Спор в Овальном кабинете: медиа ошибочно перевели цитату Трампа о "давлении" США на Украину

Выступая в Kennedy Center, Дональд Трамп не говорил о специальном планировании конфликта с Владимиром Зеленским. По его словам, Штаты обязаны были заставить Украину "делать правильные вещи".

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Президент США Дональд Трамп 17 марта во время выступления в Kennedy Center коснулся темы войны России и Украины. Перевод его высказывания о ситуации в Овальном кабинете с украинским лидером Владимиром Зеленским вызвали споры среди представителей медиа. Первым неточность перевода заметил украинский журналист Даниил Мокрик.

"Мы должны были заставить Украину делать правильные вещи. Это была непростая ситуация. Вы могли видеть (сложность ситуации, – ред) из событий в Овальном кабинете. Но я думаю, что сейчас они делают правильные вещи. Мы пытаемся достичь определенного соглашения. Сначала прекращение огня, а затем — перемирие", — заявил Трамп.

Однако некоторые СМИ и Теlegram-каналы неверно перевели данную цитату. Трамп не говорил, что спор в Овальном кабинете был спланированным и стал элементом давления на Украину, обратил внимание Мокрик.

"Медиа и блогеры, написавшие, что Трамп признал спланированность и намеренность того спора — это уже даже не непрофессионализм с вашей стороны. Это тупая безответственность, вы с***те людям в головы", — отреагировал он.

Нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко в связи с этим раскритиковал подачу информации блогером и активистом Игорем Лаченковым ("Лаченом"). Политик предложил ему прийти в "Гончаренко Центр" на бесплатные курсы английского языка, чтобы он смог понять в оригинале речь Трампа.

"Потому что сейчас из английского Лачен может только сказать: Плиз ван лате ван банан мелкий. Ай вонт ит афтер имей пилатес", — написал политик.

Трамп подтвердил, что его спор с Зеленским в Овальном кабинете был "частью стратегии давления на Украину", сказано в посте блогера.

"Цитата: "Нам нужно было вынудить Украину делать правильные вещи. Это была не обычная ситуация. Вы увидели небольшую сцену в Овальном кабинете. Я думаю, что сейчас они делают правильные вещи. Мы стараемся добиться мирного соглашения, прекращения огня, а затем и мирного соглашения", — привел он свой вариант перевода речи Трампа.

Напомним, 18 марта Трамп обсудит с президентом России Владимиром Путиным территориальный раздел Украины и ее активы.

По данным СМИ, американский лидер может признать украинский полуостров Крым российским. Однако на сегодня Дональд Трамп официально не принимал подобных решений.