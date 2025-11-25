Обезоружить и уменьшить Украину: почему план Трампа кажется таким же плохим, как Мюнхен-1938

Когда в начале этой недели появились первые сообщения о новом 28-пунктном мирном плане для Украины, разумнее всего было воздержаться от суждений. Учитывая анонимность источников, было далеко не очевидно, где заканчивались подлинные дипломатические переговоры и где начиналась российская пропаганда.

К сожалению, опубликованные документы, подготовленные посланником президента Стивеном Уиткоффом и главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым, не оставляют места для сомнений.

В случае реализации этот план будет равносилен использованию силы США для того, чтобы дать Владимиру Путину то, чего он не смог достичь военными средствами, тем самым фактически поставив Соединенные Штаты на одну сторону конфликта с Китаем, который также помогает России невоенными средствами.

Відео дня

Во-первых, план рассчитан на то, чтобы вознаградить Россию за ее агрессию путем снятия санкций, что позволит ей вновь войти в "большую восьмерку" — как будто Россия является восьмой по величине экономикой мира, а не одиннадцатой — а также дать зеленый свет целому ряду совместных американо-российских проектов в Арктике, в области искусственного интеллекта, энергетики и других. Российские военные преступники будут защищены от преследования, а Россия вернет большую часть своих замороженных активов, часть которых будет инвестирована в совместные американо-российские предприятия — предположительно, принося прибыль казначействам США и России.

Что еще более важно, Уиткофф и Дмитриев дают России право вето на геополитическое будущее Украины, а также на будущее НАТО.

И Киев, и альянс должны ратифицировать — в случае Украины в ее Конституции — что Украина не будет членом НАТО. Хотя перспектива членства Украины всегда была весьма отдаленной, решение по этому вопросу всегда оставалось за членами альянса и Украиной, а не за Россией.

Важно

Украина по модели ФРГ: почему план Трампа не подходит и какой план может сработать

В том, что, пожалуй, является самой осуждаемой частью плана, Украине предлагается сдать значительную часть своей территории, включая наиболее укрепленные районы Донецкой области, которые с 2014 года остаются неприступными для непрекращающейся российской агрессии.

В 1938 году в Мюнхене Великобритания и Франция также оказали давление на Чехословакию, чтобы она отказалась от горного региона Судеты, а также от его современной системы укреплений, которая сделала невозможным предыдущее вторжение нацистской Германии. Менее чем через семь месяцев Чехословакия перестала существовать.

Соглашение также предусматривает сокращение численности украинской армии вдвое, до 600 000 человек, при этом на Россию не налагаются аналогичные ограничения.

Идея гарантий безопасности для Украины "по типу НАТО" вызывает смех — особенно в свете оговоренного отсутствия западных миротворцев или других явных срабатывающих механизмов. Статья 5 договора о создании альянса рассматривает нападение на одного из членов — как в случае с 11 сентября — как нападение на всех. Версия плана сопровождается серьезными оговорками — она требует "значительного, преднамеренного и продолжительного вооруженного нападения" и, таким образом, исключает формы ведения войны, которые Россия применяла против Украины в 2014 году в Крыму (и безуспешно в таких городах, как Одесса или Херсон).

Но даже возобновление полномасштабного вторжения никого ни к чему не обязывает — кроме как к громким заявлениям о возможной "угрозе миру и безопасности трансатлантического сообщества".

В соглашении есть еще много других положений, которые дают России возможность вмешиваться во внутреннюю политику Украины, в том числе в сфере СМИ, образования и языковых прав — вопросах, которые Кремль успешно использует в качестве оружия против Украины.

Когда Уиткофф приступил к своим дипломатическим усилиям весной этого года, ранние неудачи можно было, пожалуй, объяснить наивностью его и администрации, особенно в отношении истинных намерений России. Видеть его сейчас, представляющего президента, просто повторяющего российские требования в качестве официальной позиции правительства США, означает нечто гораздо более зловещее, чем просто проявление некомпетентности.

Это подтверждается тем фактом, что администрация пытается навязать свою волю в момент слабости Киева, когда президент Владимир Зеленский сталкивается с последствиями крупного коррупционного скандала в своей администрации, а страна готовится к очередной холодной и мрачной зиме из-за российских атак на украинскую инфраструктуру.

Еще есть большая вероятность, что план провалится — не в последнюю очередь потому, что украинцы, скорее всего, будут сопротивляться даже без поддержки США. Увы, горечь от того, что многие из них уже считают поведение США предательством, будет длиться десятилетиями.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно