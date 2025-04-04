Путінський посланець у Білому домі: навіщо Дмитрієв терміново їздив до Трампа

Спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв провів у четвер, 3 квітня серію зустрічей у Білому домі, за підсумками яких заявив про "прогрес" у стосунках між Вашингтоном та Москвою. В чому саме він може полягати і яким чином вплине на процес мирного врегулювання у російсько-українській війні, з’ясовував Фокус.

Related video

У Сполучені Штати вперше з початку повномасштабного вторгнення прилетів високопоставлений російський представник — голова Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв. При цьому, задля того, аби він міг без зайвих проблем приземлитися на американській землі, офіційний Вашингтон тимчасово зняв з нього персональні санкції.

Американське турне путінського спецпосланника відбулося якраз в момент запровадження Дональдом Трампом мит на товари практично з усіх країн світу. При цьому, Росія, як відомо, у "чорному списку" Білого дому не опинилася. Дмитрієв похвалив Трампа за введення імпортних мит. За його словами, таким чином Вашингтон "виправляє структурні торгові дисбаланси і створює прецедент для самостійного зростання та сталого створення робочих місць".

Згідно з повідомленнями західних медіа, щойно прилетівши до Вашингтона, Дмитрієв провів переговори зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом, який раніше відвідував Москву і зустрічався там з Путіним. Крім цього, російський переговірник, як повідомляє NBC News, провів ще серію зустрічей у Білому домі з представниками адміністрації Трампа і республіканськими сенаторами — Ліндсі Гремом та Маркуейном Малліном. Група обговорила умови припинення війни в Україні та вимоги Путіна відносно припинення вогню, зауважує NBC News, додаючи, що наразі невідомо, чи був сам Трамп присутній на зустрічі в якийсь момент.

Спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв Фото: Getty Images

Пан Грем, нагадаємо, очолює групу з 50-ти сенаторів, які днями представили двопартійний законопроект про введення гранично жорстких санкцій відносно РФ у разі, якщо Москва торпедуватиме зусилля Трампа щодо врегулювання російсько-української війни.

Сам же Дмитрієв, відзначивши прогрес у стосунках США та РФ, констатував, що його американські зустрічі продемонстрували "готовність до відновлення прямого діалогу, здатного подолати розбіжності та вирішити найважливіші геополітичні питання". Крім того, в інтерв’ю Fox News він, особливо наголосивши, що Трамп підтримує позицію Кремля щодо неприйняття України до НАТО, додав (відео), мовляв Путін прагне "тривалого миру в Україні і вже озвучив відповідні умови для цього.

Хто такий спец посланець Дмитрієв і чому Путін робить на нього ставку

49-річний Кирило Дмитрієв — уродженець Києва, випускник Стенфорда та Гарварда. На початку кар’єри працював в крупних американських банках та приватних фірмах, а в 2000-му вже у Москві обіймав керівну посаду в інвесткомпанії Delta Private Equity — підрозділі створеного за часів президентства Білла Клінтона фонду Росія-США.

В 2007-му Дмитрієв приїхав до Києва і кілька років поспіль працював тут, очолюючи фонд Icon Private Equity, який належав зятю Кучми Віктору Пінчуку.

Роком раніше Кирило Дмитрієв одружився з Наталією Поповою, яка була однокурсницею і залишається близькою подругою молодшої доньки Путіна Катерини Тихонової. Наразі Попова — заступниця Тихонової у фонді "Іннопрактика", який, до речі, минулого року придбав частку в компанії "Геоскан" — найбільшому виробнику безпілотників у РФ. Згідно з повідомленнями так званих ліберальних росЗМІ, достатньо серйозний вплив Дмитрієва обумовлений, передусім, зв’язками його дружини з донькою Путіна, за безпосередньою протекцією якої він 14 років тому начебто і очолив Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ) і залишається його керманичем і до нині.

Місія Дмитрієва у США частково провалилася

Підкресливши, що Кирило Дмитрієв є наближеною до доньок Путіна персоною, провідний експерт Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус у розмові з Фокусом констатував: "З урахуванням цього факту, очевидно, що Дмитрієв – це певний прообраз гіпотетичної Росії після Путіна. Принаймні, він точно уособлює тих, на кого Путін може РФ лишити. Тобто, це представник не силового блоку, а радше бізнесових кіл, які прагнуть мати зі США нормальні стосунки. В даному разі Путін руками Дмитрієва просуває, серед іншого, заходження американських компаній на російський ринок на "солодких" умовах. Робиться це для того, аби змістити фокус уваги Трампа з війни на економічні вигоди".

