путина по прекращению огня. Точной даты он не назвал, сославшись на "дипломатическую чувствительность" вопроса. При этом Трамп уточнил, что уже в ближайшее время ожидает "очень хорошие предложения" о прекращении боевых действий между Украиной и Россией.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Вашингтон рассчитывает заключить мирное соглашение до 20 апреля — дня православной и католической Пасхи, или же до 30 апреля по случаю 100 дней со вступления Дональда Трампа в должность президента.

Эксперт считает, что Дональд Трамп готов подыгрывать Путину "неограниченное количество времени" Фото: Getty Images

Что говорил Трамп об Украине

Путин даже не вспоминал о войне против Украины, а он (Джо Байден — ред.) мог остановить войну, снизив цены на нефть, но не сделал этого. И что теперь делать? У нас есть страна, которая потеряла 25% своей территории и лучшие места, где убиты миллионы людей... Это была война Байдена, и я пытаюсь ее остановить. И я думаю, что мы сделаем хорошую работу. Я надеюсь, что мы это сделаем (понедельник, 14 апреля).

Война между Россией и Украиной — это война Байдена, а не моя. Президент Зеленский и нечестный Джо Байден сделали совершенно ужасную работу, позволив этому фарсу начаться. Существовало так много способов предотвратить ее начало. Но это в прошлом. Теперь мы должны сделать так, чтобы это прекратилось, и как можно быстрее. Я усердно работаю над тем, чтобы остановить смерть и разрушения (понедельник, 14 апреля).

Я думаю, что отношения между Украиной и Россией могут развиваться хорошо, и вы узнаете об этом очень скоро. Есть момент, когда вы просто должны либо действовать, либо замолчать, и мы увидим, что произойдет, но я думаю, что все идет хорошо (воскресенье, 13 апреля).

Слишком много людей погибает, тысячи каждую неделю, в ужасной и бессмысленной войне — войне, которая никогда не должна была произойти, и не произошла бы, если бы я был президентом! Россия должна шевелиться! (пятница, 11 апреля).

Как окружение Трампа разделилось на лагеря в вопросе российско-украинской войны

Несколько советников Трампа призывают его с осторожностью относиться к заявлениям Москвы о стремлении мира с Украиной, подчеркивая, что Путин до сих пор не продемонстрировал искреннего желания прекратить боевые действия, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированных собеседников из Белого дома. По информации издания, в эту группу входят государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель США в Украине Кит Келлог. "Они советуют быть осторожнее в переговорах с Путиным и занять более жесткую позицию относительно требований Москвы о территориальных уступках от Киева. Однако Трамп пока больше склоняется к мнению другого спецпредставителя США — Стива Виткоффа, который после двух встреч с Путиным, считает, что тот действительно стремится к миру.

"Даже те советники Трампа, которые выступают за более жесткие действия против РФ, поддерживают его стремление остановить войну. Однако ракетный удар России в воскресенье, 13 апреля, который унес жизни 35 человек и ранил еще 100 в Сумах, лишь усилил разногласия в команде Трампа", — констатирует WSJ.

Если говорить о господине Виткоффе, то стоит заметить, что в последнее время он выступает с достаточно резонансными заявлениями относительно оккупированных территорий Украины, заявляя, в частности, что именно они — "главный вопрос" в контексте решения российско-украинской войны. Апеллируя к своей встрече с Путиным на прошлой неделе, Виткофф отметил, что ключ к общему мирному соглашению вращается вокруг "этих пяти территорий".

Спецпосланник и близкий друг Трампа не стал называть эти территории, но в недавнем интервью Такеру Карлсону он, отметив, что "самой большой проблемой в этом конфликте являются четыре региона", добавил, что речь идет о Донбассе, Крыме, Луганске "и еще двух других".

15 апреля президент Зеленский отреагировал на эти "предложения" и заявил, что "Виткофф обсуждает вопрос вне своей компетенции".

Рассказывая о своих переговорах с Путиным Стив Виткофф отдельно отметил, что Украина не может присоединиться к НАТО, но сейчас продолжаются обсуждения относительно возможного распространения на Киев принципа коллективной обороны, предусмотренного пятой статьей Альянса.

Действительно ли Трамп готов подыгрывать Путину неограниченное количество времени

Политолог, совладелец международного коммуникационного агентства Good Politic Максим Джигун в разговоре с Фокусом выразил "глубокое убеждение" в том, что никаких движений в плане распространения на Украину 5-й статьи НАТО не будет, как и не будет вообще никаких гарантий в случае достижения мирных договоренностей со стороны Североатлантического Альянса. "Мы видим сейчас риторику генсека НАТО господина Рютте, который фактически из кожи вон лезет с тем, чтобы продемонстрировать свою преданность не всегда конструктивному американскому президенту. Вспомнилась его недавняя встреча с президентом США в Белом доме, когда Трамп, стоя рядом с лидером НАТО заявил, что они должны будут вторгнуться в Гренландию — территорию страны-члена Альянса. Рютте тогда хоть и не стал поддакивать, но и не сказал ничего вопреки. То есть, сейчас внутри НАТО сложился консенсус, который заключается в том, что любая конфронтация с Трампом — это вопрос способности дальнейшего существования НАТО, как института и даже гипотетических шансов на поддержку со стороны США в случае расширения российской агрессии", — отметил эксперт.

