Бажає 4 області й відмову від НАТО: Путін відхилив пропозиції Трампа закінчувати війну в Україні

В Росії відмовилися від пропозиції США щодо припинення війни в Україні в її теперішньому вигляді, оскільки вони не вирішують проблем, які Москва вважає причиною конфлікту.

Related video

Про це пише Reuters з посиланням на слова заступника міністра закордонних справ Сергія Рябкова.

За його словами, Москва поки що не може просунутися з угодою.

"Ми дуже серйозно ставимося до моделей і рішень, запропонованих американцями, але не можемо прийняти все це в його нинішньому вигляді. "Наскільки ми бачимо, сьогодні в них немає місця нашій головній вимозі, а саме – вирішити проблеми, пов’язані з першопричинами цього конфлікту. Його взагалі немає, і це треба подолати", — сказав Рябков.

Як пише видання, останніми днями президент США Дональд Трамп заявив, що "розлючений" на Путіна, і говорив про запровадження санкцій проти країн, які купують російську нафту, якщо він вважатиме, що РФ блокує угоду.

Путін заявив, що хоче, щоб Україна відмовилася від своїх амбіцій щодо вступу в НАТО і щоб Росія отримала всі чотири регіони України, які вона називає своїми. Також у вимогах РФ — зменшення чисельності української армії.

Перед минулими вихідними Трамп зайняв більш примирливу позицію щодо Росії, що збентежило європейських союзників Сполучених Штатів, коли він намагається посередником припинити конфлікт в Україні, який триває вже четвертий рік.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що з кожним днем спроби адміністрації Трампа покласти край війні в Україні за допомогою угоди, схожої на обмін землі на мир, виглядають дедалі більш марними.