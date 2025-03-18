Суперечка в Овальному кабінеті: медіа помилково переклали цитату Трампа про "тиск" США на Україну

Виступаючи в Kennedy Center, Дональд Трамп не говорив про спеціальне планування конфлікту з Володимиром Зеленським. За його словами, Штати зобов'язані були змусити Україну "робити правильні речі".

Related video

Президент США Дональд Трамп 17 березня під час виступу в Kennedy Center торкнувся теми війни Росії та України. Переклад його висловлювання про ситуацію в Овальному кабінеті з українським лідером Володимиром Зеленським викликали суперечки серед представників медіа. Першим неточність перекладу помітив український журналіст Данило Мокрик.

"Ми повинні були змусити Україну робити правильні речі. Це була непроста ситуація. Ви могли бачити (складність ситуації, — ред) з подій в Овальному кабінеті. Але я думаю, що зараз вони роблять правильні речі. Ми намагаємося досягти певної угоди. Спочатку припинення вогню, а потім — перемир'я", — заявив Трамп.

Однак деякі ЗМІ та Теlegram-канали неправильно переклали цю цитату. Трамп не говорив, що суперечка в Овальному кабінеті була спланованою і стала елементом тиску на Україну, звернув увагу Мокрик.

"Медіа і блогери, які написали, що Трамп визнав спланованість і навмисність тієї суперечки, — це вже навіть не непрофесіоналізм із вашого боку. Це тупа безвідповідальність, ви с***те людям у голови", — відреагував він.

Нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у зв'язку з цим розкритикував подачу інформації блогером і активістом Ігорем Лаченковим ("Лаченом"). Політик запропонував йому прийти в "Гончаренко Центр" на безкоштовні курси англійської мови, щоб він зміг зрозуміти в оригіналі промову Трампа.

"Тому що зараз з англійської Лачен може тільки сказати: Пліз ван лате ван банан дрібний. Ай вонт ит афтер имей пилатес", — написав політик.

Трамп підтвердив, що його суперечка із Зеленським в Овальному кабінеті була "частиною стратегії тиску на Україну", ідеться в пості блогера.

"Цитата: "Нам потрібно було змусити Україну робити правильні речі. Це була не звичайна ситуація. Ви побачили невелику сцену в Овальному кабінеті. Я думаю, що зараз вони роблять правильні речі. Ми намагаємося домогтися мирної угоди, припинення вогню, а потім і мирної угоди", — навів він свій варіант перекладу промови Трампа.

Нагадаємо, 18 березня Трамп обговорить із президентом Росії Володимиром Путіним територіальний поділ України та її активи.

За даними ЗМІ, американський лідер може визнати український півострів Крим російським. Однак на сьогодні Дональд Трамп офіційно не ухвалював подібних рішень.