США хотят создать "Совет мира" для Украины с участием России, — FT

Официальные лица в США предлагают расширить возглавляемый президентом Дональдом Трампом "Совет мира" и включить в него такие горячие точки, как Венесуэла и Украина. По информации журналистов, в состав органа планируется включить представителей России.

О планах США на расширение мандата "Совета мира" на мирные переговоры по Украине пишет Financial Times со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ходом обсуждений. Один из информированных инсайдеров высказал мнение, что администрация президента США хочет создать "потенциальную замену" Организации Объединенных Наций, "своеобразный параллельный неофициальный орган для решения других конфликтов за пределами Газы".

По словам дипломатов, идея будет презентована на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, который состоится 19-23 января.

По информации журналистов, предложение расширить мандат "Совета мира" вызвало беспокойство у других правительств, поскольку орган изначально имел целью помогать управлять разрушенным Сектором Газы. Неназванный арабский дипломат отметил, что "в регионе существует осторожность" в отношении этой идеи.

Відео дня

Трамп 15 января сообщал, что совет был "сформирован", а его состав объявят вскоре. На следующий день американский чиновник заявил, что планы органа будут сосредоточены на конфликте между Израилем и Газой. В Белом доме отметили, что любые объявления о членстве в Совете будут поступать непосредственно от президента США,

Журналисты отметили, что орган должен стать решающим шагом для перехода на следующий этап мирного плана США по Газе. Впервые о расширении полномочий совета сообщала израильская газета "Га-Арец".

Также, по данным FT, американские чиновники называли Венесуэлу, где недавно США провели операцию по захвату президента Николаса Мадуро, будущей сферой для посредничества Совета.

Распространится ли "Совет мира" на мирные переговоры по Украине

Относительно Украины неназванный высокопоставленный чиновник из Киева, причастный к мирным переговорам, отметил, что отдельный "Совет мира", также возглавляемый Трампом, был важной частью предложения о прекращении огня с РФ.

"Сейчас предлагается создать этот конкретный совет именно для дела Украина-Россия", — сообщил журналистам анонимный чиновник.

По его словам, в состав этого "Совета мира" будут входить представители Украины, Европы, Североатлантического альянса (НАТО) и России. Он должен будет контролировать и гарантировать выполнение 20 пунктов мирного плана. При этом, по словам чиновника, США не уточняли, будет ли этот совет контролироваться более широким органом.

"Мы не обсуждали идею расширения сферы деятельности этого совета. Мы считаем, что, по крайней мере на [этом] первом этапе, совет должен сосредоточиться на мониторинге [этого] конкретного мирного урегулирования", — сказал чиновник.

Напомним, в опубликованном 15 января интервью президент США Дональд Трамп заявлял, что российский диктатор Владимир Путин "готов к миру", а Украина "менее готова к заключению мирного соглашения".

Издание Axios 8 января писало, что российскому посланнику Кириллу Дмитриеву передали мирный план по Украине представители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер во время встречи в Париже.