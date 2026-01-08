Удар "Іскандерами" по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла (фото, відео)

Кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки ЗС РФ на Кривий Ріг увечері січня зросла. Серед поранених — неповнолітні.

У лікарнях перебувають дев'ять осіб, зокрема двоє дітей віком 6 і 17 років. Загалом наразі відомо про 13 постраждалих, повідомив у соцмережах т.в.о. голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

Один чоловік, якому 57 років, перебуває у важкому стані. Він отримав серйозну травму ноги.

Унаслідок атаки пошкоджено майже півтора десятка багатоквартирних будинків, машини, об'єкти інфраструктури.

У Дніпропетровській обласній прокуратурі показали кадри наслідків обстрілу. Правоохоронці підтвердили, що удар по місту було завдано застосуванням двох балістичних ракет, попередньо типу "Іскандер-М" по цивільній інфраструктурі Кривого Рогу.

Прокурори продовжують документувати воєнний злочин Росії.

Фото: Прокуратура Днепропетровской области

"За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом воєнного злочину (ст. 438 КК України)", — йдеться у відомстві.

На місцях працюють медики, яким допомагають волонтери, рятувальники та поліція.

Горить квартира після атаки ЗС РФ

Раніше повідомлялося, що через атаки в місті після обстрілів спостерігаються проблеми з водопостачанням, стрибки напруги в мережі, не у всіх будинках є тепло.

Аварійно-ремонтні роботи розпочнуть ліквідацію наслідків, щойно дозволить безпекова ситуація, оскільки ворог продовжує атакувати місто "Шахедами".

Тим часом президент України Володимир Зеленський попередив про ймовірність масованого обстрілу російськими окупантами вже цієї ночі.

