Велике перемир'я на Великдень: чи піде Путін на припинення вогню до 20 квітня

У Білому домі визнали, що Путін активно гальмує спроби Вашингтона якнайшвидше домовитися про припинення російсько-української війни, повідомляє Reuters. Чи можливо укласти перемир’я до Великодня або ж 30 квітня, на яке якраз припадає 100 днів перебування Трампа при владі, з’ясовував Фокус.

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Агентство Reuters, посилаючись на анонімних співрозмовників у владних структурах Сполучених Штатів, повідомляє, що американські чиновники найвищого рівня днями предметно обговорили, які додаткові економічні та дипломатичні заходи можуть підштовхнути Кремль до поступок на шляху мирного врегулювання. За словами співрозмовників агентства, представники адміністрації Трампа у приватних розмовах достатньо довго скаржилися на манеру Києва вести переговори, але останнім часом їх все більше розчаровує позиція Москви, "яка гальмує мирний процес".

Березень 2025 року. Володимир Путін відвідує базу атомних підводних човнів у Мурманську Фото: Getty Images

У цьому контексті Reuters, нагадавши, що Трамп та його команда розраховували домогтися повного припинення вогню до кінця квітня, додає, що більше у владній команді США не вважають ці терміни реалістичними. "Путін яскраво демонструє, що не хоче погоджуватися навіть на припинення вогню, не кажучи вже про повноцінний мирний договір, і Трамп почав розуміти, що російський лідер навмисне тягне час. З огляду на це зростає ймовірність того, що війна затягнеться і Україні знадобиться більше західної допомоги, кажуть джерела Reuters. Але, додають вони, для Трампа, який вважає себе майстром укладати угоди та неодноразово обіцяв швидко і просто покласти край війні в Україні, такий варіант розвитку подій виглядає неприйнятним", — підсумовує агентство.

Водночас журналістка Fox News Джекі Гайнріх із посиланням на джерело, знайоме з перебігом обговорень, зазначає, що в адміністрації Трампа наразі шукають способи примусити РФ "до змістовних переговорів" про мир. Тим часом експерти, з якими поспілкувався Фокус, переконані, що на шляху до всеосяжної угоди про припинення вогню 20–30 квітня стоїть кілька суттєвих перешкод.

Ключові етапи перемовин

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Можливість перемир’я у квітні становить 50%

Нагадавши про те, що Дональд Трамп зовсім нещодавно говорив про ймовірність завершення російсько-української війни за 24 години, політолог Олег Постернак у розмові з Фокусом констатував: "Повернувшись у Білий дім, Трамп змінив дедлайни і почав стверджувати, що миру можна досягти протягом місяця. Зараз вже йдеться про 20 квітня, коли відзначатиметься Великдень, чи 30-те число, коли головний республіканець відзначатиме 100 днів перебування в Овальному кабінеті. Тому, на мою думку, прив’язуватися до будь-яких дат, відштовхуючись від заяв Трампа, неправильно і навіть в певній мірі ризиковано. В той же час не слід забувати про те, що та ж таки американська розвідка зафіксувала: Україна та РФ можуть продовжувати війну в нинішній її інтенсивності до кінця 2025 року. Тому, якщо оцінювати шанси на перемир’я до кінця квітня у відсотковому відношенні, то я би дав 50 на 50%".

Експерт: "Повернувшись у Білий дім, Трамп змінив дедлайни і почав стверджувати, що миру можна досягти протягом місяця. Зараз вже йдеться про 20 квітня" Фото: Getty Images

На думку експерта, нерозуміння Трампом причин конфлікту зрештою призводить до неправильного стратегування: "Президент США розуміє причину війни між РФ та Україною в бажанні Путіна продемонструвати свою силу і небажанні допустити розширення НАТО. Але як бачить цю війну Україна? Так, що це конфлікт екзистенційного характеру, скерований на фізичне винищення української нації. Інакше кажучи — це геноцидна війна. У російських царедворців натомість своя пісня про відновлення "історичної Росії". Про це Путін, власне, і заявляв на початку повномасштабного вторгнення. Тобто через те, що різні сторони бачать цю війну по-різному, перемир’я, чи то пак припинення війни можливе лише за умови, коли усі сторони поєднають бачення своїх стратегій в одну".