Максим Джигун убежден, что о вступлении Украины в НАТО и возможности применения натовских войск в случае нападения РФ на расположенные в Украине контингенты отдельных стран Альянса говорить не приходится: "На мой взгляд, с этим уже все смирились, включая крупнейших сторонников Украины в блоке, таких, как Франция или Великобритания. Впрочем, думаю, можем говорить о каком-то ограниченном привлечении отдельных стран блока — под собственный риск. Поэтому, то, что такие дискуссии, к которым привлечены сильнейшие игроки Европы ведется, вселяет определенный оптимизм, даже при том, США здесь не будут оказывать какой-то весомой поддержки".

Комментируя же позицию США относительно процесса мирного урегулирования, Максим Джигун отметил: "И администрация США, и господин Виткофф, который, фактически превращаясь в агента российского влияния, заявляет о территориальных уступках Украины, находятся в плену рос пропаганды. Знаете, настолько оторваться от реальности и не видеть, как Кремль, говоря лексикой российских КГБистов, пытается их "развести" — ну, это точно о подыгрывании Путину с его прихотями относительно оккупированных территорий".

Политолог считает, что Дональд Трамп готов подыгрывать Путину "неограниченное количество времени". "Это будет происходить ровно до того момента, пока Россия не совершит такую провокацию, такой плевок в лицо американцев, что Трамп с электоральной точки зрения будет вынужден реагировать в отношении РФ жестче",- подытожил Максим Джигун.

Действительно ли заявления Виткоффа о 5-й статье НАТО для Украины являются блефом

В то же время политолог Виктор Небоженко в разговоре с Фокусом акцентировал: "Следует понимать, что Виткофф, который после визита в Россию начал рассказывать о том, что ключ к миру — это 5 оккупированных территорий Украины, думает в первую очередь о деньгах, а не о дипломатии. Его, как собственно и Трампа, прежде всего интересует подписание ресурсного соглашения, согласно которому вся Украина в экономическом смысле полностью достанется США. А Путину это очень не нравится, поскольку он хочет, чтобы 5 областей, точнее, 4 области плюс Крым, принадлежали ему политически и экономически также. А это уже не нравится Трампу, потому что те редкоземы, на которые он рассчитывает, расположены как раз на оккупированных территориях. То есть, здесь есть конфликт между Трампом и Путиным".

Виткофф, говоря о 5-й статье НАТО, "блефует, как это обычно принято у нью-йоркских застройщиков", — отмечает эксперт Фото: Getty Images

Комментируя мирные усилия администрации Трампа, эксперт отметил, что президенту США необходимы быстрые решения: "Вскоре 100 дней Трампа в Белом доме и он спешит. Путин в свою очередь тоже спешит, потому что ему до 9 мая нужны какие-то результаты. Но ситуация сейчас тупиковая и у них ничего не получится, вот увидите. То есть, Виткофф не подарит Путину 5 областей Украины, а у Трампа нет сил и рычагов заставить Зеленского сдаться, какие бы там санкции против Ермака он не грозился ввести".

Когда Трамп вынужден будет признать, что ситуация зашла в тупик, подчеркивает Виктор Небоженко, в игру будут пытаться вступить отдельные страны-члены НАТО. Впрочем, отмечает политолог, о применении 5-й статьи Альянса речь априори идти не может, поскольку против этого будут выступать как минимум Венгрия и Словакия, тогда как все решения в блоке принимаются путем коллективного консенсуса. Вообще, отмечает эксперт, говорить о какой-то значимой роли Североатлантического Альянса в российско-украинской войне, в условиях, "когда сам блок глубоко и тяжело болен", не приходится. В данном контексте политолог констатировал, что господин Виткофф, говоря о 5-й статье НАТО, "блефует, как это обычно принято у нью-йоркских застройщиков".

"Напомню, что одной из первых стран, которые вступили в НАТО была маленькая, но гордая Дания. И именно сейчас друзья Виткоффа отбирают у Дании Гренландию. Какое же это тогда НАТО, когда одна страна-член Альянса пытается отобрать территорию у другой страны НАТО? То есть, в том НАТО внутри сейчас такой бардак, что им мы между собой разобраться, не то, что гарантировать что-то там Украине", — резюмирует Виктор Небоженко. По убеждению эксперта, публичные заявления Виткоффа о НАТО и 5 областях Украины являются, во-первых, несерьезными, а во-вторых, нереалистичными с точки зрения практической реализации.