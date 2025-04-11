Пасхальное перемирие: приблизит ли прекращение огня визит спецпредставителя Трампа в Россию

В пятницу, 11 апреля спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибыл в Россию с намерением провести встречу с главой Кремля. Какие сигналы от Трампа Путину привез в РФ представитель американского президента и приблизит ли это весеннее перемирие, о котором говорят в Белом доме, выяснял Фокус.

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Сначала о неанонсированном визите в Россию спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа с целью встречи с Путиным сообщил источник Axios, а впоследствии информацию подтвердил и представитель Кремля Дмитрий Песков.

Эксперт: "Очередной визит Уиткоффа в Россию является наглядным подтверждением того, что Трамп продолжает оставаться сторонником непубличной дипломатии" Фото: Getty Images

Как известно, 68-летний Уиткофф входит в переговорную группу США по мирному урегулированию российско-украинской войны. По словам источника Axios из окружения американского президента, если до конца апреля договоренность о прекращении огня в Украине не будет достигнута, Дональд Трамп намерен ввести дополнительные санкции против России либо через рычаги исполнительной власти, либо обратившись к Конгрессу с просьбой принять новое санкционное законодательство.

Напомним, на прошлой неделе именно господин Уиткофф принимал в Вашингтоне посланника Путина Кирилла Дмитриева, а в четверг, 10 апреля американские и российские дипломаты встретились в Стамбуле, чтобы, как отметил путинский спикер Песков, обсудить нормализацию отношений между странами.

Единственный пункт, который может сейчас обсуждаться на переговорах с Россией — это прекращение огня

Между тем пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс заявила, что единственный пункт, который может сейчас обсуждаться на переговорах с Россией — это прекращение огня. Другие темы, по ее словам, предметно не будут рассматриваться до тех пор, пока не прекратятся боевые действия.

"Это мясорубка. И ничего другого не может быть обсуждено для достижения результата, пока не прекратятся стрельба и убийства. Все наше руководство, в том числе президент Трамп и госсекретарь Рубио, публично дали понять, что стоит на кону... Это динамика, которая не будет решена военным путем и США будут внимательно следить за поведением России. На недавней пресс-конференции в НАТО Марко Рубио четко дал понять, что через несколько недель мы узнаем, настроена ли Россия серьезно", — резюмировала Тэмми Брюс.

Прогнозы экспертов относительно вероятности достижения так называемого весеннего перемирия несколько расходятся.

Нынешний визит Стива Уиткоффа в РФ является неанонсированным Фото: Getty Images

Почему весеннее перемирие между Украиной и РФ выглядит призрачным

Ключевая проблема при контактах официальных Вашингтона и Москвы по мирному урегулированию, по убеждению политолога Олега Лесного, заключается в том, что в данном случае сталкиваются два абсолютно противоположных взгляда на ситуацию.

В частности, в разговоре с Фокусом эксперт констатировал: "Если Трампу нужно как можно быстрее остановить огонь (не думаю, что он видит дальше этого), то Путин стремится, не прекращая войну, избавиться от санкций и более-менее наладить отношения с Соединенными Штатами. У Москвы, прихотей хватает, и учитывая это быстрый результат, если и будет, то он на самом деле не будет удовлетворять никого. Но, как по мне, весеннего перемирия не будет до тех пор, пока Путин не достигнет на поле боя тех результатов, которых хочет. Путин считает, что весенне-летняя кампания может добавить ему определенных бонусов и тогда уже с других, более выгодных позиций, по его расчету, можно будет говорить с Трампом".

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Прогнозируя, что мы станем свидетелями не весеннего перемирия, а "очередной шарманки Кремля", эксперт добавил: "Об этом как минимум свидетельствует тот факт, что контакты между американской и российской сторонами в основном посвящены, если и Украине, то в пакете. То есть проговаривается не один вопрос мирного урегулирования, как это должно быть, а много: Арктика, авиасообщение, дипломатическая оттепель и тому подобное. Таким образом Россия постепенно отодвигает вопрос Украины на второй план и, как бы неприятно нам это ни было бы, США на эту кремлевскую игру ведутся".