І якщо Україна, зауважує політолог, відчуває гостру залежність від американської допомоги, то РФ, з огляду передусім на ресурсний чинник, демонструє впевненість та навіть агресивність. В будь-якому разі, наголошує Олег Постернак, попри двосторонні перемовини по лінії Вашингтон-Москва, досягти перемир’я без участі Києва неможливо в принципі.

"Путін, завдяки гібридним формам перемир’я на морі та в енергетичній сфері, які де-факто не діють, начебто не спалює мости з Трампом, але водночас не йде на суттєві поступки на шляху до мирного врегулювання, демонструючи свою фанатичну одержимість та непоступливість. Кремль розраховує, що рано чи пізно Трамп "попливе" і дасть Путіну можливість відчути наближення реалізації його цілей, а це: окупація 4-х українських областей, не вступ України до НАТО, демілітаризація ЗСУ тощо", — підсумовує Олег Постернак.

Коли Путін піде на припинення вогню

Своєю чергою політолог Олег Саакян у розмові з Фокусом робить наступний акцент: "На мою думку, всеосяжного перемир’я в його нормальному розумінні ближчим часом не буде взагалі. Єдине, що може бути, то це дуже короткочасне припинення вогню десь в районі 20-30 квітня. Путін може піти на такий крок рівно для того, щоб забезпечити собі відсутність дронів на Червоній площі 9 травня. Але на таке рішення Путін піде в останній момент — якраз під 100 днів Трампа, намагаючись йому це продати за додаткові преференції РФ".

Експерт вважає, що попри розуміння того, яку "брехливу гру" проводить Кремль, Україна не зможе відмовитися від короткочасного припинення вогню, оскільки Трампу кров з носа потрібна бодай якась перемога і Київ не захоче стати частиною проблеми на шляху її досягнення.

Путін активно гальмує спроби Вашингтона якнайшвидше домовитися про припинення російсько-української війни Фото: Getty Images

Моделюючи подальший хід перемовного треку, Олег Саакян зауважив, що війна продовжиться в тому вигляді, в якому існує, з паралельним згасанням завзятості Трампа щодо мирного врегулювання і намаганням перекласти вирішення цього питання на плечі Європи. Водночас перед тим, як "вистрибнути" з мирного процесу, Трамп, прогнозує політолог, ймовірно, накладе на РФ додаткові санкції з тим, аби відкинути звинувачення в тиску лише на Україну і пасуванні Путіну. Вірогідність же того, що Трамп поряд із санкціями для РФ посилить у військовому сенсі Україну, межує з дивом, переконаний експерт, "хоча й залишається на столі".

Загалом, констатує політолог, багато в чому мирний процес гальмує через прагнення Трампа повсякчас загравати з Путіним і "тримати РФ у своєму портфелі" для використання у відносинах з Китаєм. З огляду на це, вважає Олег Саакян, не може бути в принципі прямої конвертації між діями Путіна і кроками Трампа щодо України. Політолог вважає, що надалі головним геополітичним партнером України буде Європа, а статус миротворця перетвориться на перехідний прапор між Індією, Китаєм, США "і ким завгодно іншим", оскільки простору для дипломатичного завершення російсько-української війни немає взагалі.

Отже, з урахуванням цілої низки суб’єктивних та об’єктивних чинників, експерти вважають, що досягнення всеосяжної угоди про припинення вогню до Великодня, тобто до 20 квітня є малоймовірним. До того ж час до 30 квітня, на яке припадає 100 днів перебування Трампа в Білому домі, вважають аналітики, відкриває певне вікно можливостей для короткочасних ситуативних рішень, не більше.