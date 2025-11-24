План Трампа 3.0: почему третья попытка принудить Украину к миру имеет больше шансов, чем предыдущие
"План Трампа" — это, по сути, то же самое, что уже пытались навязать Украине в Овальном кабинете и на Аляске. Констатируя это, журналист Вадим Денисенко пытается ответить на вопрос: почему мы постоянно ходим по кругу и что нужно делать в такой безвыходной ситуации?
28 пунктов Дмитриева-Уиткоффа. Или при чем здесь логика Трампа и наши выборы
28 пунктов Дмитриева-Уиткоффа — не ультиматум, как это показалось в начале, а первый предметный документ, который пойдет в помойку, но на его основе будут строиться уже более предметные договоры, а, как минимум, часть из этих 28 пунктов, после доработки там все равно останется.
Трамп в третий раз пробует предложить почти то же самое (впервые Овальный кабинет, второй раз — Аляска). Давайте попробуем понять логику Трампа и что мы, возможно, делаем не так, что ходим по кругу.
Сразу предупреждаю: все комменты о том, что Трамп идиот или русский шпион, буду банить.
- Трамп считает, что остановка войны невозможна без оккупации Донбасса Россией. Это базовая отправная точка.
- Трамп хочет на этой сделке заработать деньги для США. И россияне ему продают эту опцию. Дмитриев — это экономический "бэк-офис", который запаковывает предложения в бизнес-вещи. Мы же пошли куда худшим путем, подписав соглашение о минералах. Все, что можно с нас взять без обязательств, уже взято. В конце концов, представить себе экономический "бэк-офис" в наших широтах невозможно. Причина — тебя сразу обвинят в коррупции.
- Трамп не хочет в этой сделке брать какие-либо обязательства.
- Трампу сверхважно заморозить войну до начала больших переговоров с Китаем, тем самым привязав Европу к себе и не дав ЕС возможности люфта.
- Мы должны всегда иметь в виду личностный фактор Трампа, который искренне хочет закончить эту войну. Как это будет — для него вопрос вторичный. Мы, не исключено, имеем дело с эсхатологическими мотивами, а с ними надо работать отдельно.
- Трампу нужно перебивать тему Эпштейна победами на внешнем фронте.
Я не открываю здесь Америку, я всего лишь констатирую факты, которые у нас почему-то игнорируются большинством дипломатов и экспертов.
Сейчас также стоит обратить внимание на то, что Белый дом провел работу над ошибками и решил подстраховаться. Напомню, после Анкориджа против такого соглашения выступила вся американская пресса. Сейчас Трамп действует хитрее, и на данный момент имеем следующие вещи:
- Линдси Грэм заявляет о большом прогрессе в антироссийском законодательстве.
- "Лукойл", даже продав активы, не сможет завести деньги в Россию.
- Пока имеем определенный спад в нефтяной торговле Индии и Китая (он временный, но...).
- Переговоры в Швейцарии и возможные будущие переговоры с Россией — это уже глобальные изменения сами по себе.
Иными словами, чудес в виде "бунта американских медиа", который мы увидели после встречи на Аляске, больше не будет.
Также стоит напомнить: все это происходит на фоне глобального коррупционного скандала в Украине и накануне того момента, когда у Украины закончатся деньги, а ЕС пока не готов дать нам 70 млрд в 2026 году. И не забывайте: коррупционный скандал никуда в ближайшие месяцы не исчезнет. Он перейдет в менее горячую фазу, но время от времени бензин в огонь будет подливаться.
Отдельно хотел бы обратить внимание на несколько моментов, которые у нас почему-то просто упускаются по умолчанию.
- Без ЕС эти переговоры невозможны, потому что ЕС имеет контрольный пакет в санкциях. А ЕС будет выступать за продолжение войны, пока не получит гарантии безопасности для себя. Это базовая позиция ЕС, и все дальнейшие переговоры европейцев так или иначе будут крутиться вокруг этого.
- Выборы в США состоятся в ноябре 2026 года, а логика выборов предполагает, что Трампу нужен результат в марте-мае. 28 пунктов Дмитриева-Уиткоффа — не ультиматум, как это показалось в начале, а первый предметный документ, который пойдет в помойку, но на его основе будут строиться уже более предметные договоры, а часть из этих 28 пунктов после доработки там останется.
- В мире, кроме нас и Балтийских стран, никто не хочет развала России. Чудес не будет, и Россия в ближайшее время не развалится, а Китай не захватит Сибирь. Также сверхважно понять: цель Путина — не только территории. Его мега цель — чтобы его признали третьим полюсом мира. Это невозможно, как по мне, но когда мы читаем пункт о возвращении России в Большую восьмерку, это то, без чего сверхсложно представить будущий договор.
- Украинское общество (как минимум, активная часть) не поддерживает и не будет поддерживать ни одного договора. У нас сложился некий консенсус, который можно свести к формуле: политики (Зеленский) должны сами что-то подписать, а мы (активная часть общества) потом будем их (его) жестко критиковать. Ну, а власть в ответ подготовит своих экспертов, которые будут вести контрвойну. У нас сейчас есть определенное негласное табу на обсуждение по сути. Мы живем в нашей любимой логике "все или ничего", умноженной на логику выборов, в которой живут украинские элиты.
- В то же время власть (оппозиция также, между прочим) даже в мыслях не имеет провести закрытые дискуссии по этим 28 пунктам, чтобы выработать как "красные линии", так и понимание того, как дальше вести дискуссию. Повторюсь, часть из этих 28 пунктов останется в договоре, который Украина рано или поздно будет подписывать.
