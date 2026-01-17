США хочуть створити "Раду миру" для України за участі Росії, — FT

Офіційні особи в США пропонують розширити очолювану президентом Дональдом Трампом "Раду миру" та включити до неї такі гарячі точки, як Венесуела та Україна. За інформацією журналістів, до складу органу планується включити представників Росії.

Про плани США на розширення мандату "Ради миру" на мирні перемовини щодо України пише Financial Times із посиланням на анонімні джерела, знайомі з ходом обговорень. Один із поінформованих інсайдерів висловив думку, що адміністрація президента США хоче створити "потенційну заміну" Організації Об'єднаних Націй, "своєрідний паралельний неофіційний орган для вирішення інших конфліктів за межами Гази".

За словами дипломатів, ідея буде презентована на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі, який відбудеться 19-23 січня.

За інформацією журналістів, пропозиція розширити мандат "Ради миру" викликала занепокоєння в інших урядів, оскільки орган від початку мав на меті допомагати керувати зруйнованим Сектором Гази. Неназваний арабський дипломат зазначив, що "в регіоні існує обережність" щодо цієї ідеї.

Трамп 15 січня повідомляв, що раду було "сформовано", а її склад оголосять незабаром. Наступного дня американський чиновник заявив, що плани органу будуть зосереджені на конфлікті між Ізраїлем та Газою. В Білому домі наголосили, що будь-які оголошення про членство в Раді надходитимуть безпосередньо від президента США,

Журналісти зазначили, що орган має стати вирішальним кроком для переходу на наступний етап мирного плану США щодо Гази. Вперше про розширення повноважень ради повідомляла ізраїльська газета "Га-Арец".

Також, за даними FT, американські чиновники називали Венесуелу, де нещодавно США провели операцію з захоплення президента НІколаса Мадуро, майбутньою сферою для посередництва Ради.

Чи пошириться "Рада миру" на мирні перемовини щодо України

Щодо України неназваний високопосадовець із Києва, дотичний до мирних перемовин, зазначив, що окрема "Рада миру", також очолювана Трампом, була важливою частиною пропозиції щодо припинення вогню з РФ.

"Наразі пропонується створити цю конкретну раду саме для справи Україна-Росія", — повідомив журналістам анонімний чиновник.

За його словами, що складу цієї "Ради миру" входитимуть представники України, Європи, Північноатлантичного альянсу (НАТО) та Росії. Вона повинна буде контролювати та гарантувати виконання 20 пунктів мирного плану. При цьому, за словами чиновника, США не уточнювали, чи буде ця рада контролюватися ширшим органом.

"Ми не обговорювали ідею розширення сфери діяльності цієї ради. Ми вважаємо, що, принаймні на [цьому] першому етапі, рада має зосередитися на моніторингу [цього] конкретного мирного врегулювання", — сказав посадовець.

Нагадаємо, в опублікованому 15 січня інтерв'ю президент США Дональд Трамп заявляв, що російський диктатор Володимир Путін "готовий до миру", а Україна "менш готова до укладення мирної угоди".

Видання Axios 8 січня писало, що російському посланнику Кирилу Дмитрієву передали мирний план щодо України представники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер під час зустрічі в Парижі.