Война в Украине невыгодна США: как эту мысль внушить Трампу

Мы вошли в критический этап войны. Как изменить парадигму переговоров.

Переговорная модель, которая сводилась к "территории плюс снятие санкций с РФ в обмен на мирный договор", зашла в тупик, который в целом пока устраивает Вашингтон и Москву. Но это путь в никуда, особенно на фоне заявлений Лаврова о необходимости смены всего руководства Украины. Если мы не предложим смену модальности переговоров — ее предложат вместо нас.

Попытки поставить диагноз:

Трамп в своей избирательной повестке дня практически все ставит на внешние факторы, где за Гренландией стоит на самом деле давняя идея фикс Трампа и его близкого окружения — развал ЕС. Я уже много лет говорю одну и ту же вещь: главная война в мире — это не Украина. Это то, кто и как будет зарабатывать на Европе. И это ключевая логика нынешних событий. Трамп, окрыленный Венесуэлой и под угрозой проигрыша промежуточных выборов, решил ускорить процессы. ЕС не имеет общей позиции и пока выглядит растерянным. Трамп откладывает украинский вопрос. И вопрос, кажется, не только в Гренландии. Его устраивает продолжение войны как фактор ослабления российской экономики. Я уже писал о логике США (похоже, главным идеологом здесь является министр финансов Бессент). И логика эта заключается в противостоянии с шантажом КНР по редкоземам. В противовес редкоземам, США стремится получить контроль над ценообразованием над мировой нефтью, максимизировать расчеты в долларах и получить контроль над главными логистическими точками мира. Плюс раскол ЕС и максимизация влияния США на этом рынке. Пока мы имеем две неизвестные вводные: реакция ЕС (первая лакмусовая бумажка проявится в Давосе и она будет сводиться к тому, удастся ли выработать хоть видимость общей позиции по Гренландии). Вторая неизвестная — реакция Китая, который пока молчит. Хотя, не исключено, Китай просто ждет, как Трамп сядет в лужу. Ведь он одновременно пробует вести несколько войн без всякой бюрократической поддержки.

Наша война

К сожалению, надежды на блиц-криг выветрились. Мы входим, как минимум, в несколько месяцев без реальных переговоров. Из позитивов: деньги от ЕС на ближайшие месяцы 100% гарантированы, как бы ни развивались события в ЕС. И США будут продавать оружие.

Відео дня

Мы можем предположить, что россияне смогли во второй раз продать Трампу идею быстрого военного окончания войны. Год назад они продали летнее наступление, которое должно было кардинально изменить все. Сейчас они продали зиму (одна из базовых задач сейчас — сделать все возможное, чтобы Путин не сумел продать очередное лето).

Мы находимся в определенной ловушке: Вашингтон хочет продолжения войны, чтобы ослабить Россию, одновременно Вашингтон хотел бы получить доступ к ресурсам российской Арктики и также не допустить вхождения в эти проекты Китая. Россия же пока просто хочет потянуть войну, не предоставляя США доступа ни к чему. Нас в этой схеме просто нет.

Важно

Год Трампа: мир и Украина привыкают жить в хаосе, но второй год правления может изменить все

Возможные рекомендации (кроме военных)

Наша главная задача — придумать и донести американцам концепцию "Почему продолжение войны им не выгодно". До сих пор наша концепция сводилась к территориям, россияне говорили о территориях и возвращении в мировую повестку дня. А Вашингтон искал выгоды. Эта модель зашла в тупик, который пока устраивает и Кремль, и Белый дом. Без изменения этой парадигмы мы не сможем найти своей игры. Пока, насколько я понимаю, мы никогда даже не пробовали ставить так вопрос. Но именно от создания такой концепции зависит то, когда мы подойдем к реальным переговорам. Мы, к сожалению, не сможем "отползти" от США, как сейчас многие говорят. Мы зависимы от их поставок ПВО с одной стороны, и у нас нет сильного партнера, который мог бы стать посредником в переговорах с РФ. Китай мы сознательно отвергли и отвергаем, хотя это и является стратегической глупостью. Наш единственный козырь сейчас — общественное мнение в США и отношение политикума к войне в Украине. У нас нет другого выхода, чем работать на то, чтобы за несколько месяцев этот фактор стал определяющим для Трампа (один раз нам повезло — после Анкориджа Трамп был вынужден развернуться на 180 градусов. Теперь надо это "чудо" создавать. Но здесь должен быть создан отдельный штаб с отдельным руководителем, который будет это делать. В идеале, это должно было бы взять на себя МИД. Правда, есть большие сомнения в том, что им это кто-то поручит). Как бы ни закончилась история с Гренландией, у нас есть главный козырь — ВСУ. Европейская игра заключалась и до сих пор заключается в том, что на ближайшие годы единственной армией, которая может защитить Европу, являются украинские Вооруженные силы. Даже если завтра США захватит Гренландию, в вопросе России ничего не меняется. Поэтому здесь наша переговорная позиция с ЕС вряд ли может кардинально меняться. Внутри страны должна кардинально измениться коммуникация, ведь сейчас мы имеем признаки паники и глубокой депрессии большой части общества.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно