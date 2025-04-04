Путинский посланник в Белом доме: зачем Дмитриев срочно ездил к Трампу

Спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев провел в четверг, 3 апреля серию встреч в Белом доме, по итогам которых заявил о "прогрессе" в отношениях между Вашингтоном и Москвой. В чем именно он может заключаться и каким образом повлияет на процесс мирного урегулирования в российско-украинской войне, выяснял Фокус.

Related video

В Соединенные Штаты впервые с начала полномасштабного вторжения прилетел высокопоставленный российский представитель — глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. При этом, для того, чтобы он мог без лишних проблем приземлиться на американской земле, официальный Вашингтон временно снял с него персональные санкции.

Американское турне путинского спецпосланника состоялось как раз в момент введения Дональдом Трампом пошлин на товары практически из всех стран мира. При этом, Россия, как известно, в "черном списке" Белого дома не оказалась. Дмитриев похвалил Трампа за введение импортных пошлин. По его словам, таким образом Вашингтон "исправляет структурные торговые дисбалансы и создает прецедент для самостоятельного роста и устойчивого создания рабочих мест".

Согласно сообщениям западных медиа, только что прилетев в Вашингтон, Дмитриев провел переговоры со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом, который ранее посещал Москву и встречался там с Путиным. Кроме этого, российский переговорщик, как сообщает NBC News, провел еще серию встреч в Белом доме с представителями администрации Трампа и республиканскими сенаторами — Линдси Грэмом и Маркуэйном Маллином. Группа обсудила условия прекращения войны в Украине и требования Путина относительно прекращения огня, отмечает NBC News, добавляя, что пока неизвестно, присутствовал ли сам Трамп на встрече в какой-то момент.

Спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев Фото: Getty Images

Господин Грэм, напомним, возглавляет группу из 50-ти сенаторов, которые на днях представили двухпартийный законопроект о введении предельно жестких санкций в отношении РФ в случае, если Москва будет торпедировать усилия Трампа по урегулированию российско-украинской войны.

Сам же Дмитриев, отметив прогресс в отношениях США и РФ, констатировал, что его американские встречи продемонстрировали "готовность к восстановлению прямого диалога, способного преодолеть разногласия и решить важнейшие геополитические вопросы". Кроме того, в интервью Fox News он, особо подчеркнув, что Трамп поддерживает позицию Кремля относительно непринятия Украины в НАТО, добавил (видео), мол Путин хочет "длительного мира в Украине и уже озвучил соответствующие условия для этого.

Кто такой спец посланник Дмитриев и почему Путин делает на него ставку

49-летний Кирилл Дмитриев — уроженец Киева, выпускник Стэнфорда и Гарварда. В начале карьеры работал в крупных американских банках и частных фирмах, а в 2000-м уже в Москве занимал руководящую должность в инвесткомпании Delta Private Equity — подразделении созданного во времена президентства Билла Клинтона фонда Россия-США.

В 2007-м Дмитриев приехал в Киев и несколько лет подряд работал здесь, возглавляя фонд Icon Private Equity, который принадлежал зятю Кучмы Виктору Пинчуку.

Годом ранее Кирилл Дмитриев женился на Наталье Поповой, которая была однокурсницей и остается близкой подругой младшей дочери Путина Екатерины Тихоновой. Сейчас Попова — заместитель Тихоновой в фонде "Иннопрактика", который, кстати, в прошлом году приобрел долю в компании "Геоскан" — крупнейшем производителе беспилотников в РФ. Согласно сообщениям так называемых либеральных росСМИ, достаточно серьезное влияние Дмитриева обусловлено, прежде всего, связями его жены с дочерью Путина, по непосредственной протекции которой он 14 лет назад вроде бы и возглавил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и остается его руководителем и по сей день.

Миссия Дмитриева в США частично провалилась

Подчеркнув, что Кирилл Дмитриев является приближенной к дочерям Путина персоной, ведущий эксперт Национального института стратегических исследований Иван Ус в разговоре с Фокусом констатировал: "С учетом этого факта, очевидно, что Дмитриев — это некий прообраз гипотетической России после Путина. По крайней мере, он точно олицетворяет тех, на кого Путин может РФ оставить. То есть, это представитель не силового блока, а скорее бизнес-кругов, которые стремятся иметь с США нормальные отношения. В данном случае Путин руками Дмитриева продвигает, среди прочего, заход американских компаний на российский рынок на "сладких" условиях. Делается это для того, чтобы сместить фокус внимания Трампа с войны на экономические выгоды".