Если переговорная динамика между Вашингтоном и Москвой не изменится, считает эксперт, переговорно-мирный процесс забуксует. "В общем, по состоянию на сегодня я не вижу перспективы того, что Путин в ближайшее время хотя бы прекратит огонь. А все эти психологические дедлайны, которые РФ выставляет Трамп, Путин использует только для того, чтобы давить на самого Трампа. То есть когда Трамп выставляет дедлайн, скажем, на Пасху, 20 апреля, это означает, что 20 апреля ничего не произойдет. Возможно, это мое ошибочное предположение, но логика процесса свидетельствует о том, что пока стороны находятся в тупике", — заключает Олег Лесной.

Действительно ли шансы на достижение Пасхального перемирия еще не похоронены

В свою очередь политолог Алексей Якубин в разговоре с Фокусом делает следующий акцент: "Очередной визит Уиткоффа в Россию является наглядным подтверждением того, что Трамп продолжает оставаться сторонником непубличной дипломатии, одним из элементов которого был недавний визит представителя Путина Кирилла Дмитриева в США. Иначе говоря, можем говорить о том, что на самом деле на неформальном уровне контакты между Россией и Соединенными Штатами не прекращались и, давайте называть вещи своими именами, здесь речь идет не только о мирном треке".

Отметив, что сейчас Кремль всячески пытается добиться экономического вхождения США в Россию, политолог подчеркнул: "Условно говоря, Путин руками Дмитриева пытался предложить Трампу выгодный во всех смыслах пирог и я думаю, что Уиткофф как раз и привез ответ президента США по этому поводу. А вот что касается переговоров о прекращении огня, то они сейчас находятся на этапе, когда Россия должна дать ответ относительно своей готовности или не такой к предложенному Трампом весеннему перемирию".

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Впрочем, сейчас, считает Алексей Якубин, россияне пытаются всячески повышать ставки, применяя в качестве ключевой концепции избегание прямых и однозначных ответов на мирные предложения Белого дома. Целью такой тактики, по мнению эксперта, является затягивание времени с расчетом на изменение диспозиции и появлением возможности обвинить Киев в срыве мирно-переговорного процесса.

"Мы видим, что 20 апреля, мягко говоря, не за горами, а мирный воз и ныне там. Таким образом, перспективы так называемого Пасхального перемирия тают с каждым днем. Но нынешний визит Уиткоффа в Россию, по моему мнению, призван повлиять на Путина, чтобы он с минимальными условиями согласился хотя бы на какое-то прекращение огня, потому что Трампу это сейчас очень и очень нужно. И, думаю, после недавнего визита Дмитриева в США какие-то согласования уже достигнуты".

Стив Уиткофф (первый слева) на переговорах в Саудовской Аравии Фото: Getty Images

Отдельное внимание эксперт обращает на то, что нынешний визит Стива Уиткоффа в РФ является неанонсированным, что может свидетельствовать о боязни потерять "предварительно найденные точки соприкосновения". Кроме того, акцентирует Алексей Якубин, российское турне американского спецпосланника происходит на фоне отставки посла США в Украине Бриджит Бринк, "которая в вопросе прекращения огня имеет несколько отличную позицию от той, которую занимает администрация Трампа".

Все эти компоненты, считает политолог, могут быть признаками готовности Путина согласиться на быстрое перемирие, которое лоббирует Трамп в обмен на что-то. Вопрос о том, что в конце концов может стать этой разменной монетой, пока остается открытым, констатирует Алексей Якубин, добавляя, что достаточно большая доля предмета торга между США и РФ может так и остаться необъявленной, в частности та, что касается важнейшего для Путина санкционного кейса.

Подытоживая, эксперт отметил, что вероятность достижения перемирия в течение ближайших недель все еще остается, поскольку Трампу после громкой истории с тарифами крайне необходима какая-то значимая геополитическая победа.