Окрему увагу Іван Ус звертає на те, що під час візиту до США Дмитрієв зустрівся з автором законопроекту про санкції щодо РФ Гремом. Цей факт, на переконання експерта, свідчить про те, що росіяни "зондують грунт". "Російський бізнес хоче зрозуміти 500%-ві мита для РФ це серйозно чи все ж таки "страшилка"? Я думаю, що Дмитрієв намагався дізнатися у Ліндсі Грема, наскільки реалістичною є загроза вторинних санкцій".

В цілому, зауважує аналітик, кидається в очі те, що під час своєї поїздки до США спецпредставник Путіна повсякчас намагався підігрувати команді Трампа, зокрема, заявляючи про певні сили, які начебто намагаються завадити відновленню нормальних стосунків між Вашингтоном та Москвою. "Навіщо Дмитрієв це робив? Скоріше за все це пояснюється розумінням РФ наявності конфліктів Трампа з так званою глибинною державою. І ось виходить Дмитрієв і каже: "Дивіться, це все Deep State винен в усіх бідах і заважає конструктивному діалогу між США та РФ. Тобто, це явний пас адміністрації Трампа в її внутрішній боротьбі з цією самою державою в державі. Але, судячи з того, що радники Трампа якраз під час візиту Дмитрієва порадили йому не телефонувати Путіну, американська місія спец посланця Кремля певною мірою провалилася", — підкреслює експерт.

Особливий акцент Іван Ус зробив на ймовірній подальшій траєкторії стосунків по лінії Трамп-Путін: "Я гадаю, Трамп дистанціюватиметься від Путіна, щоб не стати прототипом героя відомого фільму "Маньчжурський кандидат" — "своєї" людини Китаю, тільки в даному разі — РФ. Жарти-жартами, але нещодавно були вибори в республіканському штаті судді і, попри відкриту підтримку Маска і його фінансове донорство, республіканський висуванець ці вибори програв".

Кирило Дмитрієв одружений з Наталією Поповою, яка була однокурсницею і залишається близькою подругою молодшої доньки Путіна Катерини Тихонової Фото: Getty Images

Зазначивши, що ця історія наразі жваво обговорюється в Америці, Іван Ус підсумував: "Провал виборів судді дискутується в парадигмі того, що це вже пішла хвиля негативу щодо Трампа, яка лише наростатиме. З огляду на це, на довиборах восени наступного року республіканці можуть втратити більшість у Сенаті, тому Трамп надалі дутиме на геополітичну воду, адже вектор його зближення з Путіним вкрай негативно сприймається американським суспільством".

Конспірологічні версії щодо причин візиту Дмитрієва до США

Політолог Олег Лісний у розмові з Фокусом, звернувши увагу на те, що спеціально для того, аби Дмитрієв безперешкодно потрапив до США, з нього було знято санкції, зауважив: "Я вважаю, це абсолютно ненормальна ситуація, оскільки очевидно, що РФ сьогодні саботує мирний процес і в цій ситуації потрібно було проводити зустріч в тому ж таки Ер-Ріяді. Це був би більш об’єктивний і зрозумілий для України майданчик для спілкування Росії зі США. А взагалі, зараз має йти розмова про режим припинення вогню, а цей діяч Дмитрієв розповідає про необхідність відновлення авіасполучення між США та РФ і готовність віддати США певні економічні ніши, які раніше займали європейці. Тобто, це — пас "господарю" Трампу, до ноги якого має тиснутися "цуценя" в особі Європи. Знаєте, одна з американських газет написала, що Дмитрієв, мовляв, їхав у США з тим, аби задобрити Трампа, але судячи з візиту, "задобрити" слід замінити на слово "задурити", бо росіяни, гальмуючи мирний процес, відкривають для влади США широкий спектр можливостей заробити".

Наголосивши, що для росіян важливі не цінності, а ціни, політолог акцентував: "Переконаний, що Дмитрієв під час переговорів у Вашингтоні просував, передусім, кейси, як стосуються грошей, намагаючись відсунути мирний трек на десятий план. До речі, є версія від російських лібералів про те, що він поїхав до США, щоб "вибити" підтримку родині Путіна, зокрема, його донькам в час, коли закінчиться війна. Я в конспірологію не дуже вірю, але теорія про те, що може йтися не лише про інтерес РФ, а й про шкурні інтереси путінської родини, має місце бути. В принципі, воно й не дивно, бо йдеться про безпринципних людей, яким наплювати на свій народ – вони хвилюються тільки за власні кишені".

Загалом, на переконання Олега Лісного, візит Дмитрієва до Вашингтону – це черговий елемент затягування Росією мирного процесу, упакований в яскраву обгортку гіпотетичних економічних вигод Сполучених Штатів.