Отдельное внимание Иван Ус обращает на то, что во время визита в США Дмитриев встретился с автором законопроекта о санкциях в отношении РФ Грэмом. Этот факт, по убеждению эксперта, свидетельствует о том, что россияне "зондируют почву". "Российский бизнес хочет понять 500%-ные пошлины для РФ это серьезно или все же "страшилка"? Я думаю, что Дмитриев пытался узнать у Линдси Грэма, насколько реалистичной является угроза вторичных санкций".

В целом, отмечает аналитик, бросается в глаза то, что во время своей поездки в США спецпредставитель Путина постоянно пытался подыгрывать команде Трампа, в частности, заявляя об определенных силах, которые якобы пытаются помешать восстановлению нормальных отношений между Вашингтоном и Москвой. "Зачем Дмитриев это делал? Скорее всего это объясняется пониманием РФ наличия конфликтов Трампа с так называемым глубинным государством. И вот выходит Дмитриев и говорит: "Смотрите, это все Deep State виноват во всех бедах и мешает конструктивному диалогу между США и РФ. То есть, это явный пас администрации Трампа в ее внутренней борьбе с этим самым государством в государстве. Но, судя по тому, что советники Трампа как раз во время визита Дмитриева посоветовали ему не звонить Путину, американская миссия спец посланника Кремля в определенной степени провалилась", — подчеркивает эксперт.

Особый акцент Иван Ус сделал на вероятной дальнейшей траектории отношений по линии Трамп-Путин: "Я думаю, Трамп будет дистанцироваться от Путина, чтобы не стать прототипом героя известного фильма "Маньчжурский кандидат" — "своего" человека Китая, только в данном случае — РФ. Шутки-шутками, но недавно были выборы в республиканском штате судьи и, несмотря на открытую поддержку Маска и его финансовое донорство, республиканский выдвиженец эти выборы проиграл".

Кирилл Дмитриев женат на Наталье Поповой, которая была однокурсницей и остается близкой подругой младшей дочери Путина Екатерины Тихоновой Фото: Getty Images

Отметив, что эта история сейчас живо обсуждается в Америке, Иван Ус подытожил: "Провал выборов судьи дискутируется в парадигме того, что это уже пошла волна негатива в отношении Трампа, которая будет только нарастать. Учитывая это, на довыборах осенью следующего года республиканцы могут потерять большинство в Сенате, поэтому Трамп в дальнейшем будет дуть на геополитическую воду, ведь вектор его сближения с Путиным крайне негативно воспринимается американским обществом".

Конспирологические версии о причинах визита Дмитриева в США

Политолог Олег Лесной в разговоре с Фокусом, обратив внимание на то, что специально для того, чтобы Дмитриев беспрепятственно попал в США, с него были сняты санкции, заметил: "Я считаю, это абсолютно ненормальная ситуация, поскольку очевидно, что РФ сегодня саботирует мирный процесс и в этой ситуации нужно было проводить встречу в том же Эр-Рияде. Это была бы более объективная и понятная для Украины площадка для общения России с США. А вообще, сейчас должен идти разговор о режиме прекращения огня, а этот деятель Дмитриев рассказывает о необходимости восстановления авиасообщения между США и РФ и готовности отдать США определенные экономические ниши, которые раньше занимали европейцы. То есть, это — пас "хозяину" Трампу, к ноге которого должен жаться "щенок" в лице Европы. Знаете, одна из американских газет написала, что Дмитриев, мол, ехал в США с тем, чтобы задобрить Трампа, но судя по визиту, "задобрить" следует заменить на слово "задурить", потому что россияне, тормозя мирный процесс, открывают для властей США широкий спектр возможностей заработать".

Подчеркнув, что для россиян важны не ценности, а цены, политолог акцентировал: "Убежден, что Дмитриев во время переговоров в Вашингтоне продвигал, прежде всего, кейсы, касающиеся денег, пытаясь отодвинуть мирный трек на десятый план. Кстати, есть версия от российских либералов о том, что он поехал в США, чтобы "выбить" поддержку семье Путина, в частности, его дочерям во время, когда закончится война. Я в конспирологию не очень верю, но теория о том, что речь может идти не только об интересе РФ, но и о шкурных интересах путинской семьи, имеет место быть. В принципе, оно и не удивительно, потому что речь идет о беспринципных людях, которым наплевать на свой народ — они волнуются только за собственные карманы".

В целом, по убеждению Олега Лесного, визит Дмитриева в Вашингтон — это очередной элемент затягивания Россией мирного процесса, упакованный в яркую обертку гипотетических экономических выгод Соединенных Штатов.