Удар "Искандерами" по Кривому Рогу: количество пострадавших возросло (фото, видео)

Количество пострадавших в результате ракетной атаки ВС РФ на Кривой Рог вечером января возросло. Среди раненых – несовершеннолетние.

В больницах находятся девять человек, в том числе двое детей в возрасте 6 и 17 лет. Всего на данный момент известно о 13 пострадавших, сообщил в соцсетях врио главы Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко.

Один мужчина, которому 57 лет, находится в тяжелом состоянии. Он получил серьезную травму ноги.

В результате атаки повреждены почти полтора десятка многоквартирных домов, машины, объекты инфраструктуры.

В Днепропетровской областной прокуратуре показали кадры последствий обстрела. Правоохранители подтвердили, что удар по городу был нанесен применением двух баллистических ракет, предварительно типа "Искандер-М" по гражданской инфраструктуре Кривого Рога.

Відео дня

Прокуроры продолжают документировать военное преступление России.

Фото: Прокуратура Днепропетровской области

"При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту военного преступления (ст. 438 УК Украины)", – говорится в ведомстве.

На местах работают медики, которым помогают волонтеры, спасатели и полиция.

Горит квартира после атаки ВС РФ

Ранее сообщалось, что из-за атак в городе после обстрелов наблюдаются проблемы с водоснабжением, скачки напряжения в сети, не во всех домах есть тепло.

Аварийно-ремонтные работы приступят к ликвидации последствий, как только позволит ситуация с безопасностью, поскольку враг продолжает атаковать город "Шахедами".

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский предупредил о вероятности массированного обстрела российскими оккупантами уже этой ночью.

Напомним, ВС РФ ударили по Одесской области "Искандерами".

Также сообщалось, что российские оккупанты ударили 8 января по кафе в центре Херсона, убив мирных жителей.