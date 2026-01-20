Год Трампа: мир и Украина привыкают жить в хаосе, но второй год правления может изменить все

Итоги "года Трампа"

20 января все прогрессивное человечество будет праздновать годовщину пребывания Трампа на посту президента США. Ну, как будет праздновать? Скорее, будет праздновать то, что мы уже целый год прожили в условиях совершенно других Штатов. Других по форме. Других по сути.

С момента инаугурационной речи (когда у многих наивных граждан как в Украине, так и в Европе складывалось впечатление, что "Трамп придет — порядок наведет"), мы имеем абсолютно обратный процесс. Процесс хаотизации международной политики, новейших союзов и краха старой модели мира, в которой хоть как-то тлело международное право.

Здесь надо сделать сноску. Право силы, что при биполярном мире СССР–США, что в переходной стадии, когда до уровня США стремится "подняться" Китай, — это перманентный процесс. Его точно не Трамп изобрел (хотя, может, и хотел бы). Это логичная конструкция, когда меньшие государства ориентируются на ценностные и безопасностные ориентиры стран, которые не входят в прямой конфликт с идеологиями гегемонов.

Відео дня

Просто при Трампе этот процесс стал очевидным. Очевидным не только для дипломатов и аналитиков, а для рядового датчанина, канадца, иранца или венесуэльца. Такие разные страны и такие похожие эмоции, продиктованные "годом Трампа".

В прошлом году я дискутировал с Вадимом Денисенко, что в свете нелинейного (а давайте будем откровенны — хаотического) мышления Трампа Украина не будет успевать подстраиваться под США. Потому что качели в принятии решений и психологические игры не дают главного — ощущения системного, устойчивого и сильного плеча. Что мы, собственно, и наблюдали в течение этого года — от обещаний глобальных санкций в отношении России до отключенных разведданных, от намерений передачи символических "Томагавков" до принуждения Украины "поделиться" недрами, от обещаний продажи оружия до откровенного шантажа его не продавать. Мы все это видели.

Равно как видят это и наши партнеры в Европе, которым то накрывают банкетные столы в Белом доме, то угрожают аннексировать часть суверенных территорий. И даже озвучивают идеи прообраза новой ООН (при всем скепсисе к действующим институциям), куда Трамп лично будет отбирать страны, которые ему нужны.

Важно

Остановил 8 войн, а премию не получил: Трамп объяснил, что побуждает его к захвату Гренландии

Если зафиксировать итог этого года Трампа в нескольких пунктах, он будет выглядеть где-то примерно так:

Во-первых. США потеряли предсказуемость как союзник. Маятниковые решения (сегодня поддержка, завтра пауза, послезавтра — объяснение, что "это не наша война") стали нормой. Помощь все чаще использовалась как рычаг давления, а внешняя политика перешла в ручной режим, зависящий от настроения, эмоций и телевизионного эфира. Публичные унижения партнеров заменили закрытую дипломатию. США стали фактором турбулентности. И это, пожалуй, самый тревожный сигнал из всех. Второе. Украина в этой модели все чаще выступала не союзником, а полигоном для торга. От обещаний "дожать Россию" до замораживания санкционной логики. Вместо системной помощи мы видели символические жесты. Параллельно возник торг за недра и ресурсы под соусом экономической целесообразности, а риторика "вы нам должны" подменила само понятие союзничества. Третье. Европа из партнера превратилась в объект давления. Угрозы аннексиями (даже если это было в форме шуток) перестали быть нереалистичными. Безопасность стала предметом торга — либо платите больше, либо гарантий не будет. НАТО обесценивалось публично, а банкетная дипломатия стала привычной практикой. Не случайно именно в этом году Европа всерьез задумалась над жизнью без США. Четвертое. Международное право окончательно утратило роль системы. Его заменил прямой язык силы — кто силен, тот и прав. То, что раньше старательно маскировали, перестали скрывать. Пятое. Появилась идея новой глобальной архитектуры по-трамповски. Скепсис к существующим международным институциям не сопровождался попытками их реформировать (мы же не о лифте в штаб-квартире ООН сейчас говорим, правда же?). Вместо этого начала формироваться логика клуба "нужных стран", где членство определяется не правилами, а лояльностью. Глобальное управление персонализировалось. Шестое. Стиль стал политикой. Публичные образы, хаотичные заявления, запускавшие рынки и кризисы, подмена стратегии шоу и игра на неуверенности стали рабочими инструментами. Неопределенность перестала быть побочным эффектом Трампа — она стала методом психологического, политического и экономического давления. К сожалению для нас, это не слишком чувствовал Путин и его Россия. Седьмое (глобальное). США больше не гарантируют порядок (даже в Западном полушарии) — они испытывают мир на прочность.

А что дальше?

Второй год Трампа будет отличаться от первого хотя бы тем, что Белому дому придется разгребать целый пласт проблем, которые за 2025 год новая администрация в значительной степени создала сама. Хаос имеет свойство накапливаться, и в какой-то момент его приходится не продуцировать, а администрировать.

Важно

США хотят создать "Совет мира" для Украины с участием России, — FT

Показательным тестом станут довыборы в Конгресс. А вместе с ними — резкое обострение внутриполитических процессов в самих США. Именно внутренние процессы, а не внешняя политика, станут для Трампа главным ограничителем. И здесь есть (пусть и небольшая) надежда, что этот этап сработает как холодный оздоровительный душ (если он показан людям под 80) и немного притормозит процесс хаотичного ломания стульев (стены Белого дома под бальный зал уже поломаны).

Социология пока дает Трампу основания для самоуверенности. Он сохраняет определенный уровень доверия внутри американского общества и не чувствует угрозы тотального проигрыша. А это значит, что инстинкт самосохранения еще не включается на полную. Поэтому этот год для него будет во многом переломным. Если Трампу удастся удержать хотя бы большинство в Сенате, это позволит ему и в дальнейшем чувствовать себя политическим гением, которому позволено больше, чем другим. Если же эти выборы будут проиграны, логика второго года изменится радикально — от демонстративной уверенности к вынужденному пересмотру стиля, риторики и, возможно, части решений.

В любом случае второй год правления Трампа будет уже не об экспериментах с миром, а о последствиях этих экспериментов. И именно здесь станет понятно, был ли первый год сознательной стратегией или лишь удачно проданным через соцсети ощущением контроля.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно