Великоднє перемир'я: чи наблизить припинення вогню візит спецпредставника Трампа до Росії

У п’ятницю, 11 квітня спецпосланець президента США Стів Віткофф прибув до Росії з наміром провести зустріч з очільником Кремля. Які сигнали від Трампа Путіну привіз до РФ представник американського президента і чи наблизить це весняне перемир’я, про яке говорять у Білому домі, з’ясовував Фокус.

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Спочатку про неанонсований візит до Росії спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа з метою зустрічі з Путіним повідомило джерело Axios, а згодом інформацію підтвердив і речник Кремля Дмитро Пєсков.

Експерт: "Черговий візит Віткоффа до Росії є наочним підтвердженням того, що Трамп продовжує залишатися прихильником непублічної дипломатії" Фото: Getty Images

Як відомо, 68-річний Віткофф входить до перемовної групи США щодо мирного врегулювання російсько-української війни. За словами джерела Axios з оточення американського президента, якщо до кінця квітня домовленості про припинення вогню в Україні не буде досягнуто, Дональд Трамп має намір ввести додаткові санкції проти Росії або через важелі виконавчої влади, або звернувшись до Конгресу з проханням ухвалити нове санкційне законодавство.

Нагадаємо, минулого тижня саме пан Віткофф приймав у Вашингтоні посланця Путіна Кирила Дмитрієва, а в четвер, 10 квітня американські та російські дипломати зустрілися у Стамбулі, щоб, як зазначив путінський спікер Пєсков, обговорити нормалізацію відносин між країнами.

Єдиний пункт, який може зараз обговорюватись на переговорах із Росією — це припинення вогню

Тим часом речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що єдиний пункт, який може зараз обговорюватись на переговорах із Росією — це припинення вогню. Інші теми, за її словами, предметно не розглядатимуться доти, доки не припиняться бойові дії.

"Це м’ясорубка. І нічого іншого не може бути обговорено для досягнення результату, доки не припиняться стрілянина і вбивства. Все наше керівництво, зокрема президент Трамп і держсекретар Рубіо, публічно дали зрозуміти, що стоїть на кону… Це динаміка, яка не буде вирішена військовим шляхом і США уважно стежитимуть за поведінкою Росії. На нещодавній пресконференції в НАТО Марко Рубіо чітко дав зрозуміти, що за кілька тижнів ми дізнаємось, чи налаштована Росія серйозно", — резюмувала Теммі Брюс.

Прогнози експертів щодо вірогідності досягнення так званого весняного перемир’я дещо розходяться.

Нинішній візит Стіва Віткоффа до РФ є неанонсованим Фото: Getty Images

Чому весняне перемир’я між Україною та РФ виглядає примарним

Ключова проблема при контактах офіційних Вашингтона та Москви щодо мирного врегулювання, на думку політолога Олега Лісного, полягає в тому, що в цьому разі стикаються два абсолютно протилежні погляди на ситуацію.

Зокрема, у розмові з Фокусом експерт констатував: "Якщо Трампу потрібно якнайшвидше зупинити вогонь (не думаю, що він бачить далі цього), то Путін прагне, не припиняючи війну, позбутися санкцій і більш-менш налагодити відносини зі Сполученими Штатами. У Москви забаганок вистачає, і з огляду на це швидкий результат, якщо й буде, то він насправді не задовольнятиме нікого. Але, як на мене, весняного перемир’я не буде до тих пір, поки Путін не досягне на полі бою тих результатів, яких хоче. Путін вважає, що весняно-літня кампанія може додати йому певних бонусів і тоді вже з інших, більш вигідних позицій, за його розрахунком, можна буде говорити з Трампом".

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Прогнозуючи, що ми станемо свідками не весняного перемир’я, а "чергової шарманки Кремля", експерт додав: "Про це щонайменше свідчить той факт, що контакти між американською і російською сторонами здебільшого присвячені, якщо й Україні, то в пакеті. Тобто проговорюється не одне питання мирного врегулювання, як це мало би бути, а багато: Арктика, авіасполучення, дипломатична відлига тощо. Таким чином, Росія поступово відсовує питання України на другий план і, як би неприємно нам це не було б, США на цю кремлівську гру ведуться".

Якщо перемовна динаміка між Вашингтоном та Москвою не зміниться, вважає експерт, переговорно-мирний процес забуксує. "Загалом, станом на сьогодні я не бачу перспективи того, що Путін найближчим часом бодай припинить вогонь. А усі ці психологічні дедлайни, які РФ виставляє Трамп, Путін використовує лише для того, щоб тиснути на самого Трампа. Тобто коли Трамп виставляє дедлайн, скажімо, на Великдень, 20 квітня, це означає, що 20 квітня нічого не станеться. Можливо, це моє помилкове припущення, але логіка процесу свідчить про те, що поки що сторони знаходяться у глухому куті", — підсумовує Олег Лісний.

Чи дійсно шанси на досягнення Великоднього перемир’я ще не поховані

Своєю чергою політолог Олексій Якубін у розмові з Фокусом робить наступний акцент: "Черговий візит Віткоффа до Росії є наочним підтвердженням того, що Трамп продовжує залишатися прихильником непублічної дипломатії, одним з елементів якого був нещодавній візит представника Путіна Кирила Дмитрієва до США. Інакше кажучи, можемо говорити про те, що насправді на неформальному рівні контакти між Росією та Сполученими Штатами не припинялися і, давайте називати речі своїми іменами, тут йдеться не лише про мирний трек".

Зазначивши, що наразі Кремль усіляко намагається добитися економічного входження США до Росії, політолог наголосив: "Умовно кажучи, Путін руками Дмитрієва намагався запропонувати Трампу вигідний в усіх сенсах пиріг і я думаю, що Віткофф якраз й привіз відповідь президента США щодо цього. А ось що стосується перемовин про припинення вогню, то вони зараз знаходяться на етапі, коли Росія має дати відповідь щодо своєї готовності чи не такої до запропонованого Трампом весняного перемир’я".

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Втім, наразі, вважає Олексій Якубін, росіяни намагаються усіляко підвищувати ставки, застосовуючи як ключову концепцію уникання прямих та однозначних відповідей на мирні пропозиції Білого дому. Метою такої тактики, на думку експерта, є затягування часу з розрахунком на зміну диспозиції і появою можливості звинуватити Київ у зриві мирно-переговорного процесу.

"Ми бачимо, що 20 квітня, м’яко кажучи, не за горами, а мирний віз і нині там. Таким чином, перспективи так званого Великоднього перемир’я тануть з кожним днем. Але нинішній візит Віткоффа до Росії, на мою думку, покликаний вплинути на Путіна, щоб він з мінімальними умовами погодився хоча б на якесь припинення вогню, бо Трампу це зараз дуже і дуже потрібно. І, гадаю, після нещодавнього візиту Дмитрієва до США якісь узгодження вже досягнуті".

Стів Віткофф (перший ліворуч) на переговорах у Саудівській Аравії Фото: Getty Images

Окрему увагу експерт звертає на те, що нинішній візит Стіва Віткоффа до РФ є неанонсованим, що може свідчити про острах втратити "попередньо знайдені точки дотику". Крім того, акцентує Олексій Якубін, російське турне американського спецпосланця відбувається на тлі відставки пані посла США в Україні Бріджит Брінк, "яка в питанні припинення вогню має дещо відмінну позицію від тієї, яку займає адміністрація Трампа".

Усі ці компоненти, вважає політолог, можуть бути ознаками готовності Путіна погодитися на швидке перемир’я, яке лобіює Трамп в обмін на щось. Питання про те, що зрештою може стати цією розмінною монетою, наразі залишається відкритим, констатує Олексій Якубін, додаючи, що достатньо велика частка предмету торгу між США та РФ може так і залишитися неоголошеною, зокрема та, що стосується надважливого для Путіна санкційного кейсу.

Підсумовуючи, експерт зауважив, що вірогідність досягнення перемир’я протягом ближчих тижнів все ще залишається, оскільки Трампу після гучної історії з тарифами конче необхідна якась значуща геополітична перемога.