В России отказались от предложения США о прекращении войны в Украине в ее нынешнем виде, поскольку они не решают проблем, которые Москва считает причиной конфликта.

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Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова.

По его словам, Москва пока не может продвинуться со сделкой.

"Мы очень серьёзно относимся к моделям и решениям, предложенным американцами, но не можем принять всё это в его нынешнем виде. "Насколько мы видим, сегодня в них нет места нашему главному требованию, а именно — решить проблемы, связанные с первопричинами этого конфликта. Его вообще нет, и это надо преодолеть", — сказал Рябков.

Как пишет издание, в последние дни президент США Дональд Трамп заявил, что "зол" на Путина, и говорил о введении санкций против стран, которые покупают российскую нефть, если он посчитает, что РФ блокирует сделку.

Путин заявил, что хочет, чтобы Украина отказалась от своих амбиций по вступлению в НАТО и чтобы Россия получила все четыре региона Украины, которые она называет своими. Также в требованиях РФ — уменьшение численности украинской армии.

Перед прошлыми выходными Трамп занял более примирительную позицию в отношении России, что смутило европейских союзников Соединенных Штатов, когда он пытается посредником прекратить конфликт в Украине, который длится уже четвертый год.

Напомним, что ранее сообщалось, что с каждым днем попытки администрации Трампа положить конец войне в Украине с помощью сделки, похожей на обмен земли на мир, выглядят все более тщетными.