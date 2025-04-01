Безумие в команде Трампа: почему администрация США верит Путину, несмотря на все его обманы

Related video

С каждым днем попытки администрации Трампа положить конец войне в Украине с помощью сделки, похожей на обмен земли на мир, выглядят все более тщетными.

Никакая лесть или уступки России не смогут изменить того факта, что Владимир Путин не заинтересован просто в установлении контроля над некоторыми спорными территориями, якобы населенными русскоязычными.

Он хочет положить конец существованию Украины как независимого государства, способного самостоятельно определять свой курс без кремлевского сапога на шее.

Ранее на этой неделе Россия нарушила режим частичного прекращения атак на энергетическую инфраструктуру, обстреляв энергетические объекты в Херсоне.

"Не так давно я говорил, что мы разобьем Украину, — заявил Путин в пятницу, — а теперь, похоже, мы их доконаем".

В сочетании с ежедневными непрерывными ударами по украинским городам президенту Трампу не должно быть трудно понять, что он имеет дело с ненадежным, недобросовестным партнером, которого нужно остановить и сдержать, а не смириться с ним или подружиться.

Тем не менее, похоже, что многие в администрации предпочитают идти на уступки, в том числе и специальный посланник президента Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, который теперь также отвечает за переговоры с Россией.

В ходе интервью с Такером Карлсоном Уиткофф слагал лирические песни о предполагаемой привязанности Путина, известного манипулятора и бывшего офицера КГБ, к президенту Трампу.

"Когда в президента стреляли, — сказал он, Путин якобы — "пошел в свою местную церковь, встретился со священником и помолился", а затем заказал "прекрасную картину" с изображением президента США.

Важно

Украину сравнили с ХАМАСом: как интервью Уиткоффа показывает сдвиг мозгов у нового правительства США

Что еще хуже, любой видимый прогресс на переговорах в Саудовской Аравии, похоже, достигается ценой значительных уступок США Кремлю.

В то время как украинцы приняли идею частичного прекращения огня в Черном море практически без условий, американским переговорщикам пришлось заманивать Россию, предлагая восстановить ее доступ к мировым рынкам зерна и удобрений — в том числе путем подключения российских банков к глобальной финансовой системе, в которой доминирует доллар США.

Война в Украине иногда может казаться статичной и, следовательно, бессмысленной — но за картиной с поля боя скрывается фундаментальная неустойчивость для российских государственных финансов.

В условиях падения доходов от продажи нефти и газа, нехватки рабочей силы и процентных ставок выше 20 % российская экономика и ее военное производство в ближайшие год-два неизбежно упрутся в стену.

Помогать им сейчас, чтобы добиться частичного прекращения огня или мирного соглашения, которое Путин тут же нарушит, — плохая политика.

Неправда и то, что Путин делает "то, что сделал бы любой другой", как недавно выразился президент Трамп.

Российские власти похитили в Россию от 20 000 до 35 000 украинских детей, изменили их имена и даты рождения, изменили их идентичность и завербовали мальчиков-подростков в российские вооруженные силы.

И снова Путина не интересует земля. Он заинтересован в превращении Украины в неотъемлемую часть России или ее придаток — как послушную Беларусь под авторитарным прокремлевским руководством. Отсюда и настойчивые требования, к сожалению, поддержанные некоторыми представителями администрации США, о проведении досрочных выборов или замене президента Зеленского "переходной администрацией", как выразился Путин в пятницу.

Рука Путина слабее, чем кажется, и администрации Трампа еще не поздно сменить курс.

Говорят, что делать одно и то же снова и снова и ожидать других результатов — это определение безумия.

В отличие от этого, продолжая двигаться вперед — обещая нормализацию отношений между США и Россией или соглашаясь на все более наглые требования Кремля, в том числе на отказ Запада от военной поддержки Украины и исключение из договора миротворческих сил под руководством НАТО, — Соединенные Штаты выглядят лишь слабыми и неэффективными.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно