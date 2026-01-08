Трамп хоче чітку відповідь від Путіна: Дмитрієву передали мирний план щодо України, — Axios

Стів Віткофф і Джаред Кушнер 7 січня зустрілися в Парижі з російським посланником Кирилом Дмитрієвим для обговорення плану США зі встановлення миру в Україні.

Після досягнення угоди з Україною майже за всіма аспектами плану Трампа Білий дім хоче отримати чітку відповідь від президента Росії Володимира Путіна на цю пропозицію. Досі Путін публічно не продемонстрував готовності погодитися або навіть всерйоз розглянути угоду, про яку ведуть переговори США та Україна, повідомляє Axios

Французька газета Le Monde першою повідомила в середу, що Дмитрієва бачили біля посольства США в Парижі. Білий дім і прес-секретар Дмитрієва відмовилися від коментарів.

Зустріч із посланцем Путіна відбулася після дводенних переговорів Віткоффа і Кушнера з високопосадовцями з України та Європи, включно з президентом Володимиром Зеленським та лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини.

Під час цих переговорів основна увага була приділена двом спірним моментам: гарантіям безпеки для України і можливим територіальним поступкам України у східному регіоні Донбасу.

Зеленський заявив у четвер, що угода між США та Україною про гарантії безпеки "в принципі готова до остаточного доопрацювання на найвищому рівні" з Трампом.

"Були розглянуті складні питання, що виходять за рамки основних положень припинення війни, і українська сторона представила можливі варіанти завершення цього документа", — сказав Зеленський, коментуючи територіальні переговори.

Зеленський заявив, що Україна була проінформована про те, що США будуть взаємодіяти з Росією з приводу нинішньої пропозиції.

"Необхідно, щоб тиск на Росію продовжував наростати з тією ж інтенсивністю, що й робота наших переговорних груп", — заявив Зеленський.

Українські чиновники повідомили Axios, що існує ймовірність того, що Зеленський вирушить до США наступного тижня для зустрічі з Трампом і завершення угоди про гарантії безпеки. Інший варіант — зустріч під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Нагадаємо, 7 січня Путін з'явився на службі в церкві і виявив жодного бажання припиняти війну в Україні.

Також Росія атакувала Кривий Ріг "Іскандерами". Постраждали 13 осіб, зокрема двоє дітей.